YPF y McDonald’s estrenan su alianza y aceleran la transformación de las estaciones de servicio

La transformación de las estaciones de servicio en centros de consumo suma un nuevo capítulo. YPF y McDonald’s inauguraron en Vicente López el primer local surgido de la alianza estratégica entre ambas compañías, un proyecto que combina la operación de la cadena de comida rápida con el formato Black de la petrolera. La apertura forma parte del plan que impulsa Horacio Marín para reconvertir a las estaciones en destinos que integren combustibles, gastronomía, servicios y retail.

El nuevo local funciona dentro de YPF Black Melo, en Vicente López, y se convirtió en la sucursal número 237 de McDonald’s en la Argentina. También es la cuarta estación Black de YPF, un formato premium con foco en la experiencia del cliente. El proyecto fue inaugurado por Woods Staton, chairman ejecutivo de Arcos Dorados, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Para Marín, el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de asociación con marcas reconocidas. “Lo que estamos buscando son estrategias fuertes con marcas importantes. Ya tenemos acuerdos con McDonald’s, Cabrales, Lucciano’s, Guapaletas y PedidosYa. Estamos haciendo todo para elevar la calidad de la experiencia del consumidor”, aseguró durante una rueda de prensa posterior a la inauguración.

La apuesta de YPF responde a un cambio de enfoque en su red de estaciones. El objetivo es aumentar el tiempo de permanencia de los clientes y ampliar los motivos para visitar una estación más allá de la carga de combustible.

Más que combustibles

La nueva estación combina la propuesta de McDonald’s con la oferta de Full, la cadena de tiendas de conveniencia de YPF. El espacio reúne hamburguesas, café de especialidad, pastelería y opciones para distintos momentos del día, desde el desayuno hasta la cena.

Según destacó Marín, el crecimiento de Full se convirtió en una de las principales apuestas comerciales de la compañía. “Cuando llegué facturaba US$280 millones. Este año creemos que vamos a terminar en US$680 millones y el objetivo del año que viene es superar los US$1000 millones y ser el principal retailer de la Argentina”, afirmó.

La red Full cuenta actualmente con más de 1250 sucursales en todo el país y viene ampliando su propuesta a través de acuerdos con distintas marcas. Además de McDonald’s, mantiene alianzas con Cabrales, Lucciano’s, Guapaletas, PedidosYa y Carne, la marca gastronómica vinculada al chef Mauro Colagreco que será la propuesta gastronómia de la YPF Black que abrirá sus puertas hoy en el barrio de Palermo.

El jefe de gabiente Diego Santilli, la intendenta de Vicente López Soledad Martínez, el presidente de YPF Horacio Marín y Woods Staton, CEO de Arcos Dorados/McDonald's

Apuesta federal

La inauguración de Vicente López no será la única. Marín explicó que ya existen otras estaciones bajo este formato en Nordelta, Pilar, Rosario y Córdoba, mientras que continúan analizando nuevas ubicaciones para replicar el esquema junto a McDonald’s.

“Le damos la opción a McDonald’s. Si considera que el punto tiene potencial, avanzamos juntos. Queremos que el modelo sea federal y llegue a distintas provincias”, señaló el ejecutivo.

La alianza llega en un momento en el que YPF busca profundizar su presencia en negocios vinculados al consumo cotidiano. Entre los proyectos que analiza figura un acuerdo con Mercado Libre para vender productos de la petrolera a través de la plataforma y convertir a las estaciones de servicio en puntos de retiro para compras online, una iniciativa que todavía se encuentra en negociación.