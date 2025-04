Nuevos negocios. La revolución de las Super Apps

Los métodos de verificación humana serán cada vez más necesarios en el futuro, ya sea para una plataforma de pago como para ingresar a una red social. En este contexto, el ecosistema de World se presenta como un método sencillo y anónimo que permitirá agilizar la experiencia de los usuarios en el universo digital.

Con el objetivo de sumar nuevos adelantos que faciliten la vida de las personas, World lleva adelante World Build, un programa que conecta a emprendedores tecnológicos y desarrolladores de todo el mundo para la creación de mini apps que combinan los beneficios de blockchain con la verificación humana.

Argentina es uno de los países con mayor desarrollo de pagos cripto en el mundo y por esta razón fue el destino elegido para la segunda fase del programa World Build, que se realizó en marzo en el espacio de coworking El Aleph, ubicado en el barrio porteño de Colegiales.

Este permitió a emprendedores seleccionados por el programa a participar de un sprint intensivo con talleres y mentorías personalizadas. Fueron, además, parte del DemoDay, jornada en la que presentaron sus proyectos a líderes del sector e inversores. Durante este día, cada equipo mostró en detalle las mini apps que aspiran a formar parte del ecosistema de World.

“World Build se trata de conectar una comunidad global de emprendedores, desarrolladores con las herramientas que propone World para avanzar en la adopción de la tecnología Blockchain y Worldchain, la primera cadena de bloques desarrollada para humanos; en lo que es World ID, una prueba de humanidad; en Worldcoin, un token que te da futuro gobierno sobre la red”, explicó Martín Mazza, gerente regional de Tools For Humanity.

World es un protocolo que busca crear una nueva economía digital y de identidad anónima para la internet, que tiene a la compañía de tecnología Tools for Humanity como colaboradora y que es responsable del lanzamiento de World Build en conjunto con Friends With Benefits, una Organización Autónoma Descentralizada (DAO, por sus siglas en inglés) que cuenta con más de 5.000 artistas, desarrolladores y pensadores de la cultura y el ecosistema cripto.

Martín Mazza, gerente regional de Tools For Humanity, junto a William Mercer, director del programa en Friends with Benefits.

Asimismo, Mazza aseguró que el programa nació con alcance global y los equipos seleccionados para participar provienen de distintas partes del mundo, desde Lituania, Portugal, Francia, Estados Unidos, Brasil y la Argentina, entre otros. “Comenzó en enero en Nueva York donde se realizó un hackathon y hoy estamos en lo que sería la semifinal, cuando los equipos seleccionados presentan sus apps para después ir a la etapa final con el objetivo de recibir más apoyo y más fondeo y lanzar las startups”, agregó.

Los proyectos presentados abarcaron a unas 12 startups, dos de las cuales son argentinas, con desarrollos que implican soluciones de crédito para los usuarios, juegos para el aprendizaje de blockchain y cripto y otros relacionados con el entretenimiento y videojuegos. En cuanto a su alcance, Mazza destacó que el objetivo de estos desarrollos es brindar herramientas de finanzas descentralizadas a millones de personas en una escala inédita. “Con estas iniciativas es posible generar mucha más inclusión de esta tecnología para cualquier persona que tal vez no viene de un nicho o de conocer mucho el universo de las criptomonedas. Esto amplía muchísimo el acceso ya que, en un futuro, estas mini apps van a estar disponibles para cualquier usuario”, señaló.

Equipos de todas partes del mundo se sumaron a las jornadas de WorldBuild.

Para todos

El encuentro representó una gran oportunidad para los desarrolladores que pudieron mostrar los avances en sus iniciativas. Estas aprovechan las características innovadoras de World App, como una audiencia que cuenta entre sus usuarios con humanos verificados mediante pruebas de humanidad (Proof of Humanity) y su billetera auto custodiada. En tanto que World App es una billetera diseñada para operar con criptomonedas de forma sencilla, hacer un seguimiento de los saldos disponibles, recibir notificaciones de los cambios más importantes de ETHEREUM y BITCOIN y operar fácilmente en los mercados cripto mediante intercambios descentralizados. La misma está disponible en los apps store de Apple y Android.

