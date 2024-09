Trabajar en el exterior. Cómo una joven promesa argentina está redefiniendo el marketing en el mundo

Escuchar

Argentina tiene un enorme capital de talentos jóvenes con hambre de crecer y traspasar las fronteras con conocimiento. Camila Del Coco, es una de las profesionales locales que se animó a dar el salto con todo lo que eso conlleva, y asegura que “llegar a un país nuevo implica integrarse y adaptarse a la cultura local, que puede parecer similar a la argentina por nuestros antepasados, pero hay muchos puntos en los que no se asemejan. A nivel mental, se requiere de mucha fortaleza porque la distancia y lejanía física con tu familia están muy a ‘flor de piel’, más aún cuando recién llegas”.

Con tan solo 30 años, Camila es reconocida por su trayectoria y logros, y se ha convertido en una referente indiscutible en el sector del marketing. Su enfoque innovador y su capacidad para transformar desafíos en oportunidades la han posicionado como una experta a la que consultan empresas de renombre mundial, en busca de asesoramiento para desarrollar estrategias que puedan marcar la diferencia en mercados cada vez más competitivos.

Talento argentino for export: nacida en Quilmes y formada en los colegios más prestigiosos de Argentina, Camila demostró desde muy joven una pasión y un talento inusuales para los idiomas y la comunicación. Su impecable manejo del inglés, certificado por la Universidad de Cambridge, la llevó a realizar intercambios educativos en Londres y Estados Unidos, donde no solo perfeccionó su dominio del idioma, sino que también desarrolló habilidades críticas de liderazgo y pensamiento estratégico.

Graduada como Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina (UCA), la joven argentina con orígenes italianos, no tardó en incursionar en el mundo corporativo, comenzando su carrera en Nestlé y luego en la agencia de marketing digital Frubis. Su ascenso fue meteórico y demostró que con esfuerzo y pasión todo es posible: en menos de un año, pasó de ser Account Strategist Jr. a Account Manager, manejando cuentas de alto calibre como Falabella Latinoamérica.

Actualmente, Camila trabaja en Miami como Marketing Director en SUMMA, agencia líder en deportes y entretenimiento.

El salto internacional

Hacia finales de 2018, llegó a Barcelona y completó un Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en la EAE Business School, graduándose con honores. Paralelamente, comenzó a trabajar en Starcom, una de las agencias de medios más importantes del mundo, donde su talento fue rápidamente reconocido. “Tuve que empezar de cero como pasante, pero sabía que era el precio a pagar en un entorno completamente nuevo y en un país que no era el mío”, aseguró. Sin embargo, en solo unos años, fue ascendida a Global Digital Operations Manager Senior, liderando equipos y gestionando estrategias para prestigiosas marcas de lujo como Carolina Herrera y Paco Rabanne.

"Hay que recordar siempre que para crear campañas diferentes, hay que aprender a encontrar soluciones creativas a los problemas." Camila Del Coco, Marketing Director en SUMMA.

En 2022, aceptó un nuevo desafío: unirse a Havas Media Internacional como Global Media Development Manager. Aquí, su capacidad para innovar y desarrollar estrategias de medios a nivel internacional se puso a prueba. Uno de sus aportes más destacados fue la introducción de campañas PDOOH (Programmatic Digital Out Of Home), que combinan la tecnología programática con entornos exteriores, permitiendo una segmentación y optimización de campañas en tiempo real. Este enfoque revolucionario no solo mejoró la efectividad de las campañas, sino que también estableció nuevos estándares en la industria de la publicidad exterior.

Camila asegura que en el mundo del marketing, intercambiar ideas es muy rico desde muchos puntos de vista.

Camila también fue la mente detrás de la presencia de una importante Low Cost europea, en la icónica pantalla 3D de Piccadilly Circus en Londres, un logro sin precedentes para la aerolínea. Gracias a su capacidad de negociación y visión estratégica, logró que la línea aérea invirtiera un presupuesto significativo en esta ubicación de alto impacto, lo que resultó en una visibilidad masiva y en el posicionamiento de la marca en uno de los mercados más competitivos de Europa.

Su enfoque en la creación de nuevos “momentos de marketing”, como la campaña de invierno en el Reino Unido y Francia, demostró su habilidad para identificar oportunidades y maximizar el retorno de inversión para sus clientes. Estas campañas no solo mejoraron la consideración de marca, sino que también se convirtieron en casos de estudio para los profesionales del rubro a nivel mundial.

En 2024, se trasladó a Miami para asumir el rol de Marketing Director en SUMMA, una agencia líder en deportes y entretenimiento. En este nuevo capítulo de su carrera, Camila sigue demostrando su habilidad para entender las necesidades de cada cliente, creando estrategias integrales que no solo potencian las marcas, sino que también generan resultados tangibles. Bajo su liderazgo, SUMMA ha logrado consolidar alianzas clave y desarrollar campañas que han sido reconocidas como casos de éxito en la industria.

Emigrar, adaptarse y crecer

Con capacitación constante, curiosidad y resiliencia, Camila logró adaptarse y sobresalir en un mundo vertiginoso y cambiante como lo es el marketing, y asegura que “ser capaz de generar nuevas ideas, estar al tanto de las tendencias de la industria y fomentar la mentalidad innovadora, son las claves para lograr que tu campaña se destaque en un mercado que ya de por sí está saturado”.

Sobre el trabajo en el área, agrega que es fundamental conocer en profundidad las necesidades, deseos y comportamientos del público objetivo para enfocar la estrategia, y destaca la importancia de contar con habilidades de comunicación y trabajo en equipo. “Ser capaz de comunicar ideas de manera efectiva, con un mensaje claro y un diseño acorde es muy importante, pero además el trabajo en equipo tiene que ser efectivo y eficiente, ya que en el mundo del marketing intercambiar ideas es muy rico desde muchos puntos de vista”, concluye.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION