Aranceles de Trump: la soja terminó en rojo en los Estados Unidos y la Argentina se divorció del cimbronazo

El día después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la aplicación de aranceles recíprocos para todos los países, los mercados de granos reaccionaron a la baja. En la Bolsa de Chicago la soja sufrió un sacudón y perdió US$6,61 por tonelada para la posición mayo en una jornada marcada por la volatilidad y la incertidumbre sobre el futuro del comercio internacional. En tanto, en la plaza local, la soja subió para la posición mayo US$1,3 la tonelada y finalizó a 295,7 dólares por tonelada en el mercado A3. El grano disponible, por su parte, perdió $5000 por tonelada, a $310.000 por tonelada.

El anuncio encendió las alarmas entre los operadores. Según los analistas, el mercado global entró en una etapa de “alta sensibilidad” ante posibles represalias comerciales por parte de los principales compradores de productos agrícolas estadounidenses. Aunque Sudamérica aparece como potencial ganadora en este nuevo escenario, con posibilidades de captar una mayor porción del comercio, también persisten riesgos por la inestabilidad que generan las medidas unilaterales de Estados Unidos.

En la rueda de hoy la posición mayo de la soja en Chicago cerró en US$371,66 por tonelada. El aceite cayó con fuerza: bajó US$31,75 y quedó en US$1037,48 la tonelada.

Bruno Todone, analista de mercados de AZ Group, explicó que la caída del precio del aceite de soja se debe principalmente a que el arancel impuesto a Canadá no se incrementó, sino que se mantuvo, tal como se había anticipado, en un 25%. “Esto hace probable que no haya represalias por parte de Canadá y que Estados Unidos continúe importando aceite de colza. Así, el aceite de soja producido en Estados Unidos no se dirigiría a ese consumo”, explicó.

La soja tuvo bajas en Chicago

En cuanto a los cereales, Todone destacó que el impacto de las medidas fue más leve. En el caso del maíz, los aranceles se mantuvieron sin cambios para Canadá y México, el principal comprador, por lo que no se esperan sobresaltos en el comercio bilateral. También observó que China viene reduciendo su participación en el mercado mundial de maíz, con una expectativa de importaciones que rondarían entre 6 y 8 millones de toneladas, lo que reduce la presión sobre la oferta estadounidense.

Respecto al trigo, el analista señaló que las cotizaciones mostraron variaciones acotadas durante la jornada. “Esto también se debe a que las decisiones de Trump están generando una devaluación del dólar, que pierde valor frente a otras monedas en el mundo, lo cual mejora la competitividad del trigo norteamericano”, dijo. Y agregó que, a diferencia de los otros cultivos, “el trigo tiene una mayor cantidad de actores, especialmente del lado de la oferta, por lo que podríamos ver una presión de la demanda sobre el trigo de EE.UU. Eso podría sostener o incluso impulsar los precios”.

Por su parte, la analista de mercados Paulina Lescano advirtió que “esto recién empieza” y que el escenario aun es incierto. “A diferencia de la guerra comercial de 2018, acá es algo más global. Hay muchas tarifas nuevas y una gran diferencia entre lo que aplican los distintos jugadores. Pienso que va a pasar un tiempo hasta que realmente sepamos si estas medidas se mantienen”, dijo.

La analista también anticipó posibles reconfiguraciones del comercio internacional: “Puede ser que empiecen a negociar y esas tarifas finalmente se modifiquen. Y, por otro lado, que el mundo se reacomode y se vea que algún país que empiece a comprar menos agroalimentos a Estados Unidos termine viniendo, por ejemplo, a países como Argentina. Todavía hay mucho por ver sobre qué puede llegar a pasar”.

El mercado está atento a la evolución de los aranceles Fotokostic - Shutterstock

Recordó lo ocurrido en la guerra comercial anterior: “En Chicago bajó 80 dólares por tonelada la soja entre febrero y septiembre de 2018, y el maíz bajó cerca de 60 dólares. En la Argentina, en ese mismo período, la soja bajó 60 dólares y el maíz 40. Con eso no quiero decir que vaya a pasar exactamente lo mismo, pero la incertidumbre se puede hacer sentir con bajas generalizadas de precios, más allá de las oportunidades que puedan venir a nuestro país”.

Desde la consultora Agritrend, Gustavo López apuntó que la baja actual en Chicago era previsible, y que parte de esa pérdida se compensa con los premios que se pagan por el producto sudamericano. Señaló que Brasil se encuentra alrededor de 5 dólares por encima, impulsado por el hecho de que China enfrenta una carga arancelaria del 34% en EE.UU., mientras que Brasil y la Argentina solo tributan un 10%.

López también observó que la estructura arancelaria impuesta por Estados Unidos podría favorecer a la Argentina, especialmente si países como México, por temas vinculados al T-MEC (exNafta), terminan soportando aranceles más altos. Incluso mencionó a Colombia como un destino a seguir de cerca. “Cada vez que EE.UU. se vuelve caro o enfrenta trabas, la demanda se redirige rápidamente hacia el mercado argentino”, apuntó.

Respecto al mercado interno, advirtió que aún es temprano para sacar conclusiones. Sin embargo, destacó que el nivel de compras ya comprometidas es importante y que habrá que seguir monitoreando de cerca la evolución de los precios a medida que avance la cosecha y se defina el impacto real de las nuevas medidas en la demanda internacional.

Situación

En este marco, Eugenio Irazuegui, de la firma Zeni, analizó: “El anuncio del gobierno estadounidense marca un nuevo episodio de la guerra comercial, con la inminente aplicación de aranceles recíprocos contra las principales economías del mundo. Esto desencadenó una ola de cobertura de posiciones compradas, mediante la interacción de los fondos de inversión, derivando en pérdidas de hasta 7,45 dólares en las cotizaciones de la soja”.

“Al arancel básico universal del 10% para las importaciones que ingresen al país, se resalta el adicional que recae sobre China, estipulado en un 34%. Siendo que se añadieron a los gravámenes ya vigentes, en total se suma un 54% de tasa. La medida, que tendría vigencia a partir de este sábado dispara los temores de represalias por parte de las economías más afectadas. Vale recordar la importancia que presenta el poroto de soja en el comercio global, siendo que los principales compradores de soja norteamericana hacen referencia a China y la Unión Europea”, agregó.

Irazuegui remarcó: “En este marco, y como suele suceder con distorsiones de este tipo, se produce un cambio en los precios relativos según la procedencia de la oferta. En efecto, las primas sudamericanas por sobre Chicago se ven impulsadas, ante la expectativa de un rebalanceo de la demanda internacional, hacia los proveedores restantes”.

Pilar Vazquez Por