Pampa Energía cierra su planta de caucho en Santa Fe

La empresa Pampa Energía confirmó que cierra su planta de producción de caucho ubicada en el Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Esta decisión responde a la fuerte caída del mercado local de caucho sintético, afectado por la menor actividad de la industria del neumático, sobre todo después del cierre de Fate.

Según indicó Pampa Energía mediante un comunicado, la compañía sostuvo durante años la operación y evaluó distintas alternativas para su continuidad. “Sin embargo, los cambios registrados en el mercado local de caucho sintético terminaron por hacer inviable la continuidad del negocio. La medida impactará en aproximadamente 130 colaboradores, sobre un total de 500 que trabajan en el Complejo Puerto General San Martín”, se indicó.

Fuentes de la compañía dijeron que se tratará de reubicar a los 130 trabajadores afectados en otras empresas del grupo, como Sacde, TGS, Transener y Fértil Pampa.

Asimismo, comentaron que el cierre de empresas de neumáticos hace inviable el negocio, que, según afirmaron, hace más de 10 años que genera pérdida.

En su comunicado, Pampa Energía también hizo referencia a esa posibilidad: “Como parte de las medidas de acompañamiento, la compañía ofrecerá oportunidades laborales en el proyecto de construcción de la planta de urea en Bahía Blanca y en empresas vinculadas a Pampa, como Sacde, Transener y TGS”.

Se dejó constancia de que este proceso de cierre alcanza exclusivamente a la operación de caucho sintético. El resto de las operaciones del Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín continuarán funcionando con normalidad.

Además, se explicó que esta decisión también se enmarca en una estrategia de asignación de capital orientada a concentrar las inversiones en aquellos negocios donde Pampa identifica las mayores oportunidades de crecimiento, creación de valor e impacto positivo para el país.

“En ese contexto, la compañía anunció recientemente una inversión de más de US$2700 millones, la más importante de su historia, para construir en Bahía Blanca la planta de urea más grande de la región y una de las más grandes del mundo”, se subrayó en el comunicado.

Respecto de este nuevo proyecto para la producción de urea, Pampa Energía precisó que demandará más de 3500 puestos de trabajo durante su construcción, además de generar alrededor de 300 empleos permanentes una vez que entre en operación. “En ese marco, Pampa ofrecerá a los colaboradores alcanzados por esta decisión oportunidades laborales vinculadas a este proyecto”, reiteró.