Ualá se convirtió en el nuevo unicornio local tras una inversión millonaria

Ualá se convirtió oficialmente en un nuevo unicornio argentino. La fintech fundada por Pierpaolo Barbieri confirmó hoy la concreción de una nueva ronda de inversión por US$350 millones, en una operación que empuja su valuación a unos US$2450 millones.

Esta ronda serie D tuvo como principales protagonistas al fondo SoftBank Latin America Fund, una firma de inversiones focalizada en la región, y a Tencent, una compañía tecnológica de origen chino, que en el último tiempo realizaron desembolsos millonarios en startups y compañías tecnológicas locales. En noviembre de 2019, ambos habían liderado la ronda C de inversión en Ualá, por US$150 millones.

Ualá es una fintech que nació en octubre de 2017 en Buenos Aires y hoy tiene también operación en México, con un modelo de negocio que busca ofrecer un “ecosistema financiero digital” a sus usuarios. En la Argentina, permite operar una cuenta virtual (CVU), realizar pagos con una tarjeta internacional física Mastercard, pagar servicios, solicitar préstamos personales, concretar cobros, invertir en un fondo de inversión y contratar seguros.

“Estos fondos sirven para sumar capital de trabjao, ayudar a crecer y contratar, escalar las unidades de negocio existentes y lanzar nuevas unidades de negocio”, explicó Barbieri hoy en diálogo con periodistas

Desde sus inicios, la firma recibió el interés de nombres de peso en el mundo financiero internacional. En rondas anteriores, había recibido inversiones por parte de fondos de George Soros a través del Soros Fund Management LLC, Goldman Sachs Asset Management, L.P., Ribbit Capital, Greyhound Capital, Monashees y Endeavor Catalyst. En esta nueva ronda, sumó como inversores a D1 Capital Partners y 166 2nd, junto a inversores ángeles como Jacqueline Reses e Isaac Lee.

En abril de este año, también se asoció con el empresario Eduardo Eurnekian. El titular de Corporación América aceleró gestiones para venderle a la firma de Barbieri su banco digital Wilobank, e ingresó como accionista de Ualá. “Estamos en un proceso regulatorio con el Banco Central que avanza pero todavía no finalizó. La compra de un banco requiere de una autorización formal y todavía no se ha materializado, por eso no tenemos permiso regulatorio para tomar el control. Esperamos que se complete pronto”, dijo Barbieri.

Actualmente, Ualá lleva emitidas más de 3,5 millones de tarjetas conectadas con su aplicación y, según sus datos, tiene más de un millón de usuarios que invierten dinero en el fondo común de inversión que gestiona junto al grupo SBS. Además, lleva entregados 230.000 créditos.

Su estrategia apunta hacia un segmento joven -el 55% de sus usuarios tienen entre 18 y 30 años- y entre los no bancarizados. Según sus datos, el 65% de los usuarios no poseía historial crediticio antes de registrarse en la plataforma.

Según explicó Barbieri, la empresa tiene hoy 1000 empleados, en sus oficinas y de forma remota, que trabajan en 35 ciudades. El plan es sumar entre 400 y 500 personas antes de fin de año, y duplicar el plantel en 18 meses. “Nuestra intención es seguir creciendo y con este capital vamos a ampliar el equipo. Ahora tenemos más de 100 búsquedas abiertas, pero vamos a seguir contratando en todas las áreas, desde back-end y front-end hasta marketing, comunicación, atención al cliente o recursos humanos.

LA NACION