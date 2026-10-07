El Niño: advierten sobre lugares con “fuertes tormentas” y marcados contrastes de temperatura en los próximos días

En plena siembra de maíz, se esperan días de lluvias para gran parte de la región agrícola. Entre el 8 y el 14 de octubre, las precipitaciones alcanzarán a la mayor parte del área productiva, con registros moderados y algunos focos con acumulados más importantes. No obstante, para la semana siguiente se prevé un cambio, con lluvias mucho más escasas en la mayor parte de la región agrícola.

Así surge del último Informe de Perspectivas Agroclimáticas, elaborado por el especialista Eduardo Sierra para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Para el período que va desde mañana hasta el próximo miércoles, la entidad anticipó que “se generalizan las lluvias, con fuertes tormentas sobre el Litoral Fluvial, y registros moderados sobre el resto del área agrícola”. A esto se sumarán marcados contrastes de temperatura.

Hacia el final del período volverán a subir las temperaturas, con los registros más elevados concentrados en el norte BCBA

Según explicó Sierra, al comienzo del período terminará de atravesar la región un frente de tormenta que dejará precipitaciones en gran parte del área agrícola, pero sin una distribución pareja. El especialista indicó que las lluvias tendrán una “distribución muy despareja” y se concentrarán con mayor intensidad, con “tormentas y aguaceros torrenciales”, sobre el norte del Litoral Fluvial. En el resto de la región, en tanto, se esperan registros moderados y algunos focos aislados con mayores acumulados.

Para la mayor parte del área agrícola se esperan precipitaciones de entre 10 y 25 milímetros, aunque habrá algunos focos con valores superiores. Los mayores acumulados se concentrarán en el este del NOA, el norte de la Región del Chaco y el norte de la Mesopotamia. Sobre Misiones y zonas cercanas se prevén entre 100 y más de 200 milímetros.

Entre el 15 y el 21 de octubre, las precipitaciones serán mucho más escasas en la mayor parte del área agrícola BCBA

Para las principales zonas maiceras de la región pampeana, por lo tanto, el aporte de agua sería bastante más moderado que en el nordeste del país. El escenario cobra relevancia mientras continúan las labores de implantación del cereal y los productores siguen de cerca las condiciones climáticas.

Después del paso del frente, se producirá una entrada de aire frío que alcanzará casi hasta el norte del área agrícola. Según el informe, esto provocará “temperaturas bajo lo normal” en gran parte de la región, aunque con “escaso riesgo de heladas”.

En el norte y centro de la Región Pampeana las temperaturas mínimas se ubicarían entre 10 y 15 °C, mientras que en el sur bajarían a entre 5 y 10 °C, con un leve riesgo de heladas localizadas. Las temperaturas más bajas y las heladas de mayor intensidad quedarían concentradas principalmente en las zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo.

El ingreso de aire frío provocará temperaturas mínimas por debajo de lo normal en buena parte de la región agrícola BCBA

Luego llegará una recuperación de las temperaturas, aunque nuevamente habrá marcadas diferencias entre regiones. “Los vientos del Trópico retornarán con vigor”, señaló el informe, y provocarán temperaturas superiores a lo normal y fuertes calores en el norte. En cambio, el centro y el sur recibirán una circulación fresca y húmeda desde el Atlántico, con registros normales o inferiores a los habituales.

En el extremo norte de la Región Pampeana las máximas superarían los 25 °C, mientras que más al norte del país habrá sectores con entre 35 y 40 °C. En el centro de la Región Pampeana se esperan máximas de entre 20 y 25 °C y, hacia el sur, valores de entre 15 y 20 °C.

El panorama cambiará durante la semana siguiente. Entre el 15 y el 21 de octubre las precipitaciones perderán intensidad en la mayor parte de la región agrícola. El informe anticipó para esos días “precipitaciones moderadas a escasas y grandes contrastes térmicos”.

Según el especialista, los vientos marítimos, húmedos pero estables, avanzarán hasta el norte del área agrícola y harán que la mayor parte de la región reciba “registros pluviométricos modestos”. Solo el extremo norte tendría algunos aportes significativos.

En concreto, la mayor parte del área agrícola recibiría menos de 10 milímetros, con algunos focos por encima de esa marca. Los registros superiores a 25 milímetros quedarían restringidos principalmente al norte de Paraguay.

Las lluvias se generalizarán entre el 8 y el 14 de octubre, con los mayores acumulados sobre el norte del Litoral Fluvial BCBA

A la menor oferta de lluvias se sumará nuevamente el frío. “La entrada de aire marítimo mantendrá temperaturas mínimas por debajo de lo normal en la mayor parte del área agrícola”, indicó el reporte. Además, anticipó focos de heladas locales sobre el sudeste de la Región Pampeana y Uruguay.

La mayor parte de la Región Pampeana tendría mínimas de entre 5 y 10 °C, aunque podrían registrarse algunos focos inferiores con heladas localizadas. Más adelante, hacia el final del período, volverán los vientos del trópico y las máximas subirán nuevamente. En el centro de la región pampeana se ubicarían entre 20 y 25 °C, mientras que hacia el extremo norte alcanzarían entre 25 y 30 °C.