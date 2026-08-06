Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en agosto 2026 con el aumento confirmado por la Uocra

Los trabajadores de la construcción reciben en agosto un incremento salarial del 1,9%, producto del último tramo de aumentos incluido en el acuerdo paritario negociado por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.

El presente acuerdo se encuentra homologado por el Gobierno y detalla los valores para las distintas categorías de trabajadores, correspondientes al octavo mes del año.

Las cifras que perciben los albañiles en agosto Irene Miller - Shutterstock

Sueldos básicos por hora y por zonas para los albañiles en agosto de 2026

Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

Oficial Especializado: $7420

Oficial: $6348

Medio Oficial: $5866

Ayudante: $5399

Sereno (Mensual): $980.858

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $8237

Oficial: $7049

Medio Oficial: $6502

Ayudante: $6020

Sereno (Mensual): $1.092.719

Zona C

Santa Cruz

Oficial Especializado: $11.392

Oficial: $10.680

Medio Oficial: $10.306

Ayudante: $10.007

Sereno (Mensual): $1.639.782

Zona C Austral

Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $14.841

Oficial: $12.695

Medio Oficial: $11.732

Ayudante: $10.798

Sereno (Mensual): $1.961.716

Los montos de agosto, según la categoría

Según el escrito de la Uocra, firmado el 2 de junio pasado, “los valores establecidos, absorben y/o compensan hasta su concurrencia, los incrementos en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados voluntariamente por los empleadores a cuenta de futuros aumentos o iguales conceptos desde mayo de 2026″.

A su vez, la negociación paritaria señala que “los empleadores comprendidos en el ámbito personal y territorial del Convenio Colectivo de Trabajo nº 76/75 y del CCT 577/10 retendrán a todos los trabajadores incluidos en los mismos, en concepto de aporte extraordinario solidario, el dos por ciento (2%) mensual de los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales, a partir de los salarios devengados en el mes de Junio de 2026 y subsiguientes y la depositarán a la orden de Uocra”.

Este aporte, según consta en el acuerdo, corresponde “al segundo tramo del periodo paritario anual abril 2026 – marzo 2027″ y estará destinado entre otros fines a cubrir gastos ya realizados y a realizar, en la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los beneficios convencionales posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar".