escuchar

En un nuevo intento por contener la suba de los dólares financieros, hoy la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso nuevas restricciones para operar. La noticia llega a dos semanas de las elecciones presidenciales y puso el foco en aquellos bonos emitidos bajo ley extranjera (conocidos como Globales o “GD”), los cuales pasarán a tener un parking de cinco días hábiles.

En la práctica, no se trata de un gran cambio para los usuarios, aunque sí afecta a las sociedades de bolsa. Aquellos clientes que buscan comprar dólares MEP o contado con liquidación (CCL) tendrán dos opciones. Por un lado, si eligen operar con bonos Globales (como GD30), el tiempo mínimo de permanencia en la cartera (parking) entre la compra del título soberano en pesos y su posterior reventa en moneda dura pasará de tres a cinco días. En cambio, si se opta por un bono de ley local (los Bonares o AL, como el AL30), no habrá cambios y el parking seguirá siendo de un día.

“La medida establece algunas disposiciones en forma transitoria con el objetivo de mantener una política que permita regular con mayor eficiencia el mercado de capitales y su vínculo con el régimen de cambios. Las medidas se toman en colaboración con el Banco Central (BCRA) y buscan reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real”, explicaron fuentes de la CNV.

Las operaciones con bonos GD tendrán un parking de cinco días Shutterstock

La nueva restricción, que ya se rumoreaba desde ayer a la tarde, llega en un momento de fuertes presiones sobre el mercado cambiario. Ayer, el dólar MEP pegó un salto de $37 y alcanzó los $784,83 (+5%), incluso a pesar de que el Banco Central destinó unos US$100 millones a intentar ponerle un freno a la suba, según estimaciones del analista financiero Salvador Vitelli. Ese volumen fue récord posPASO.

“Entiendo que lo que quieren hacer con esta medida es usar menos dólares para intervenir. De esta manera, llevan toda la operatoria a un solo bono, o a la menor cantidad de bonos posibles. Pero no le cambia mucho a los usuarios, porque seguirán contando con un montón de instrumentos con lo que operar con un solo día de parking: AL30, AL35, AL38”, consideró Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

Aún así, no solo el MEP y el contado con liquidación se verán afectados, según explicó Sbdar. La restricción involucra a todos los valores negociables emitidos en ley extranjera, como también puede ser una obligación negociable (ON) de una empresa o un bono provincial (como BA37).

“Sin embargo, la medida no cambia demasiado para los usuarios, porque hoy prácticamente todo el volumen se opera vía Bonares. Por ejemplo, ayer el AL30 registró un volumen récord operado en nominales (no en millones de dólares), con unos 300 millones de nominales. Ahí es donde el Banco Central interviene fuerte. En cambio, el GD30 operó 44 millones de nominales. La medida apunta a aquellos operadores que arbitran ratios. ¿Ayudará a cambiar la volatilidad en el mercado cambiario? Me parece que no, me sorprendió que no se hayan inclinado por un cepo más bruto”, dijo Vitelli.

Cambios en las ALyCs

Sin embargo, la medida sí es un golpe para las carteras de los agentes de liquidación y compensación, más conocidas como ALyCs. En detalle, la normativa estableció un plazo de permanencia mínimo de cinco días hábiles para la venta de valores negociables de legislación extranjera con liquidación en moneda extranjera, para realizar transferencias emisores y receptoras. Es decir, cuando se compra un GD30 en la Argentina, tendrán que esperar cinco días para transferirlo al exterior o recibir del exterior. “Se trata de operaciones corporativas o de Alycs con operaciones con cartera propia”, explicó la CNV.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció nuevas restricciones para operar MEP y CCL CNV

Además, pasa de 15 a 30 días el plazo para vender los dólares obtenidos con estas operaciones con bonos soberanos. En paralelo, cuando las sociedades de bolsa operen con cartera propia en mercado del exterior por “mandato” de sus clientes, solo podrán hacerlo en segmentos de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo (PPT) de mercados autorizados bajo control y fiscalización de una entidad gubernamental regulatoria.

Adicionalmente, la CNV reguló que las ALyCs deberán presentar una declaración jurada semanal con todas las operaciones concertadas en mercados del exterior (tanto propias como por mandato) detallando especie, cantidad, precio y contraparte.

Por último, cuando las sociedades de bolsa operen con cartera propia, deberán terminar, al finalizar el día, habiendo vendido la misma cantidad de bonos soberanos que los que compró. Tendrá que ser con liquidación en dólares, en el mismo día, mismo plazo de liquidación y misma especie.