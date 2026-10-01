Nueva paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre 2026 con el aumento confirmado por la Uocra

Los trabajadores de la construcción tienen una nueva grilla salarial debido a que quedó homologada la paritaria de Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) para septiembre, octubre y noviembre.

El esquema prevé subas mensuales acumulativas y alcanza a los convenios colectivos 76/75 y 577/10, con valores distintos según la categoría y la zona del país.

Las cifras exactas para cada categoría de trabajador de la construcción

Cómo son los aumentos y escalas para los trabajadores de la construcción

Según el documento de homologación publicado por la Uocra, la autoridad laboral aprobó el acuerdo firmado con la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción.

El acuerdo fue firmado el 21 de septiembre y corresponde al tercer tramo de la paritaria anual abril de 2026-marzo de 2027. Los porcentajes se aplican sobre el salario básico actualizado del mes anterior, de modo que cada suba se incorpora a la base del incremento siguiente:

Septiembre: 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto

1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto Octubre: 1,8% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre

1,8% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre Noviembre: 1,7% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre

Para la Zona A del convenio 76/75, las escalas de octubre fijan estos básicos: $7697 por hora para oficial especializado, $6585 para oficial, $6085 para medio oficial y $5601 para ayudante. El sereno tiene un básico mensual de $1.017.485. En las zonas B, C y C-Austral se agregan los adicionales previstos para cada región.

Sueldos básicos por hora y por zonas para los albañiles en octubre de 2026

Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

Oficial Especializado: $7697

Oficial: $6585

Medio Oficial: $6085

Ayudante: $5601

Sereno (Mensual): $1.017.485

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $8544

Oficial: $7313

Medio Oficial: $6745

Ayudante: $6245

Sereno (Mensual): $1.133.523

Zona C

Santa Cruz

Oficial Especializado: $11.817

Oficial: $11.079

Medio Oficial: $10.691

Ayudante: $10.381

Sereno (Mensual): $1.701.015

Zona C Austral

Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $15.395

Oficial: $13.169

Medio Oficial: $12.170

Ayudante: $11.201

Sereno (Mensual): $2.034.971

El acuerdo contempla un aporte solidario del 2% para trabajadores no afiliados durante septiembre, octubre y noviembre. En el caso de afiliados a Uocra, la cuota sindical absorbe ese aporte y no corresponde una retención adicional por el mismo concepto.

La negociación también establece una contribución empresaria del 2% con fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales.

En octubre impacta el 1,8% de aumento RICARDO PRISTUPLUK

Cómo corroborar el monto de octubre

Para controlar la liquidación, el trabajador debe identificar primero el convenio, la categoría y la zona que figuran en su recibo. Los valores de las tablas son salarios básicos y pueden complementarse con adicionales, horas extra u otros conceptos previstos por la actividad.

La vigencia del tramo termina el 30 de noviembre. Uocra y las cámaras acordaron reunirse el 20 de octubre para analizar los ajustes que regirán desde diciembre, aunque pueden adelantar el encuentro si cambian las condiciones económicas. Hasta entonces, las liquidaciones deben seguir las escalas homologadas y el convenio aplicable a cada trabajador.

Cuáles son las claves de la nueva paritaria de la Uocra

¿Qué cambió? La autoridad laboral homologó el tercer tramo de la paritaria de Uocra.

La autoridad laboral homologó el tercer tramo de la paritaria de Uocra. ¿A quién alcanza? A trabajadores encuadrados en los convenios 76/75 y 577/10 .

A trabajadores encuadrados en los convenios 76/75 y 577/10 . ¿Desde cuándo rige? Los aumentos se aplican desde septiembre y continúan en octubre y noviembre de 2026 .

Los aumentos se aplican desde septiembre y continúan en octubre y noviembre de 2026 . ¿Cuándo es la próxima negociación? Las partes revisarán los salarios desde diciembre en una reunión prevista para el 20 de octubre.