Vida urbana: la sustentabilidad en las ciudades, la movilidad, las comunicaciones y los hogares

Las ciudades son epicentros de daño para el ambiente. Por la polución, generación de residuos e impacto en los ecosistemas, son espacios que requerirán de una gran transformación para estar en armonía con la naturaleza. Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abrió el panel contando que la ciudad se propuso llegar al objetivo de carbono neutral para el 2050.

“Cada día, en la ciudad, se generan 8000 toneladas de basura. Venimos atravesando, a lo largo de los últimos 12 años, un sistema de gestión integral de los residuos sólidos urbanos que sea sostenible y sustentable en el tiempo”, explicó. En las plantas de CABA se procesa más del 64% de la basura generada. “Ya no vemos las bolsas en cada esquina, tenemos 100% de conterización. Pero nos falta un paso más: el reciclado”, dijo, en diálogo con Ignacio Federico, periodista de LA NACION y moderador del panel.

Un gran desafío para las culturas metropolitanas es instalar el hábito de las 3R, como suele decirse. Esto es la reducción del uso, la reutilización de los materiales y el reciclaje. “Apostamos a ser una economía circular. Este años lanzamos el plan ‘BA Recicla’ para poner en discusión los modelos de tratamiento sustentable de los residuos. Buscamos que sea simple y fácil. Que no haya ninguna excusa para no sumarse a reciclar”, contó Muzzio.

Introducir y solidificar la cultura del reciclado en una Ciudad es un gran desafío y requiere hacer accesible la información y los elementos para hacerlo. En CABA, uno de cada tres vecinos dice no separar los residuos. “Cuando hacemos foco en el porqué, nos damos cuenta de que es porque no saben cómo, no confían en el sistema o no ven ningún beneficio asociado a eso. Por eso trabajamos en un plan de concientización y capacitación”, explicó Muzzio.

Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Rehau es una empresa referente en elementos para la construcción y la industria. Martín Mom, CEO para Sudamérica de la compañía, disertó sobre la importancia de usar buenos materiales para la optimización del consumo de energía. “Cada vez más aparecen más clientes interesados en conceptos como la geotermia, las energías renovables y los sistemas de conservación como las ventanas con doble vidriado hermético que permiten ahorrar cantidades de energía”, explicó Mom.

Las nuevas generaciones buscan soluciones más sustentables para sus hogares, son consumidores más conscientes. Esto impone un desafío para las compañías. “Estas tendencias de conocer productos con eficiencia energética se han visto aceleradas en los últimos 10 años y, particularmente, en la pandemia invirtiendo en estas tecnologías de ahorro”, dijo Mom. Durante 2020 hubo un aumento de las compras para mejorar los espacios del hogar.

Martín Mom, CEO para Sudamérica de Rehau

La movilidad sustentable ya está completamente insertada en la agenda ambiental. En los últimos años, han surgido iniciativas en la sociedad civil, en los gobiernos y en las empresas para reducir la emisión de gases generada por los automóviles. Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford Argentina, contó que la visión de la empresa sobre la sustentabilidad se centra en el tipo de vehículos que producen y cómo lo hacen.

“Buscamos contribuir a crear una nueva red de transporte inteligente con vehículos inteligentes, conectados entre sí y con todo lo que los rodea”, explicó Galmarini. Entre las medidas que están implementando se destacan la electrificación de su portafolio de autos y la reconversión de las plantas productivas para reducir la emisión de carbono.

“La industria automotriz está sufriendo una transformación radical en los últimos años, solo asimilable a la que ocurrió cuando Henry Ford fabricó un auto asequible a las clases medias. El auto del futuro es un auto eléctrico, conectado y autónomo. Conectado con otros y conectado con su alrededor”, expresó.

Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford Argentina

La importancia de la conectividad nunca fue tan grande como durante las restricciones por la cuarentena. “Todo el tráfico de datos, de las empresas y las casas a través de las nuestras redes generó un pico de demanda superior al 100% e implicó una reconfiguración del uso en los hogares”, comentó Pedro López Matheu, director de Comunicación Externa, Sustentabilidad y Medios de Telecom.

“Probamos que, gracias a las inversiones que veníamos haciendo en las redes, el país no detuvo su marcha. Pudo existir medicina a distancia, entretenimiento, economía. Anticipamos inversiones que teníamos previstas para dentro de uno o dos años”, dijo López Matheu, quien explicó que las empresas de telecomunicaciones tienen un rol muy importante en la transformación de ciudades a inteligentes.

López Matheu planteó una problemática en el panel: “Hoy nos estamos peleando por el talento. Tenemos una búsqueda de 300 puestos. Las nuevas generaciones ya tienen una demanda sobre la sustentabilidad de las compañías. Necesitamos talento y las juventudes necesitan insertarse al mundo laboral”, explicó. Desde la empresa crearon un programa de capacitación llamado “Digitalers” con el que lograron que el 70% consiga trabajo en un el mundo digital o continúe una carrera que no tenía en mente vinculada a las necesidades del mercado.

Pedro López Matheu, director de Comunicación Externa, Sustentabilidad y Medios de Telecom

A modo de cierre, los panelistas coincidieron en la importancia de un objetivo planteado mundialmente: llegar a 2050 con carbono neutral. Esta meta debe ser planteada dentro de las empresas y los gobiernos. Algunos de los desafíos hacia delante mencionados fueron: la conexión de las ciudades con la naturaleza, el ahorro energético, la conectividad, las políticas de sustentabilidad dentro de las empresas y la colaboración entre todos los actores de la sociedad.

