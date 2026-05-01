¿Miedo a la inflación?: se duplicaron en abril los depósitos a plazo indexados

El mercado, que ya se había volcado intensamente en los últimos meses a demandar bonos con capital protegido por ajuste inflacionario para cubrirse de la inflación, esta vez optó por resguardar sus pesos en plazos fijos UVA, lo que llevó a que el stock total de este tipo de colocaciones se duplicara durante abril.

Los últimos datos oficiales, al pasado lunes 27, mostraban que había ya $1,263 billones en depósitos ajustables bajo administración de bancos. Exactamente un mes atrás, el 27 de marzo, ese stock era de apenas $617.671 millones, es decir, 51,1% menor, lo que evidencia un verdadero boom. Visto al revés, implica un crecimiento del 104,5% en sólo 30 días.

La apuesta a este tipo de inversiones revela, de algún modo, la confianza que fue perdiendo la política antiinflacionaria del Gobierno, luego de casi un año de suba sostenida en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aun cuando se evitó actualizar las canastas de consumo.

Si bien el mercado sigue apostando a que ese sendero se retomaría en los meses siguientes —incluso desde el mes que acaba de terminar—, a su vez toma cada vez más coberturas para protegerse de ese deterioro. En especial ahora que quedó a la vista el impacto que el conflicto en Medio Oriente tiene sobre algunos precios clave (como el del crudo), que se derrama por todo el mundo, poniendo a los bancos centrales en guardia y complicando —localmente— la estrategia oficial de sinceramiento de tarifas en tiempos de números fiscales más ajustados.

Tasas muy comprimidas

Para los analistas, el fenomenal salto registrado por estos depósitos tiene variadas explicaciones: las altas cotizaciones a las que ya se operaban los bonos con CER, los rendimientos negativos que pasaron a ofrecer los instrumentos a tasa fija de corto o mediano plazo y la aparición de nuevas opciones más flexibles para concretar este tipo de plazos fijos.

“A lo largo de abril, los rendimientos en pesos a tasa fija han sido negativos contra la inflación e, incluso, contra la inflación esperada. Eso también se trasladó a la curva CER, donde para encontrar rendimientos positivos había que buscar instrumentos con vencimiento mínimo de un año hacia adelante. En ese contexto, el plazo fijo indexado se convirtió en una excelente opción para cubrirse de la aceleración inflacionaria, cuando la tasa fija ‘te dejaba a gamba’”, explicó al respecto el economista Andrés Reschini, socio de F2 Soluciones Financieras.

Bonos "caros" Compumar

Un instrumento que se sumó a la oferta, y ayudó a impulsar estos plazos fijos, fue el “Certificado de depósito a plazo fijo UVA con pago de intereses por subperíodos”, como lo presentó a principios de abril el Banco Nación en su portal web. Es una opción que admite inversiones en pesos, que se reconvierten en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), por lo que el capital se indexa diariamente, y puede constituirse por plazos que van desde 90 hasta 1095 días.

La oferta actual del BNA por depósitos Compumar

La novedad fue que permite el cobro de intereses cada 30 días y que ofrecía una renta que podría considerarse “real”, que llegaba a largo plazo (más de un año) hasta el 4,5% anual, aunque ahora fue revisada al 3,5%, y va del 0,25% al 1% anual para plazos menores a un año, según comprobó LA NACION tras la consulta pertinente a esa entidad.

“Fue algo que resultó muy atractivo en este contexto”, admitió Reschini, y que atrajo inversiones de ahorristas comunes, tesorerías de empresas con holgura de caja y fondos comunes de inversión por igual.