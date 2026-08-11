Paritaria de empleo doméstico: cuánto cobran los supervisores en agosto de 2026

Los supervisores reciben en agosto un salario similar al mes previo, dado que se espera la concreción de un nuevo acuerdo paritario que actualice los haberes del sector.

El personal del servicio doméstico espera una atualización salarial Shutterstock

El mes anterior las empleadas domésticas tuvieron el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente y se espera que una nueva negociación próxima establezca las cifras para los meses siguientes.

De esta manera, en agosto, se repiten los valores para todas las categorías del sector, con y sin retiro.

Cuánto cobran los supervisores en agosto 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el acuerdo vigente.

Categoría Salarios básicos por hora SUPERVISORES con retiro $4438,77 sin retiro $4829,13

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Cuánto cobran los supervisores por mes en agosto de 2026

En el octavo mes del año, quienes trabajan con un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia, de acuerdo a la grilla vigente:

Categoría Salario mensual SUPERVISORES con retiro $553.725,91 sin retiro $612.673,11

El valor mensual de agosto para los supervisores shuttestock - Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.

Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?