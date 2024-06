Oportunidades de inversión: los grandes desafíos de corto plazo para los activos argentinos, según tres analistas financieros

Escuchar

Luego de la aprobación en el Senado la ley Bases y el paquete fiscal, la Argentina tiene por delante tres desafíos de corto plazo que miran de cerca los analistas financieros: las negociaciones de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la salida del cepo cambiario y la concentración de vencimientos de deuda en el exterior.

En este contexto, los analistas financieros Diego Martínez Burzaco (Inviu), Leonardo Chialva (Delphos Investment) y Pedro Siaba Serrate (PPI) coincidieron en que la Argentina y América Latina en general enfrentan una nueva gran oportunidad a nivel mundial, luego de la pandemia, de la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y la tensión en Asia con Taiwán. Los tres especialistas hablaron en el congreso económico ExoEFI, moderados por Santiago Bulat, economista de Invecq.

“La suma de muchos acontecimientos nos da la oportunidad de sumarnos. Arrancaron en 2018, cuando Donald Trump inició con su guerra comercial con China y hubo guerra de tarifas. La pandemia, luego, implicó un gran problema para las cadenas logísticas en el mundo y nació el concepto de nearshoring, que es producir cerca o producir en lo de algún país amigo, el friendshoring. Esto cambió la dinámica, que requiere que Occidente se vuelva a industrializar. Después, Rusia invadió Ucrania y se rompió la cadena de industrialización en Europa. También comenzaron los conflictos en Medio Oriente y está latente la tensión con Taiwán. En este contexto, América Latina no tiene grandes problemas ”, dijo Chialva, socio de Delphos.

Martínez Burzaco coincidió en que “el mundo juega a favor”, con tasas de interés internacionales en baja, aunque advirtió que la economía de Estados Unidos se está desinflando. “Sin embargo, no esperamos ningún tipo de cisne negro. El dato de inflación de mayo de Estados Unidos fue muy auspicioso. Si bien vamos a tener tasas de interés internacionales mayores a la década anterior, el Banco Central de Europa ya bajó sus tasas. En Estados Unidos no pasó, pero ya se alcanzó el pico de las tasas”, dijo el country manager de Inviu, del grupo financiero Galicia.

Milei, Caputo, Gerardo Werthein y Reidel, en la reunión con las autoridades de Google

En relación con el mercado local, Martínez Burzaco analizó el comportamiento del mercado financiero durante los primeros meses del gobierno Javier Milei. Dijo que las acciones argentinas subieron desde octubre pasado a mayo casi 100% en dólares y los bonos, 70%, aunque el riesgo país tardó más en bajar que durante los primeros meses de la administración de Mauricio Macri, cuando asumió, salió del cepo y arregló la deuda con los holdouts.

“Hay más dudas de los inversores extranjeros. Durante el gobierno de Macri, el riesgo país hizo una compresión a niveles latinoamericanos. Esto significa que, a pesar de tener un presidente convencido del rumbo y un ministro de economía que tiene libertad para llevar reformas de largo plazo, hay un track record de la Argentina que es difícil de olvidar ”, dijo.

En este sentido, dijo que es necesario bajar el riesgo país porque se requerirá acceso al financiamiento voluntario el año próximo, para enfrentar grandes vencimientos. “Para eso van a ayudar que se avancen en la reforma laboral, de infraestructura y tributaria. Son necesarias además para no depender del nivel del dólar”, indicó el economista.

Luego, señaló que la Argentina tiene una gran oportunidad en el mercado financiero local. Mostró que en 1998, el mercado bursátil tenía un volumen de operaciones mensuales promedio de las acciones de US$2200 millones y había 137 empresas listadas, mientras que en 2023, el volumen mensual operado son US$620 millones y hay 87 empresas listadas. “Todas las empresas argentinas unicornio, como Mercado Libre o Globant, no vinieron a cotizar en la Argentina. Hay un gran potencial ahí”, indicó.

Pedro Siaba Serrate (PPI), Diego Martínez Burzaco (Inviu) y Leonardo Chialva (Delphos Investment) en el congreso económico ExoEFI, moderados por Santiago Bulat, economista de Invecq.

Pedro Siaba Serrate habló de la coyuntura y dijo que la ley de Bases y el paquete fiscal “no es tan relevante en el punto de convencimiento fiscal que tiene el Gobierno, pero sí es muy relevante para la disciplina fiscal y para aumentar la productividad, que no es una cuestión de corto plazo, sino de largo plazo”. Mencionó en particular la reforma laboral y el régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI). “Esto también facilita las negociaciones con el FMI. Ambas leyes son fundamentales para levantar el cepo”, señaló el head of Research & Strategy de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Los próximos pasos que tiene el Gobierno a seguir, dijo, son primero la aprobación final de ambos proyectos de ley en Diputados y ver qué ocurre con los capítulos de Ganancias y Bienes Personales, que fueron eliminados en el Senado, pero que pueden ser reincorporados en la cámara baja. Entre ambos suman 0,6% del PBI de ingresos al fisco (0,3% cada uno).

“La otra etapa es el acuerdo con el FMI, lograr el apoyo, y ver cuáles son las metas. Luego de la quita del cepo, hay algo clave que es conocer el esquema monetario cambiario”, dijo Siaba Serrate.

Finalmente, consultado sobre cómo cree que será la quita del cepo, Chialva dijo que se lo imaginaba muy gradual. “ Macri tardó un año para quitar movimientos arriba de US$2 millones. Hay una gran diferencia ahora, porque en ese momento los bonos valían US$90. Eso le permitió viajar a Nueva York y negociar para conseguir financiamiento. Hoy vas con una valija cargada de bonos y ni te abren la puerta. Sin embargo, vemos una gran diferencia entre bonos y acciones, que sí están siendo más demandados. El real money de bonos no quiere saber nada con nosotros. Solo nos compran ahora los fondos distressed [capital de alto riesgo] y los inversores locales. Los otros, para invertir, vienen con una lista de pedidos previamente, porque el que se quemó con leche, ve una vaca y huye”, cerró.