Oscar Girola, un hombre con extensa trayectoria en el sector financiero y un recordado paso por ACDE

Murió hoy el reconocido consultor senior y asesor comercial Oscar Girola, un hombre que supo hilvanar una carrera exitosa, tanto en la industria de bienes de consumo como en la de servicios financieros. Tuvo un recordado paso como ejecutivo corporativo en American Express en la Argentina, compañía de la que fue presidente y director ejecutivo desde 1989 hasta 2004.

Su lazo con American Express continuó desde marzo de 2006 hasta septiembre de 2008, porque se desempeñó como embajador de negocios de esa compañía en Schulich School of Business - York University.

Casado y con tres hijas, Girola también tuvo un recordado paso por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), donde llegó a ser miembro de distintos consejos directivos.

Adolfo Ablatico, expresidente de ACDE y hombre que trabajó muchos años con Girola en esa asociación, lo recuerda con mucho aprecio y lo describe como alguien proactivo y gran formador de equipos. “Fue un socio muy activo en ACDE. Formó parte de varios consejos directivos y era realmente una persona íntegra, muy creyente y muy practicante. Era un tipo recto y derecho. Era de no hablar mucho, pero sí de ser expeditivo y ejecutivo”, comentó Ablático.

Alguien que trabajó con él en American Express lo definió así: “Un gran líder y una excelente persona que dejó un gran legado a quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él. Será recordado por su humildad y su personalidad: era simple, nunca perdía la calma, predicaba con el ejemplo”.

Con una amplia experiencia en Marketing, Estrategia Competitiva, Desarrollo de Nuevos Productos, Responsabilidad Social Corporativa, Mentoría y Consultoría, Girola era frecuentemente consultado por distintas empresas y por medios periodísticos.

En 1965 se había graduado como Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde también profesor de Marketing. A lo largo de los años participó en seminarios de prestigiosas universidades estadounidenses y británicas, como London Business School, The Tuck School of Business at Dartmouth, University of Miami, entre otras.

Antes de ingresar a American Express, formó parte de Posse Molina & Partners Advertising (1979-1981) y Citibank (1981-1988). También fue miembro de la junta directiva de Banelco, desde 1985 hasta 1988. En tanto, luego de su extensa carrera en la tradicional empresa de tarjeta de crédito, trabajó en KPMG (julio de 2007 a diciembre de 2008); Korn Ferry (octubre de 2010 a noviembre de 2013), Linkage South America (noviembre de 2013 a marzo de 2016) y Renaissance Executive Forums (marzo de 2019 a marzo de 2020). En la actualidad, se desempeñaba en Dynamic Business Management, donde había ingresado en diciembre del año pasado.

Girola falleció hoy, a los 77 años, tras no poder superar el coronavirus.

