Para la UIA, el triple “cepo laboral” no deja crear empleo

En la Unión Industrial Argentina (UIA) están convencidos de que el país necesita crear empleo formal para lograr salir de la crisis, pero, dicho esto, analizan que eso no será posible si no se quitan ciertos obstáculos del medio. “El triple cepo laboral impide crear empleo genuino”, opinó Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad.

El directivo, que en la tarde de ayer dio una conferencia de prensa virtual, luego de que finalizara el Consejo General Ordinario en el que asumió la presidencia de la UIA, subrayó que la prohibición de despedir, la de suspender trabajadores y la doble indemnización –a lo que él llama “triple cepo”– forman un tapón que en lugar de proteger el empleo impiden que se generen nuevos puestos de trabajo formales.

Asimismo, Miguel Ángel Rodríguez, secretario de la UIA que acompañó en la conferencia a Funes de Rioja, junto con el director ejecutivo, Diego Coatz, precisó que la pandemia fue un duro golpe para los empleadores, que ya venían castigados desde hace tres años. “Según nuestros registros, desde 2018 hasta la fecha hay 30.000 empleadores menos. Desde la llegada de la pandemia, desaparecieron 9930 en general, y eso trajo como lógica consecuencia que también se perdieran 140.000 puestos de trabajo”, comentó.

En la entidad fabril afirmaron que desde septiembre se registra una leve recuperación del empleo, pero que no es suficiente para compensar lo que se perdió desde el inicio de la pandemia. “Por eso, pese a que entendemos la emergencia por la que se atraviesa, deberíamos sentarnos a conversar todos juntos para encontrar soluciones superadoras”, señaló Funes de Rioja, quien anticipó que acaba de pedirle formalmente una reunión al presidente Alberto Fernández.

Consultado sobre si preocupa el atraso del dólar, Funes de Rioja, respondió que les preocupa la competitividad sistémica y que no hay un sólo factor en particular que esté por encima del resto.

En cuanto a las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Funes de Rioja destacó que es importante darle una solución razonable. “Es algo crucial desde el punto de vista de la apertura del crédito internacional posterior, pero está claro que hay que llegar a eso teniendo en cuenta la viabilidad del acuerdo en medio de las limitaciones que impone la pandemia”, remarcó el directivo.

El nuevo presidente de la UIA puntualizó, además, que hay dotaciones reducidas en las fábricas y con problemas en la cadena de insumos, lo que implica restricciones en la producción que se suman a las obvias restricciones de consumo.

Enemigo férreo de los Precios Máximos impuestos por el Gobierno, Funes de Rioja evitó, sin embargo, hablar del nuevo sistema que lo reemplazaría y que fue lanzado ayer bajo el nombre Super Cerca. “Estuve todo el día aquí adentro, en el Consejo General Ordinario, por lo que no estoy enterado de nada y no sería adecuado hablar sobre lo que no sé. Sí puedo decir que seguramente eso habrá sido fruto de las conversaciones que venían manteniendo empresarios y autoridades”, expresó.

El directivo no quiso definir problemas puntuales que le van a plantear al Gobierno y prefirió decir que tienen propuestas en diversos temas, como fiscal, laboral, de etiquetado de envases, de medio ambiente y de Mercosur.