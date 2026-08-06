Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en agosto 2026 con el aumento confirmado por la Uocra
Los trabajadores del sector tienen una suba salarial del 1,9%; cómo queda la grilla para este mes
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Los trabajadores de la construcción reciben en agosto un incremento salarial del 1,9%, producto del último tramo de aumentos incluido en el acuerdo paritario negociado por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.
El presente acuerdo se encuentra homologado por el Gobierno y detalla los valores para las distintas categorías de trabajadores, correspondientes al octavo mes del año.
Sueldos básicos por hora y por zonas para los albañiles en agosto de 2026
Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:
Zona A
Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones
- Oficial Especializado: $7420
- Oficial: $6348
- Medio Oficial: $5866
- Ayudante: $5399
- Sereno (Mensual): $980.858
Zona B
La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial Especializado: $8237
- Oficial: $7049
- Medio Oficial: $6502
- Ayudante: $6020
- Sereno (Mensual): $1.092.719
Zona C
Santa Cruz
- Oficial Especializado: $11.392
- Oficial: $10.680
- Medio Oficial: $10.306
- Ayudante: $10.007
- Sereno (Mensual): $1.639.782
Zona C Austral
Tierra del Fuego
- Oficial Especializado: $14.841
- Oficial: $12.695
- Medio Oficial: $11.732
- Ayudante: $10.798
- Sereno (Mensual): $1.961.716
Según el escrito de la Uocra, firmado el 2 de junio pasado, “los valores establecidos, absorben y/o compensan hasta su concurrencia, los incrementos en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados voluntariamente por los empleadores a cuenta de futuros aumentos o iguales conceptos desde mayo de 2026″.
A su vez, la negociación paritaria señala que “los empleadores comprendidos en el ámbito personal y territorial del Convenio Colectivo de Trabajo nº 76/75 y del CCT 577/10 retendrán a todos los trabajadores incluidos en los mismos, en concepto de aporte extraordinario solidario, el dos por ciento (2%) mensual de los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales, a partir de los salarios devengados en el mes de Junio de 2026 y subsiguientes y la depositarán a la orden de Uocra”.
Este aporte, según consta en el acuerdo, corresponde “al segundo tramo del periodo paritario anual abril 2026 – marzo 2027″ y estará destinado entre otros fines a cubrir gastos ya realizados y a realizar, en la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los beneficios convencionales posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar".
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