La creciente demanda de energía por parte de la Inteligencia Artificial (IA) abrió un negocio inesperado para las compañías petroleras y eléctricas. Pampa Energía, el grupo que preside Marcelo Mindlin, entró en ese mercado con una nueva empresa dedicada al desarrollo de infraestructura tecnológica y centros de datos (datacenters).

La iniciativa llega apenas unas semanas después de que el empresario planteara públicamente la posibilidad de aprovechar el gas de Vaca Muerta para abastecer los proyectos de las grandes compañías tecnológicas globales . El movimiento supone un avance respecto de los planes que Mindlin había presentado a comienzos de octubre en París, durante la Argentina Week.

La nueva sociedad se llama Pampa AI S.A.U. y su constitución fue publicada este martes en el Boletín Oficial. Tiene como único accionista a Pampa Energía S.A. y un objeto social que comprende la construcción y operación de centros de datos de alto rendimiento, el desarrollo de soluciones de IA, la comercialización de capacidad de procesamiento y la generación de energía para alimentar esas instalaciones.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía Gza.

“En Pampa ya contamos con 800 MW de generación eléctrica disponibles para un centro de datos en Vaca Muerta. Así como estamos agregando valor al gas a través del procesamiento de líquidos de TGS y de nuestra planta de urea, tenemos la oportunidad de dar un paso más: utilizar esa energía para abastecer la creciente demanda de la inteligencia artificial y desarrollar una nueva industria en la Argentina”, sostuvo Mindlin en la capital francesa.

Efecto Vaca Muerta

La propuesta parte de una ventaja que Pampa considera estratégica: la disponibilidad de gas, capacidad de generación eléctrica y terrenos para desarrollar infraestructura de gran escala en Neuquén.

La compañía es uno de los principales productores privados de gas del país y el mayor generador privado de electricidad. En la provincia patagónica opera, entre otras instalaciones, la central térmica Loma La Lata, que cuenta con 780 MW de potencia instalada.

El planteo consiste en aprovechar esa infraestructura energética para atraer proyectos tecnológicos a una región que hasta ahora concentró buena parte de sus inversiones en la extracción de petróleo y gas. En lugar de limitarse a transportar el recurso hacia los centros de consumo, la alternativa permitiría utilizarlo para generar electricidad cerca de su origen y destinarla a una actividad de mayor valor agregado.

Pampa AI busca aprovechar la infraestructura energética en Neuquén para atraer proyectos tecnológicos Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

La oportunidad está relacionada con uno de los principales obstáculos que enfrenta el crecimiento de la IA: la electricidad. Los datacenters necesitan grandes cantidades de energía para mantener en funcionamiento miles de procesadores, servidores y sistemas de refrigeración. La disponibilidad de un suministro eléctrico abundante, confiable y competitivo se convirtió en un factor determinante para decidir dónde instalar estas inversiones.

Según las últimas proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo eléctrico mundial de los centros de datos pasaría de unos 485 teravatios por hora (TWh) en 2025 a aproximadamente 950 TWh en 2030, prácticamente el doble. En el caso de los centros especializados en IA, la demanda podría triplicarse durante ese período.

Es así que las empresas energéticas comenzaron a identificar una nueva fuente potencial de ingresos. No se trata solo de vender electricidad a grandes clientes industriales, sino también de participar en el desarrollo de las instalaciones y los servicios que hacen posible el funcionamiento de la inteligencia artificial.

El estatuto de Pampa AI muestra que el grupo busca mantener abiertas ambas posibilidades. La sociedad quedó formalmente facultada para diseñar, construir, adquirir, equipar, administrar y explotar centros de datos y centros de cómputo de alto rendimiento destinados a IA, cloud computing y procesamiento de datos.

En cuanto al hardware, la nueva firma podrá importar, fabricar, ensamblar y comercializar procesadores gráficos (GPU), procesadores centrales (CPU), aceleradores, servidores, racks, fibra óptica y sistemas de refrigeración.

Además, la compañía prevé brindar servicios avanzados de nube bajo las modalidades de Infraestructura como Servicio (Infrastructure-as-a-Service) y GPU-as-a-Service, junto con el desarrollo de software, plataformas de virtualización y ciberseguridad. Entre las actividades, figura el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA, además del procesamiento masivo y almacenamiento de datos.

Otro de los aspectos relevantes es la integración entre el negocio tecnológico y el energético. La nueva sociedad podrá generar, autogenerar, cogenerar, transformar, almacenar y comercializar electricidad a partir de cualquier fuente, además de adquirir y vender gas natural y otros combustibles para su propio consumo o para terceros. También contempla la posibilidad de participar activamente como agente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

De esta manera, el diseño societario permitiría que Pampa AI no se limite a abastecer de electricidad a un eventual operador tecnológico, sino que participe directamente en otras etapas de la cadena de valor de la industria digital. De todos modos, esas capacidades son habituales en la constitución de sociedades de este tipo y no implica que todas las operaciones previstas en el estatuto vayan a ejecutarse.

La creación de la compañía también se inscribe en una estrategia más amplia de Pampa para agregar valor al gas natural. El grupo avanza con una inversión de US$2700 millones para desarrollar una planta de fertilizantes en Bahía Blanca, destinada a transformar gas en urea, mientras continúa expandiendo su producción de hidrocarburos en Vaca Muerta. La IA aparece ahora como otra posible alternativa de industrialización del recurso energético.

La nueva sociedad fue constituida por escritura pública del 26 de octubre pasado, con un plazo de duración de 99 años y sede fijada en la sede de Pampa Energía. El capital inicial se fijó en $30.000.000, representado por 30 millones de acciones ordinarias escriturales de $1 de valor nominal y un voto por acción, suscriptas e integradas en un 100% por Pampa Energía.

Su directorio tiene mandato por tres ejercicios y está integrado por figuras del grupo: su presidente es Gustavo Mariani (CEO de Pampa Energía), mientras que la vicepresidencia quedó a cargo de Martín Miliavsky (director ejecutivo de Administración y Finanzas). Como directora titular fue designada María Carolina Sigwald (directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos) y, como suplente, María Agustina Montes, por lo que Mariani y Miliavsky disponen de la representación legal en forma indistinta. La fiscalización quedó en una comisión integrada por José Daniel Abelovich, Germán Wetzler Malbrán y Tomás Arnaude como síndicos titulares.

Por ahora, la constitución de la empresa no equivale a una decisión definitiva de inversión en un centro de datos. La publicación en el Boletín Oficial no identifica clientes, socios tecnológicos, montos de inversión ni un cronograma de obras civiles. Tampoco precisa si la nueva sociedad será el vehículo definitivo que utilizará Pampa para desarrollar el proyecto vinculado con los 800 MW de generación eléctrica que Mindlin puso a disposición en octubre.

La novedad es que, tras plantear públicamente su interés por el negocio, Pampa Energía ya cuenta con una estructura societaria específica y operativa para desarrollarlo, en un mercado global en el que la disponibilidad de energía empieza a ser tan determinante como la tecnología misma.