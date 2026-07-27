Cuánto cobran las empleadas domésticas en agosto 2026
A la espera de una nueva negociación paritarias, los trabajadores del sector reciben los mismos montos que el mes anterior
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El personal del servicio doméstico que realiza sus tareas en casas particulares recibe en agosto un monto similar al del mes previo, dado que los trabajadores del sector esperan un nuevo acuerdo paritario que actualice sus haberes.
El mes anterior las empleadas domésticas tuvieron el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente y se espera que una nueva negociación próxima establezca las cifras para los meses siguientes.
De esta manera, en agosto, se repiten los valores para todas las categorías del sector, con y sin retiro.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en agosto 2026 por hora y mes
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el acuerdo vigente.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3733,72
sin retiro
$3996,45
En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para agosto de 2026 son los siguientes:
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS GENERALES
con retiro
$458.053,22
sin retiro
$505.302,76
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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