Sumar mujeres a los puestos de decisión: un programa prepara a los líderes a formar parte de directorios más diversos

escuchar

La baja representatividad de mujeres en Directorios es un tema que ocupa la agenda en todo el mundo. Para luchar contra este flagelo, la Universidad del CEMA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), KPMG y WomenCorporateDirectors Foundation (WCD), lanzaron hace ya dos años una propuesta educativa. Esta busca ayudar a profesionales C-Level a reunir el conocimiento y habilidades para integrar su primer Directorio o profundizarlas en el caso de quienes ya lo integren.

El pasado jueves 29 de septiembre se entregaron en el auditorio de la Universidad del CEMA las certificaciones correspondientes al programa especial de capacitación “Next Board: tu próximo paso para integrar un Directorio”.

“Cuando decidimos inaugurar el Capítulo Argentina de WCD nos planteamos varios objetivos concretos: primero, que haya más mujeres en los directorios de las empresas y de a poco eso se va logrando; segundo darles más visibilidad a las mujeres que están en puestos de conducción; tercero generar una red colaborativa; cuarto conformar una base confiable para los headhunters; y quinto y último capacitar a las mujeres que se proyectan buscar ocupar un lugar en el Directorio de una organización. Podemos decir hoy que hemos cumplido con la misión que nos impusimos”, relató Tamara Vinitzky, Socia de KPMG y Co-Chair de WCD, una de las ideólogas del programa.

En la misma línea María Alegre, Directora de las Licenciaturas en Administración de Empresas, en Negocios Digitales y en Analítica de Negocios de UCEMA, celebró “la formación de líderes, la profesionalización del management” y reconoció que propiciar la inclusión creciente de mujeres en estos espacios hace al propósito de la Universidad de la que forma parte e impulsa el curso. La referente dio sus palabras de bienvenida al evento en el que se entregaronlas certificaciones acompañada por Antonio Marín, Director de la Escuela de Negocios y Vicerrector de la Universidad del CEMA.

“Desde el inicio con este programa quisimos darles visibilidad a las mujeres en los directorios y con satisfacción veo que este año se han sumado varones, y nos parece bien porque es necesario tener una visión abierta ya que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Cuando se reclama tener más posiciones de liderazgo en las empresas es indispensable brindar estas herramientas como Next Board para poder hacer frente al desafío que implica asumir ese rol”, reflexionó Néstor García, Presidente y CEO de KPMG Argentina, quien también participó del evento.

Las autoridades del programa: Néstor García (KPMG), Guillermo Gamble (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Gabriela Terminielli, Tamara Vinitzky (KPMG y WCD), María Alegre y Antonio Marin (UCEMA)

Por su parte, la directora de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y Co-Chair de WCD - Capítulo Argentina -Gabriela Terminielli- recapituló los inicios de la iniciativa y rescató la trayectoria que este logró en poco tiempo: “Fue un proyecto que tuvimos desde el comienzo de WCD, pero con Tamara coincidimos en que primero debíamos posicionar la organización para después desarrollar el programa de capacitación. Y así lo hicimos buscando socios de prestigio como UCEMA y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y KPMG. Ahora, acabamos de llegar de Nueva York donde se realizó el encuentro anual y global de WCD. El Capítulo Argentina ha sido tomado como modelo no solo por el crecimiento que ha tenido en estos cinco años sino también por el éxito de Next Board a tal punto que nos dijeron que iban a replicarlo en otros capítulos de la organización.”

La trascendencia del proyecto a nivel corporativo fue destacada por Guillermo Gamble, secretario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Para la Bolsa, con sus 168 años de historia, la transparencia siempre fue fundamental. En este sentido, las buenas prácticas de gobernanza corporativa son imprescindibles. Aquellas empresas que hacen oferta pública de su capital y que cotiza en los mercados de valores, son pioneras en avanzar con estas buenas prácticas de gobierno y transparencia, abriendo toda su información al público; y esto no sólo vinculado con la regulación, sino con demandas que a lo largo de los años fueron impulsando los propios inversores” dijo.

Tamara Vinitzky, Gabriela Terminielli y María Alegre

El valor transmitido en el segundo programa también fue aplaudido por sus propias egresadas.

“Hacer este programa me sumó conocimientos para mi vida profesional. Me dio la posibilidad de interactuar con personas que me enseñaron qué hace un director, cómo funciona un directorio para un buen funcionamiento de una compañía”, señaló Adriana Delle Donne, profesional de amplia trayectoria tanto en el ámbito público como privado, con vasta experiencia en Jefatura de Gabinete de Ministros, liderando procesos de reforma institucional.

Coincidió con su mirada positiva en el curso Mariana Ruffo, otra de las egresadas, quien explicó que eligió NextBoard “porque me iba a dar herramientas y conocimientos para poder manejarme dentro de un directorio no solo en el estudio jurídico donde trabajo sino el de las compañías a las que asistimos profesionalmente”. Alineada con los instrumentos aportados en el programa, Viviana Fonseca destacó que “Como directora independiente el NextBoard me permite tener una mirada muy holística de lo que se hace en un directorio más allá de temas como el financiero, también en temas estratégicos”.

Tercera edición

Ya concluida la segunda edición, las autoridades del programa anunciaron que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo 2023 de “Next Board: tu próximo paso para integrar un Directorio”. El programa consta de 15 encuentros entre marzo y julio, con una cursada semi presencial. Los días miércoles de 8 a 10:30 horas se cursa online y las clases presenciales, los martes por la tarde de 18 a 20:30 horas en las aulas de alta tecnología de la Universidad del CEMA, ubicada en la avenida Córdoba al 300 en pleno centro porteño.

Algunas de las temáticas que aprenderán aquellos profesionales C-Level que aspiren a integrar su primer Directorio o quienes ya son parte de uno y desean acceder a otro son: Personal Branding, Gobernanza Corporativa, Neuroliderazgo, Transformación Digital, Automatización, Cyberseguridad, RSE y Diversidad en los Directorios.

Como parte integral de los contenidos, la capacitación aportará recursos exclusivos del ámbito profesional internacional a través de la participación de miembros de la red de WCD Global que brindarán parte del contenido práctico. Los participantes tendrán acceso a integrar una base confiable para acceder a Directorios que será compartida con los principales headhunters del país.

Para postularse es necesario ser C-Level de una corporación, es decir ocupar una posición de dirección o ejecutiva y ser accionista de una empresa, También pueden participar los directores de una entidad sin fines de lucro, y de entidades gremiales empresariales. Los aspirantes deberán enviar un mail con su CV actualizado o perfil de LinkedIn para su revisión y luego serán invitados a una entrevista individual con una de las directoras del programa. Para mayor información e inscripciones: nextboard@ucema.edu.ar.