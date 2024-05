Según un estudio: siete de cada diez argentinos pensó en renunciar a su trabajo por la mala relación con su jefe

Escuchar

Según el estudio “Líderes o jefes” que realiza la app de empleo Bumeran, el 70% de los argentinos pensó alguna vez renunciar a su trabajo por no tener una buena relación con su jefe. Hubo un incremento de 18 puntos porcentuales con respecto a la edición anterior del estudio, realizado en 2022.

La tendencia se repite en otros países de la región: en Chile, el 77% indicó que alguna vez pensó en renunciar a su trabajo por el vínculo con sus superiores; el 65% en Panamá; el 60% en Perú; y el 50% en Ecuador.

“El estudio explora cómo las personas trabajadoras en Argentina perciben el vínculo con sus líderes, y cómo podría influir en su desempeño y continuidad laboral. El papel de los líderes es cada vez más determinante para el desarrollo de un clima laboral sano y la permanencia de los talentos en las organizaciones. Las nuevas generaciones necesitan líderes, no jefes “, dijo Federico Barni, CEO de Jobint.

En el estudio participaron 5026 personas y especialistas en HR de la Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora el liderazgo dentro del ámbito laboral y sus efectos.

Si bien siete de cada diez encuestados admitió haber pensado en renunciar por su jefe, el 56% de los talentos describe la relación con sus superiores como buena o muy buena, mientras que para el 44% es regular o mala.

Entre quienes tienen una percepción negativa, el 46% menciona que su jefe o jefa no estaba dispuesto a enseñar al equipo; el 45% señala que no escuchaba sus necesidades; y otro 45% indica que no brindaba el apoyo que esperaba.

En relación a las cualidades más apreciadas en un jefe, el 64% destaca el contribuir al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo; el 63% resalta la importancia de escuchar las necesidades; y el 54% valora la comunicación efectiva y el reconocimiento de logros.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios