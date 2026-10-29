Nvidia vs. Apple: la batalla entre dos grandes por ser la empresa más valiosa del mundo

A lo largo del año, Nvidia y Apple se disputan el título de la empresa más valuada del mundo en Wall Street. Son las únicas compañías del mundo que superan los US$5 billones en capitalización bursátil, es decir, la forma de medir cuánto valen en total según el precio de sus acciones en la bolsa. Actualmente, la fabricante de microchips ocupa el primer puesto, pero la firma de la manzana intenta consolidar su liderazgo.

Martín Mejía, analista de Asset Management en Cohen Aliados Financieros, observó que las cotizaciones registran una diferencia menor al 1%, lo que ilustra lo reñida que resulta la competencia. Un ejemplo reciente se dio el pasado 23 de octubre, cuando Apple recuperó el primer puesto a partir del lanzamiento del iPhone Duo, pero duró pocas horas. “Al 28 de octubre, Nvidia vale unos US$5,25 billones y Apple unos US$5,07 billones”, detalló.

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Mejía destacó el crecimiento reciente de Apple, que acumula una suba cercana al 28% en el año, frente al rango de entre 14% y 17% que registra Nvidia. A principios de año, la firma fundada por Steve Jobs se encontraba en el tercer puesto del ranking, debajo de Alphabet; en julio, recuperó la cima por primera vez en más de un año.

“Nvidia volvió a liderar y el 6 de octubre marcó su récord, con unos US$5,78 billones. Después cayó cerca del 11% en una corrección generalizada de las empresas ligadas a la inteligencia artificial (IA)”, puntualizó el analista. Eso permitió que Apple la supere momentáneamente.

Dos empresas tecnológicas con modelos de negocio distintos

Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, remarcó que ambas cuentan con modelos de negocio diferenciados. Por un lado, calificó a Apple como una “empresa de valor”: si bien es una tecnológica que invierte en IA, se enfoca principalmente en el consumo discrecional. Su capacidad de adaptación a la demanda le otorga estabilidad, un flujo de fondos sólido y una elevada retención de clientes.

En tanto, consideró que Nvidia es una “empresa de crecimiento”.

“Está en el epicentro de la IA porque financia la infraestructura necesaria, tercerizando la producción de chips a TSMC y posicionándose como un referente obligado. El crecimiento de los márgenes de ganancias netos (EBITDA) ha tenido una explosión en los últimos años y se trata de una de las empresas con mejores niveles de rentabilidad”, analizó Neffa.

A pesar de las bajas que tuvo en las últimas semanas por las dudas que rodean a las empresas de IA, Nvidia mantiene un negocio rentable por la alta demanda de chips (Photo by JOSH EDELSON / AFP) JOSH EDELSON - AFP

Damián Vlassich, team leader de Estrategias de IOL Inversiones, afirmó que la dinámica entre ambas firmas demuestra una “rotación”: desde el récord de Nvidia a comienzos de mes, la compañía dirigida por Jensen Huang cedió cerca de US$660.000 millones y Apple ganó alrededor de US$190.000 millones.

“El inversor dejó de aplaudir el gasto en inteligencia artificial por sí mismo y empezó a auditar su financiamiento”, señaló. Dado que Apple viene recortando inversión de capital y lanza sus funciones de IA sin comprometer su caja, remarcó que esa “austeridad” se convirtió en un activo.

De todos modos, estimó que la caída de Nvidia obedece a una “compresión de múltiplo y no a un deterioro del negocio”, mientras que el rally de Apple es una expansión sobre un crecimiento acotado a partir del lanzamiento del iPhone Duo. “A corto plazo, el viento sigue soplando a favor de Apple mientras persista la desconfianza sobre el financiamiento de la IA. A mediano plazo, creo que la ecuación riesgo-retorno favorece a Nvidia: crecimiento superior y valuación más baja”, puntualizó.

En esa línea, Martin Cordeviola, analista de Portfolio Personal Inversiones (PPI), sostuvo que la pelea que mantienen es, en el fondo, “un termómetro del debate sobre la inteligencia artificial”. Mientras Nvidia sufre la volatilidad del sector debido a la dependencia del gasto de capital de sus clientes —algunos de los cuales muestran un flujo de caja presionado—, Apple opera como un “refugio” gracias a su flujo de efectivo y a sus sólidas políticas de recompra de acciones y dividendos.

“Nvidia más que duplicó sus ingresos y cotiza a unas 27 veces sus utilidades de los últimos 12 meses, mientras que Apple crece 16% y se negocia a 40 veces, una diferencia que se amplía si se toman las ganancias proyectadas. Se paga más por previsibilidad que por crecimiento”, explicó.

El mercado premia la previsibilidad de Apple, lo que lo volvió en un refugio dentro del sector tecnológico MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frente a este escenario, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, previó que la disputa seguirá cabeza a cabeza en las próximas semanas, donde se alternará el primer puesto según las noticias de cada día. En ese sentido, destacó el rol que pueden jugar los balances de resultados que Apple presentará a principios de noviembre, mientras que Nvidia lo hará hacia fines del mes que viene.

Para el economista, la firma de la manzana podría imponerse si registra buenas ventas del nuevo iPhone y si surgen nuevas dudas sobre el gasto en inteligencia artificial. En tanto, la confirmación de que la demanda de chips sigue firme y de que sus clientes mantienen sus planes de inversión le otorgaría el liderazgo a la fabricante de microchips.