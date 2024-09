Peter Cerdá: “Si los sindicatos se adaptan, el transporte aéreo va a tener muchas posibilidades de éxito en la Argentina”

Escuchar

El vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá, alabó la transformación que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei en materia aerocomercial y destacó sobre todo el ímpetu de avanzar a sabiendas de que la desregulación iba a traer un aumento de la conflictividad con los sindicatos.

Pero hacia adelante habló de la necesidad de que las políticas se mantengan, venga el gobierno que venga, para que la tasa de viajes per cápita de los argentinos despegue respecto del 0,58 actual, que equivale a medio viaje por año por habitante. “Hoy creo que el partido lo gana la Selección Argentina, pero los chilenos ganan en viajes. Tienen una tasa de viajes per cápita de 1,2, mientras que los norteamericanos están en 2,7. Y, si hablamos de los españoles, están en 4,8. El mercado argentino quiere y espera nuestra atención”, dijo en la apertura del Aviation Day Argentina, que tuvo lugar hoy en el hotel Hilton.

-¿Cómo ve la política del actual gobierno?

-Yo creo que es una transformación muy importante para el sector. Realmente no esperábamos los cambios tan rápidos que se han hecho. Incluso en la mejor época, que sería con Macri, fue un proceso de tiempo para ir desarrollando, acordando, conociéndonos, implementando, e incluso en esa época tuvimos muy buenos momentos, pero también tuvimos nuestros momentos complicados. En esta administración lo que hemos visto es que las decisiones se han tomado muy rápido más allá de las consecuencias que pueda haber con los gremios. Yo creo que es muy importante, y eso nos va a permitir como industria, como sector, poder trabajar de una manera muy estratégica, muy táctica, muy al día con este gobierno. En administraciones de cuatro años, si las decisiones no se toman en los primeros dos años es muy difícil ver un cambio sustancial en el tiempo que queda. Y otro tema es que hoy tenemos a esta administración, pero no sabemos qué administración vamos a tener en cuatro años. Lo vimos con Macri. Lo que pudimos conseguir que era positivo para el sector, entró Fernández y lo quitó todo. Así que, ¿Por qué vemos positivamente lo que hizo este Gobierno? Porque entendió claramente el rol que tiene el transporte aéreo, las posibilidades que trae con el turismo y tomó una decisión muy rápida y unilateral, diciendo ‘tomo esta acción aunque sepa que van a haber consecuencias negativas’, sobre todo con los sindicatos. Y lo estamos viendo, mañana hay una huelga, hemos vivido varias de ellas, pero el Gobierno ha ido adelante con las nuevas normativas. Yo eso lo veo bien porque nos da tiempo como sector para ir desarrollando más conectividad, más posibilidades para que viajen los argentinos. Como dije esta mañana, lo más importante era aprobar los decretos y ahora hay que ponerlos en funcionamiento. Los acuerdos bilaterales se han firmado, que es muy bueno. Ahora tenemos que estimular esa conectividad.

-¿Están en conversaciones con el Gobierno por la tasa que subió recientemente EANA?

-Sí, esto ya era un tema de preocupación anterior a esta administración. Los impuestos y tasas de la Argentina son de los más altos de la región. Entendemos la razón del incremento que se está llevando a cabo porque se requiere una inversión en infraestructura y hay que mejorar los sueldos de los empleados, pero hay una diferencia muy grande entre lo que se le cobra a las empresas que hacen vuelos de cabotaje y a las que hacen internacional. Quitando el nuevo aumento, las cifras que teníamos de la Argentina dan que el sobrevuelo costaba US$943 por cada 100 millas para un vuelo internacional contra US$19. Van por la misma ruta, en el espacio aéreo argentino, reciben las mismas instrucciones, pero en este tramo la línea aérea argentina paga US$19 y la internacional paga US$943. Y en eso es donde vemos la gran disparidad. Ahora, normalmente en los vuelos domésticos se paga una cantidad inferior a la internacional, eso nos pasa. Pero la diferencia entre US$900 y US$19 es mucho. El gobierno anterior protegía sobre todo a Aerolíneas Argentinas y la empresa no pagaba nada, por decir algo, mientras que las demás líneas aéreas o los vuelos internacionales pagaban lo que eran todos los costos del proceso. Entre impuestos y tasas, el doméstico paga nada y un internacional paga todo. Ahora, este Gobierno lo que está haciendo es incrementar el costo un 22% debido a lo que ha encontrado dentro de EANA, pero ya hemos empezado con desventaja. Y lo que vamos a pedir a EANA es que evalúe subir un poco la tarifa doméstica y reducir la internacional. Que haya un poco más de paridad. Este diálogo lo vamos a tener la semana que viene y lo importante es la colaboración, la transparencia. No siempre vamos a estar de acuerdo. En cualquier negocio nunca hay un acuerdo 100% en todo. Pero lo importante que tenemos con este gobierno, que nunca lo tuvimos con el anterior es que tenemos diálogo. Hay transparencia y hay colaboración para intentar hacer las cosas bien.

