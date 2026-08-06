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Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en agosto 2026 con el aumento confirmado por la Uocra

Los trabajadores del sector tienen una suba salarial del 1,9%; cómo queda la grilla para este mes

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Los montos que reciben los trabajadores de la construcción en agosto
Los montos que reciben los trabajadores de la construcción en agostoFreepik

Los trabajadores de la construcción reciben en agosto un incremento salarial del 1,9%, producto del último tramo de aumentos incluido en el acuerdo paritario negociado por la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector.

El presente acuerdo se encuentra homologado por el Gobierno y detalla los valores para las distintas categorías de trabajadores, correspondientes al octavo mes del año.

Las cifras que perciben los albañiles en agosto
Las cifras que perciben los albañiles en agostoIrene Miller - Shutterstock

Sueldos básicos por hora y por zonas para los albañiles en agosto de 2026

Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

  • Oficial Especializado: $7420
  • Oficial: $6348
  • Medio Oficial: $5866
  • Ayudante: $5399
  • Sereno (Mensual): $980.858

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

  • Oficial Especializado: $8237
  • Oficial: $7049
  • Medio Oficial: $6502
  • Ayudante: $6020
  • Sereno (Mensual): $1.092.719

Zona C

Santa Cruz

  • Oficial Especializado: $11.392
  • Oficial: $10.680
  • Medio Oficial: $10.306
  • Ayudante: $10.007
  • Sereno (Mensual): $1.639.782

Zona C Austral

Tierra del Fuego

  • Oficial Especializado: $14.841
  • Oficial: $12.695
  • Medio Oficial: $11.732
  • Ayudante: $10.798
  • Sereno (Mensual): $1.961.716
Los montos de agosto, según la categoría
Los montos de agosto, según la categoría

Según el escrito de la Uocra, firmado el 2 de junio pasado, “los valores establecidos, absorben y/o compensan hasta su concurrencia, los incrementos en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados voluntariamente por los empleadores a cuenta de futuros aumentos o iguales conceptos desde mayo de 2026″.

A su vez, la negociación paritaria señala que “los empleadores comprendidos en el ámbito personal y territorial del Convenio Colectivo de Trabajo nº 76/75 y del CCT 577/10 retendrán a todos los trabajadores incluidos en los mismos, en concepto de aporte extraordinario solidario, el dos por ciento (2%) mensual de los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales, a partir de los salarios devengados en el mes de Junio de 2026 y subsiguientes y la depositarán a la orden de Uocra”.

Este aporte, según consta en el acuerdo, corresponde “al segundo tramo del periodo paritario anual abril 2026 – marzo 2027″ y estará destinado entre otros fines a cubrir gastos ya realizados y a realizar, en la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los beneficios convencionales posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar".

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