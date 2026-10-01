El fiscal Diego Luciani se convirtió en la estrella del Coloquio de IDEA en Mar del Plata y recibió un extenso aplauso

MAR DEL PLATA.- El aplauso generalizado y sostenido durante más de un minuto, quizás uno de los más contundentes desde el inicio de este 62° Coloquio de IDEA, brotó como reconocimiento y se sintió también como un mensaje hacia el sistema judicial. Ocurrió apenas el fiscal general Diego Luciani contó la anécdota del miedo de uno de sus hijos por su suerte antes de presentar su alegato en la Causa Vialidad, que llevó a prisión a la expresidenta Cristina Fernández.

“Cómo explicarle a un hijo de 16 años que no lo iba a poder mirar a los ojos si no hacía lo que tenía que hacer”, había detallado sobre la convicción con la que encaró, junto con su equipo, la investigación y acusación por corrupción en 51 licitaciones de obra pública nacional.

Fue el punto más alto de un bloque en el que se presentó un informe sobre estabilidad institucional para el desarrollo, a cargo de la investigadora Andrea Castagnola, y que se completó con las voces de “La justicia desde adentro”. También participó Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura por los abogados, quien hizo un llamado a los empresarios para que no sean ajenos al funcionamiento del sistema judicial: “No se olviden de mirar al Consejo de la Magistratura, que es opaco y como nadie lo mira, hacen de las suyas y tenemos los jueces que tenemos”, les advirtió.

Castagnola fue la encargada de plantear el escenario más frío, con datos concretos. Detalló problemas de eficiencia y organización en los tribunales, baja protección de derechos y falta de seguridad jurídica. Esos factores, explicó, ayudan a entender indicadores que ubican a la Argentina con niveles de “respeto de reglas de juego” por debajo de países vecinos como Uruguay y Chile. “Un desarrollo requiere de un estado de derecho consolidado”, dijo Castagnola y lo reflejó también en el PBI per cápita, muy por debajo del de los países vecinos.

De la Torre lamentó que no haya mediciones más concretas, pero intentó reflejar con hechos y un ejemplo la baja confianza en la justicia argentina. “¿Bajo qué jurisdicción se resuelve el RIGI?”, planteó para recordar que los pleitos por esas inversiones se definen en tribunales internacionales. Sumó además el caso Skanska y sus demoras para llegar a un fallo. “No se resolvió en ese momento y el futuro del kirchnerismo hubiera sido otro”, remarcó durante el panel que condujo José del Río, director de Contenidos de LA NACION.

Ese tránsito complejo y también atravesado por condicionantes políticos, que parece ser una constante del sistema judicial argentino, fue advertido tanto por de la Torre, desde la dinámica del organismo que integra y selecciona jueces, como por Luciani.

El fiscal contó cómo se vive en carne propia un camino hacia el Ministerio Público Fiscal al que llegó luego de cinco a seis años desde que fue ternado hasta que asumió. Su designación fue firmada por Cristina Fernández mientras era presidenta de la Nación. “Así funciona la democracia”, dijo quien años después impulsó y logró su condena y detención.

De la Torre resaltó la importancia de la labor del Consejo de la Magistratura porque designa jueces que extenderán su desempeño durante décadas y atravesarán varios mandatos de gobiernos que pueden ser muy distintos. “Parece que se evalúa idoneidad y al final del camino somos 20 consejeros viendo quién pone el suyo”, reconoció.

También lamentó que no hayan logrado sumar transparencia, aun con intervenciones de la Corte Suprema para avanzar y mejorar en ese aspecto. Lo graficó con un concepto e hizo un guiño a los empresarios, conocedores de ese tipo de variables: habló del “riesgo juez”. “Cuando depende del que te toque, eso se paga con tasa”, dijo sobre el impacto de la pérdida de confianza jurídica a nivel internacional.

Frente a estas falencias del sistema, fue Luciani, fiscal general a cargo de la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, quien rescató la Causa Vialidad como un ejemplo exitoso frente a un gran caso de corrupción en el que, resumió, “se vulneraron todos los principios de contratación pública para desviarlos a maniobras de corrupción”.

Admitió haber sufrido presiones bajo distintas modalidades, más o menos directas, que reconoció como mayores cuando en 2019 Cristina Fernández volvió al poder, esta vez como vicepresidenta de la Nación. “El poder del gobierno se vino contra nosotros”, dijo y recordó expresiones provenientes de lo más alto de la Casa Rosada, con tonos siempre amenazantes.

Entonces relató lo ocurrido antes de presentar el alegato, cuando vio preocupado a su hijo de 16 años. El adolescente había leído en las redes que al fiscal Alberto Nisman lo mataron antes de exponer ante el Congreso una denuncia contra la expresidenta. “¿Qué le va a pasar a Luciani?”, completaba ese mensaje.

“Cómo explicar a un hijo de 16 años que no lo iba a poder mirar a los ojos si no hacía lo que tenía que hacer”, remarcó Luciani. Fue entonces cuando recibió un estruendoso aplauso empresario que se extendió durante más de un minuto. Es padre de cuatro hijos y reconoció que tras el final del juicio “estaban orgullosos”. “Lo de Diego es heroico porque con fiscales así la historia del país sería otra”, apuntó de la Torre.

A criterio de Luciani, y aun frente a un sistema judicial muy cuestionado, la Causa Vialidad y su resolución constituyen “un caso exitoso que marca un antes y un después, un modelo que hay que seguir que se mira en el país y en el mundo”.

De la Torre, que está a punto de cumplir su mandato en el Consejo de la Magistratura, reclamó mejoras en el sistema judicial para que la Argentina pueda alcanzar cambios estructurales y una transformación que permita que el sistema funcione. “Un presidente no puede asustarnos con el gobierno que viene”, dijo en referencia a expresiones de Javier Milei en este mismo Coloquio, durante el cierre de la primera jornada.

Fue Luciani quien, desde su experiencia, llamó a confiar en el futuro de la justicia argentina o, al menos, a tener esperanza. “Vialidad es antes y después, es exitoso, cosa juzgada y revisado por todas las instancias y es inmodificable la detención y la inhabilitación”, remarcó sobre el fallo logrado. Y concluyó: “Es exitoso porque la justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y la impunidad”.