El personal del servicio doméstico que realiza sus tareas en casas particulares recibe en agosto un monto similar al del mes previo, dado que los trabajadores del sector esperan un nuevo acuerdo paritario que actualice sus haberes.

El personal del servicio doméstico espera un nuevo reajuste salarial Shutterstock

El mes anterior las empleadas domésticas tuvieron el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente y se espera que una nueva negociación próxima establezca las cifras para los meses siguientes.

De esta manera, en agosto, se repiten los valores para todas las categorías del sector, con y sin retiro.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en agosto 2026 por hora y mes

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el acuerdo vigente.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3733,72 sin retiro $3996,45

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para agosto de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $458.053,22 sin retiro $505.302,76

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Los valores por hora y por mes para el personal de tareas generales Shuterstock - Archivo

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: