Neuquén busca en Londres inversores para Vaca Muerta

El gobierno de Neuquén busca inversores para atraer capital a Vaca Muerta. Este lunes, el gobernador Rolando Figueroa encabezó una serie de reuniones con fondos de inversión privados en Londres, Inglaterra, donde presentó la realidad actual económica de la provincia, las perspectivas de crecimiento hacia 2030 y las oportunidades que ofrece para el desarrollo de inversiones.

Reunión de Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, junto a inversores internacionales en Londres Gobierno de Neuquén

Las gestiones se realizaron en un contexto de ratificación de la “posición financiera sólida” de la administración provincial por parte de una administración prudente de sus recursos. “La calificadora FIX SCR S.A. volvió a mejorar este lunes la calificación en esta gestión, otorgando ‘A (-)’ para la deuda de largo plazo y ‘A2′ para la de corto plazo, destacando la reducción sostenida de su deuda histórica y el manejo responsable de sus obligaciones financieras y la cancelación total de las letras del tesoro emitidas en las anteriores gestiones”, informó el gobierno provincial a través de un comunicado.

Durante su visita a la capital británica, el mandatario se reunió con representantes de los fondos BlueBay, Sona y M&G. Estuvo acompañado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, quienes integran el equipo económico de la provincia.

“Durante los encuentros, los representantes de los fondos manifestaron un marcado interés por el proceso de crecimiento que atraviesa Neuquén, tanto para canalizar inversiones en el sector privado como para acompañar a la provincia ante una eventual emisión internacional de títulos destinados principalmente a financiamiento de infraestructura”, detalló el documento. También destacó que la provincia cuenta con autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta 500 millones de dólares desde abril de 2024.

Figueroa destacó el crecimeinto que la provincia viene teniendo en los últimos años YPF

“Esperamos el momento justo para mejorar aún más la calificación que tenemos en los distintos organismos internacionales y poder realizar una emisión de títulos con las mejores tasas disponibles, enfocada en la inversión en infraestructura. Todo este crecimiento que se da hoy en Neuquén nos genera una demanda permanente de bienes y servicios públicos que nos pone en la obligación de acompañar el desarrollo que nos va demandando ese crecimiento”, afirmó Figueroa.

A su vez, recordó que, mientras en el mundo se habla de los tigres asiáticos que crecen al 6% anual, Neuquén registra un crecimiento del 12%: “En dos años y medio, la provincia incrementó casi en un 32% el Producto Bruto Geográfico”.