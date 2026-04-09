Plazo fijo UVA de Banco Nación: así son las nuevas inversiones que genera cada vez más adeptos

Los ahorristas argentinos que recurren a los depósitos en pesos como herramienta de inversión, cuentan ahora con una alternativa compuesta por el Plazo fijo UVA de Banco Nación, que ofrece una tasa de interés ajustada por inflación, y la convierte en una opción conveniente para no perder poder adquisitivo dado que está atada al porcentaje de IPC (Índice de Precios al Consumidor) que mensualmente publica el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

La información clade de lso plazos fijos UVA LUIS ROBAYO - AFP

El Banco Nación es uno de los que pone a disposición esta herramienta que, a diferencia de otros plazos fijos, ofrece intereses mensuales y ajusta el capital según la inflación.

De esta manera, la herramienta de inversión busca proteger el dinero ante el aumento d elos precios, porque se constituye con la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Cómo es el plazo fijo UVA de Banco Nación

La entidad bancaria entre sus opciones de de pósitos en pesos ofrece el plazo fijo UVA, que cuenta con determinados condiciones para constituirlo:

Condición Período, monto y tasa Plazo mínimo 90 días Plazo máximo 370 días Monto mínimo $ 1500 Moneda Pesos Tasa Nominal Anual (TNA) 4,5%

La virtud de este plazo fijo es que primero se hace un ajuste del capital por inflación, y luego se obtiene el interés.

Cabe aclarar que si se renueva mensualmente, la tasa es de 0,37%. En caso de constituir el plazo fijo por el plazo mínimo de 90 días, el dinero queda inmovilizado y no puede retirarse antes del vencimiento.

Así es el plazo fijo UVA del Banco Nación shutterstock - LA NACION

Cuál es la tasa de interés de un plazo fijo actual en pesos, según el banco

A continuación, el listado de los bancos estatales y privados con la correspondiente tasa de interés que ofrecen a los clientes que constituyan un plazo fijo en pesos a 30 días, con su tasa nominal anual: