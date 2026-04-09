Plazo fijo UVA de Banco Nación: así son las nuevas inversiones que genera cada vez más adeptos
Con esta herramienta el capital se ajusta por inflación y a eso se suman los intereses; cuáles son las condiciones para constituirlo y cuál es la tasa anual
- 2 minutos de lectura'
Los ahorristas argentinos que recurren a los depósitos en pesos como herramienta de inversión, cuentan ahora con una alternativa compuesta por el Plazo fijo UVA de Banco Nación, que ofrece una tasa de interés ajustada por inflación, y la convierte en una opción conveniente para no perder poder adquisitivo dado que está atada al porcentaje de IPC (Índice de Precios al Consumidor) que mensualmente publica el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
El Banco Nación es uno de los que pone a disposición esta herramienta que, a diferencia de otros plazos fijos, ofrece intereses mensuales y ajusta el capital según la inflación.
De esta manera, la herramienta de inversión busca proteger el dinero ante el aumento d elos precios, porque se constituye con la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
Cómo es el plazo fijo UVA de Banco Nación
La entidad bancaria entre sus opciones de de pósitos en pesos ofrece el plazo fijo UVA, que cuenta con determinados condiciones para constituirlo:
|Condición
|Período, monto y tasa
Plazo mínimo
90 días
Plazo máximo
370 días
Monto mínimo
$ 1500
Moneda
Pesos
Tasa Nominal Anual (TNA)
4,5%
La virtud de este plazo fijo es que primero se hace un ajuste del capital por inflación, y luego se obtiene el interés.
Cabe aclarar que si se renueva mensualmente, la tasa es de 0,37%. En caso de constituir el plazo fijo por el plazo mínimo de 90 días, el dinero queda inmovilizado y no puede retirarse antes del vencimiento.
Cuál es la tasa de interés de un plazo fijo actual en pesos, según el banco
A continuación, el listado de los bancos estatales y privados con la correspondiente tasa de interés que ofrecen a los clientes que constituyan un plazo fijo en pesos a 30 días, con su tasa nominal anual:
- Banco Nación: 21%
- Banco Provincia: 23%
- Banco Ciudad: 20%
- Banco Santander: 18%
- Banco Galicia: 19,5%
- BBVA: 22%
- Banco Macro: 24%
- Banco Galicia Más (ex HSBC): -
- Banco Credicoop: 21%
- Banco ICBC: 22,5%
- 1
El Banco Mundial prevé que la economía argentina estará entre las de mayor crecimiento en la región este año y el próximo
- 2
ARCA: este es el límite que no podés superar para evitar que investiguen tus transferencias
- 3
De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026
- 4
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 8 de abril