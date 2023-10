escuchar

Luego de la devaluación del 18% pautada por el Gobierno tras los resultados de las PASO el 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó los nuevos indicadores sobre la actividad de la construcción y la industria en dicho mes. Los datos desestacionalizados, en comparación con julio, muestran un retroceso del 1,2% en el primer caso, y una variación positiva del 0,5% en el segundo.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) detalló que, en el registro interanual, la caída fue mayor, alcanzando el 3% respecto de agosto del año pasado. De esta forma, el acumulado del índice serie original de 2023 hasta el momento marca una baja de 2,7% respecto al 2022.

A pesar de la variación positiva de agosto en el sector de la industria, el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI), mostró que el retroceso respecto del mismo período en 2022 fue del 3,1%. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, opinó: “Los datos marcan que estos sectores siguen bastante débiles, más allá de los números precisos de agosto”. A su vez, enfatizó en la necesidad de poner en contexto estas nuevas mediciones.

En este sentido, el especialista comentó que, al revisar algunos datos anteriores, a pesar de la suba del 0,5% en industria, esto se da luego de tres meses consecutivos de caída. Mientras que en el caso de la construcción, la tendencia se sostiene desde mediados del año pasado, pese a una pequeña mejora a comienzos de 2023. “Lo que repuntó en julio cayó en agosto. O sea que cuando comparás con 2022 en cualquiera de los dos sectores, tenés una disminución del 3% en ambos casos. Esto te muestra que los dos están bastante débiles”, agregó.

Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, sostuvo que esto confirma la proyección de caída en el nivel de la actividad para la segunda mitad del año. De la industria manufacturera, opinó: “No sorprende en un contexto de aceleración de la inflación y dificultades para acceder a insumos y bienes importados ante la falta de dólares”.

Tiscornia se expresó, también, sobre los insumos para la construcción. En este caso, el economista sostuvo que puede haber una incidencia de algún freno en la obra pública, sobre todo en vistas de los datos del asfalto, que cayó un 18,7% interanual.

Según Caprarulo, las estimaciones sobre la actividad en la construcción no son esperanzadoras: “La venta de insumos cae mientras el empleo registrado sigue creciendo. Las proyecciones para la actividad en general no son buenas para los próximos meses, tanto por la coyuntura general como particular del sector, por ejemplo referida a la obra pública”.

De hecho, el informe del Indec hace referencia a estas proyecciones y muestra los resultados obtenidos en la encuesta cualitativa de la construcción, realizada a grandes empresas del sector. Las expectativas en general son desfavorables para el período septiembre-noviembre: “En efecto 63,5% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 29,8% estima que disminuirá y 6,7% que aumentará”, detalla.

En el caso de la industria, Tiscornia observó un comportamiento dispar en los componentes, porque todavía se encuentra “muy afectada la parte de alimentos y bebidas por la sequía, por eso sigue cayendo mucho la molienda”. La disminución interanual en este caso, para el sector de alimentos, bebidas y tabaco, fue del 7,2%.

El economista asoció la caída de otros rubros, por ejemplo equipos de transporte, que disminuyó un 3,3% interanual, a las restricciones para las importaciones. “Diría que entre los fabricantes de máquinas y equipos de transporte, los que vienen zafando más son los de la industria automotriz, que sigue funcionando bastante bien con la producción local. Obviamente ahí se ve muy claro el freno de las importaciones”, agregó.

Así, concluyó que la sequía y las trabas a las importaciones pudieron afectar los rubros de los alimentos y las maquinarias respectivamente, y que el pequeño aumento en la construcción no influye en la debilidad que demuestran los datos sobre la actividad económica de agosto.

LA NACION