Andrés Gutiérrez, director de tecnología de Agro en la presentación del proyecto.

“En Argentina, World tiene 2,4 millones de usuarios, en ese sentido, consideramos que, si vamos a crear cosas que la gente use, entonces tenemos que venir aquí, donde la gente realmente las usa. Podemos, entonces, crear en torno a los usuarios a los que servimos”, dice William Mercer, director del programa en Friends with Benefits. “Es realmente fantástico estar en una nación tan vanguardista que realmente adopta la tecnología Web3 de una manera que el mundo debería tener en cuenta”, aclara. Y explica que el objetivo de Friends with Benefits es ayudar a las personas a crear y apoyar la adopción la tecnología Web3.

“No podíamos dejar pasar la oportunidad de colaborar con World, que ha creado el grupo de distribución de usuarios más grande del planeta para la tecnología Web3 y blockchain. Por primera vez, se puede usar una aplicación simple para acceder a todos los beneficios, ventajas y funciones que la industria Web3″, señaló. Y destacó la forma en que la Argentina está adoptando la Web3, el blockchain y las criptomonedas. “Esto crea un mundo mejor para los argentinos y, por defecto, un mundo mejor para todos en todo el mundo”, añadió.

El jurado estuvo conformado por representantes de Plug and Play Ventures, Alaya Capitals y Start to Grow.

Mientras que Leighton Cusack, Head of ecosystem de Tools For Humanity aseguró que, a partir del desarrollo de mini apps, las personas tienen un mundo de aplicaciones para las que pueden usar su World ID, un método de verificación de humanidad completamente anónimo. “Mi expectativa es que World ID se convierta en la base para muchas cosas diferentes. En el futuro, los gobiernos podrán realizar pagos base cripto a los ciudadanos que tengan World ID, incluso una cafetería podrá ofrecer un café gratis a alguien que se haya verificado y, como tiene World ID, solo lo puede usar una vez, por lo que no puede abusar del sistema”, explicó.

Más oportunidades

Uno de los proyectos presentados en la jornada del DemoDay fue el de Bird Games, una mini app creada por desarrolladores argentinos. Se trata de mini juegos, algo que sus creadores consideran como un nicho poco explorado. “Este evento fue maravilloso para nosotros porque había mucha gente experta no solo en cripto sino también modelos de negocios y planes de marketing, además tuvimos la posibilidad de conectar con gente de otras partes del mundo”, dijeron desde el equipo. “Nos llevamos un proyecto de crecimiento de marketing con el visto bueno de un montón de gente que la tiene clarísima”, agregaron.

La próxima fase de World Build se llevará a cabo en New York.

Otro de los proyectos es el de Agro, una mini app que se basa en la creación de una cuenta de ahorros sencilla en Stablecoin para los 24 millones de usuarios de World. “Definitivamente, hemos aprendido que la mayoría de las personas no tienen acceso a cuentas de ahorro básicas. Sufren la inflación y no pueden acceder a los mercados de criptomonedas. Por eso pasamos un montón de horas en la oficina creando un producto personalizado para ellos”, señaló Natalia Murillo, Directora Ejecutiva de Agro.

En tanto que destacó que las criptomonedas representan una oportunidad económica en el nuevo mundo. “Creo que con las criptomonedas la gente puede salir de deudas, puede aprender a ahorrar, puede tener acceso a productos de inversión base cripto a los que antes no tenía y ese es el poder de World”, destacó. A la vez que subrayó que este proyecto representa la oportunidad de darle a los usuarios un producto de rendimiento de manera segura y protegida.

Por último, Mazza destacó que durante esta etapa que tuvo lugar en Buenos Aires, los proyectos pudieron interactuar más de cerca con los usuarios y con el ecosistema de fondos de inversión de Latinoamérica. “El programa concluye en marzo en Nueva York, para esa etapa final esperamos ver más avances de estas mini apps y aprovechar la red para que accedan a más capital de riesgo para poder seguir escalando sus proyectos”, finalizó. World busca sumar soluciones y nuevas funcionalidades a través de las mini apps para formar parte de la experiencia cotidiana de los usuarios que será centralizada, sencilla y más ágil.

