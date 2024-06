Nicolás Dujovne: “Este programa económico es más consistente de lo que muchos de mis colegas piensan”

Escuchar

El economista Nicolás Dujovne, exministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, se mostró entusiasmado con el programa económico de Javier Milei y afirmó: “Es más consistente de lo que muchos de mis colegas piensan”. En una entrevista en Odisea Argentina, el programa de Carlos Pagni en LN+, Dujovne remarcó que “la inflación y la recesión no son de este Gobierno” y consideró que “será muy difícil que la inflación baje del 3% o 4% mensual durante mucho tiempo”.

“Tenemos un Gobierno que tiene un norte, que es el que abrazan los países que han logrado o quieren lograr un funcionamiento adecuado, próspero, capaz de disminuir la pobreza, competir con el mundo, generar empleo. Esa es la agenda del equilibrio fiscal, empezar a corregir algunas regulaciones que existen sólo en la Argentina y en ningún otro lugar del mundo. También abrir la economía y ser mas competitivos”, comenzó Dujovne en su análisis.

El economista planteó uno de los desafíos de Milei, que valoró como similar al que afrontó Macri. “El modelo mismo per se tiene una dificultad, que nosotros la vimos muy claramente durante la administración de Macri, que es la de construir una sociedad más abierta y competitiva donde el Estado empieza a acomodar sus cuentas, convergemos al equilibrio fiscal y vayamos a impuestos más razonables”, dijo y aclaró lo que implicaría: “Es una economía más áspera con respecto a la que uno traía anteriormente. El beneficio de las empresas dependerá de competir todos los días en el mercado y no del lobby o de tener una cuasi renta por tener un kiosquito”.

La transición entre un modelo -el del gobierno anterior- y el que propone Milei implica, para Dujovne, que será necesario “atravesar un primer año difícil” y alertó de que “hay inicialmente un costo para el bolsillo del consumidor”. Se trata de un “reacomodamiento” que tiene como objetivo “reducir estos subsidios irracionales que el kirchnerismo le puso al transporte y a la energía y eso implica retirar un subsidio que impacta a los consumidores”, según expresó.

El exministro volvió a utilizar una frase que marcó a la gestión de Cambiemos: “Estamos auscultando a ver cuando aparece una luz al final del túnel para ver si la economía puede arrancar”. “Si eso ocurre y el programa actual, que fue bastante sólido para la primera etapa, lo empalmamos con otro de continuidad, a fin de año vamos a tener una economía mucho más competitiva”, se entusiasmó Dujovne.

Salida del cepo

El economista sostuvo que “con este programa fiscal, el Gobierno podría haber levantado el cepo apenas iniciada la gestión”. Y explicó: “Cuando digo levantado el cepo es levantar la mayor parte de las restricciones que hoy tiene. Creo que el Gobierno minimiza la importancia de lo que ha hecho fiscalmente en términos de la capacidad de levantar el cepo”.

“¿Por qué todavía no salimos?”, se preguntó. Y luego respondió: “Porque todavía hay un debate interno del Gobierno que no sabe si vamos a la flotación administrada o a la dolarización endógena”. Dujovne planteó sus reparos con la dolarización endógena: “Me genera dudas”.

El exfuncionario amplió su punto de vista: “La dolarización endógena es esta idea de que voy haciendo la dolarización por partes. Elimino la ley penal cambiaria y que el aumento en la demanda de monetización venga en dólares mientras coexiste con el peso. Me parece que si coexiste el peso con un dólar promovido por el Gobierno, al final de cuentas va a seguir primando el peso por la Ley de Gresham. La gente va a querer seguir usando el peso porque es peor que el dólar y entonces guardo los dólares y transacciono los pesos”.

“En esta idea de Milei de la dolarización endógena, el Banco Central tiene prohibido hacer nada. El peso puede eventualmente apreciarse muchísimo y eso podría generar una tasa de interés muy volátil y hasta mucho desempleo”, alertó el economista. Sin embargo, consideró que tal vez en la práctica no pueda ser posible la dolarización, tal como la imagina el Presidente.

“Tampoco sabemos si esta dolarización endógena no es también como el primer intento de la Ley Bases que iba a ser aprobada por las fuerzas del cielo. Y finalmente terminamos negociando tradicionalmente como pienso que vamos a negociar un programa tradicional que sería muy bueno y que creo que deberíamos tenerlo muy pronto porque en este segundo semestre si no el Banco Central va a estar perdiendo reservas con cepo. Esa sería una muy mala señal que puede retroalimentar expectativas negativas que habría que evitar”, señaló.

Dujovne, además, valoró como “más factible” que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyen la flotación antes que la dolarización. “Creo que es importante que la Argentina anuncie este programa de salida del cepo con apoyo del FMI, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con desembolsos netos, es decir, que nos den más plata de la que está prevista. Que podamos armar un paquete donde nos presten 10.000, 15.000 millones de dólares entre todos”.

Inflación, comercio exterior y RIGI

El economista aseguró que se está produciendo una recuperación de salarios. “Ocurrió porque se devaluó. Primero se mueven los precios, luego empiezan a recuperarse el precio de los salarios. Eso es lo que está ocurriendo hoy y es lo que va a hacer que a la inflación le cueste mucho bajar de 3%, 4% durante mucho tiempo. Los salarios en dólares de la Argentina quedaron tan bajos que tienen que recuperarse y la manera de recuperarse va a ser que le tengan que ganar a la suba de precio de los bines durante mucho tiempo”, valoró.

Dujovne apuntaló al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases que fue aprobado sin mayores sobresaltos en Diputados, pero que en el Senado es uno de los temas más cuestionados por los legisladores opositores. Podría ser uno de los motores del crecimiento, según el exministro. “El RIGI está muy bien. Hay muchos sectores que lo necesitan, sobre todo después de que la Argentina haya sido un violador serial de contratos”, remarcó.

También ponderó un aspecto importante que “no se ve, pero que están haciendo muy bien”, según detalló. “Lo que ha hecho la secretaría de Comercio Exterior es inédito. Se han eliminado todas las licencias no automáticas, las Siras, el CEF. Hoy no hay licencias no automáticas. Esto no ocurría desde los años 90. Se quitó la obligatoriedad de que todos los productos textiles o denuncias de dumping pasen por el canal rojo tratándolos como potenciales contrabandistas”. Ese es el camino, según Dujovne, que implica que “ya tenemos una economía que está más abierta”.