-¿Cómo ve el tema del acceso a dólares porque algunas empresas que alquilan aviones tienen problemas para pagar los leasings?

-Este no es un problema aislado de la Argentina. Es un problema que nos encontramos en toda la región. Si vemos ahora mismo lo que cotiza el dólar comparado con las otras monedas de la región, hay un dólar muy fuerte y las monedas locales están muy débiles. Estamos viendo recuperaciones muy fuertes en Brasil y Colombia, donde la gente está viajando más que nunca, pero la industria está sufriendo. Cobran en moneda local, pero los aviones los pagan en dólares, el combustible en la mayoría de los países es en dólares, etc. Así que, en este momento, nos encontramos con que el costo de operar para una compañía latinoamericana es sumamente alto comparado con el de una compañía norteamericana que tiene todos sus ingresos en dólares. Pero esta es una industria muy dinámica y hay que adaptarse ¿Cuál es el impacto negativo? El tema de tarifas es complicado porque no se puede ser tan agresivo o no puedes incrementar el número de vuelos como te gustaría. Pero, en el caso argentino, por todas las normativas que se han tomado, hay gran expectativa.

-¿Dónde ve las mayores oportunidades?

-En la conectividad interregional. Hoy en día, la mayoría de la conectividad que tenemos en la Argentina tiene que pasar por Aeroparque o Ezeiza. Lo que tenemos que empezar a desarrollar es más conectividad de los otros hubs como Lima, Bogotá, San Pablo, Santiago. Pero también tenemos que empezar a mirar un Chicago-Mendoza, o Río-Mendoza, o Brasilia-Mendoza. Ciudades secundarias de buenas dimensiones en otros países, hacia la Argentina. Y seguir desarrollando la conectividad interregional. Hoy en día, si uno vive en Mendoza y quiere ir a Bariloche, hay un vuelo al día. Si no les toca ir por Aeroparque. ¿Significa que van a venir más líneas aéreas internacionales? No necesariamente. No podemos confundir buena conectividad con demasiadas líneas aéreas. Si vemos Brasil o México, que son mercados más desarrollados, tienen tres líneas aéreas domésticas de importancia. Colombia tiene cuatro. Chile tiene tres. La Argentina tiene tres en estos momentos. No se necesitan más líneas aéreas para lograr más competencia. Esas tres tienen que ir incrementando el número de vuelos y la conectividad y así se dará esa guerra tarifaria que existe en todo el mundo.

-Por último, ¿Cuál sería el norte para la Argentina en términos de cantidad de vuelos por persona?

-Para mí el modelo es Chile, que está en un poco más de un viaje al año por persona. Es muy curioso que el argentino viaja mucho, pero es un porcentaje muy pequeño de la población que viaja muchas veces. Por eso yo siempre digo que nuestra competencia son los autobuses. Las low cost surgen no para competir con las aerolíneas legacy, sino con los autobuses y después fueron madurando y cambiando. Ahora Aerolíneas Argentinas sacó las tarifas nocturnas y la diferencia con la tarifa de un autobús no va a ser mucha. Lo que sí va a hacer la diferencia es que son 12 horas de autobús comparadas con dos horas de vuelo. Y allí es donde tenemos que seguir educando al pueblo argentino. Viajar no es un lujo, es una necesidad de vida. Esta es la tarea que tenemos como industria: hacer que se entienda esto y trabajar con el Gobierno. Y esperamos que la siguiente administración que entre continúe por la misma senda. Esa es la gran diferencia que explica por qué la Argentina está hoy aquí y los otros países han ido avanzando: la continuidad. Da igual el cambio de gobierno, ha habido gobiernos de derecha e izquierda y normas que han cambiado, pero el marco es el mismo. Y creo que lo más importante es que los sindicatos entiendan que van a jugar un rol muy importante en este país y en el transporte aéreo. Pero tienen que ser mucho más flexibles. Tienen que adaptarse a la realidad de nuestro sector, no en la Argentina, a nuestra realidad en el sector a nivel global. Yo creo que si ellos aceptan cómo ha cambiado, cómo se está innovando y quieren ser parte de la solución, el transporte aéreo en la Argentina va a tener muchas posibilidades de éxito. Aerolíneas tendrá muchas posibilidades de éxito. Intercargo tendrá muchas posibilidades de éxito. Y, sobre todo, las familias que no viajan hoy y van a tener muchas posibilidades de viajar.

