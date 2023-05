Secretos de productividad: Las ventajas de los minimalistas

escuchar

A primera vista, podríamos pensar que el objetivo del minimalismo es solo deshacerse de las posesiones materiales: eliminar, tirar, donar, despejar, reducir, vender, destruir o recircular algo dejándolo ir. Pero es más. Es cierto que eliminar el exceso es una parte importante de la receta, pero es solo un ingrediente. Si nos centramos solo en las cosas, nos estamos perdiendo el punto más interesante. Los minimalistas no se enfocan en tener menos, sino en hacer espacio para más: más tiempo, más paz, más creatividad, más experiencias, más contribución, más satisfacción, más libertad. Los que sostienen esto son Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, dos amigos que hace más de una década comenzaron a vivir esto como opción en sus vidas y que hoy los encuentra con cuatro libros publicados best sellers de The New York Times, un podcast escuchado por millones de personas y un documental en Netflix, The minimalists, nominada a los premios Emmy. Uno de sus libros, 16 reglas para vivir con menos, sirve como introducción para entender su credo y comparto acá las tres ideas que más me gustaron y que estoy ansiosa por intentar.

La primera tiene que ver con las estaciones del año y se llama la ”Regla de Estacionalidad 90/90″ con las siguientes preguntas ¿Lo usé en los últimos 90 días? ¿Lo voy a usar en los próximas 90 días? Ya saben qué hacer si la respuesta es no.

Resumo dos de sus reglas en la próxima idea y es “Regla de Minimalismo para dar y recibir regalos” y se trata de decidir activamente no dar cosas por regalo, sino compartir experiencias y disfrutar presencias, y también pedir lo mismo para nosotros, lo que queremos compartir con esa persona en particular con la que queremos hacerlo.

Y la tercera regla es un juego: “Minimalismo por 30 días” y se trata de sacar de nuestra casa una cosa el primer día, dos el segundo, 10 el décimo y así hasta sacar (donar, vender, tirar, etcétera) 30 cosas el día 30 del juego. Todo vale desde un botón, un lápiz, hasta un lavarropas o un auto. ¿Llegaré a los 465 objetos en un mes? Además proponen compartirlo con amigos en forma de desafío a ver quién lo logra, con premios y todo. Se puede usar el #MinsGame, donde se encuentran las experiencias de cientos de personas de todo el mundo.

Si alguno se queda con ganas de más, vale la pena conocer todas las propuestas que ellos practican. Algunas parecerán impracticables, pero léanlas varias veces y verán que son un interesante desafío y, a la vez, una gran oportunidad. Pueden bajar gratis su libro con las 16 reglas del sitio Theminimalists.com. Allí cierran con esta frase: “El minimalismo es lo que nos lleva más allá de las cosas para que podamos dejar espacio para las cosas importantes de la vida, que no son cosas en absoluto”.