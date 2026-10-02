Pluspetrol y GyP obtuvieron el RIGI para un proyecto de US$12.400 millones en Vaca Muerta

PARÍS.- El Gobierno aprobó hoy el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de Pluspetrol, y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta. Es inversión de US$12.400 millones en 25 años. Llevará la producción a más de 100.000 barriles de petróleo por día y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Fuentes de la empresa confirmaron que el proyecto prevé la construcción de cuatro plantas de procesamiento y producción, ductos de evacuación y la perforación de más de 620 pozos horizontales. Para avanzar con el plan, Pluspetrol utilizará tres equipos de perforación dedicados y prevé perforar un promedio de 41 pozos por año.

El desarrollo tendrá dos etapas, contaron. En la primera, se proyecta alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas. En la segunda, el volumen llegaría a más de 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas en el punto máximo de producción.

De acuerdo con los números difundidos por la compañía, el proyecto generará más de 2350 empleos directos y unos 4640 puestos indirectos adicionales.

También contempla un promedio de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas. Según informó Pluspetrol, esa cantidad podría aumentar un 10% a partir de 2028, con el ingreso de más equipos de perforación.

Directivos de Pluspetrol y funcionarios en el anuncio de inversión

Aumento de exportaciones

El proyecto también apunta a incrementar las exportaciones de hidrocarburos. La compañía estima una producción acumulada equivalente a 794 millones de barriles de crudo y gas, con un potencial de generación de US$2200 millones anuales en divisas por exportaciones.

Según los datos difundidos, la incorporación del proyecto al RIGI permitirá acelerar los tiempos de desarrollo: la producción sería 34% superior a la que se obtendría en el mismo período sin esa aceleración.

“El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo”, señaló Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina. El ejecutivo agregó que el régimen permite acelerar desarrollos y “fortalecer la seguridad jurídica” para transformar el potencial de los recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones.

El proyecto tendrá impacto sobre Rincón de los Sauces y la región norte de Neuquén, donde se encuentran las operaciones. Pluspetrol adquirió el área a fines de 2024, como parte de la compra de los activos de ExxonMobil en Vaca Muerta, una operación que se completó el 16 de diciembre de ese año.

Hasta antes de la Argentina Week en esta ciudad, los proyectos aprobados actualmente bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) son 23 por US$49.766 millones -en evaluación por parte del Gobierno existen iniciativas por US$159.480 millones- en sectores de energía eléctrica, gas y petróleo, minería, siderurgia e infraestructura. Por otra parte, el “Súper RIGI” para atraer rubros aún no desarrollados está en el Congreso.

Argentina's President Javier Milei delivers a statement at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) headquarters, ahead of the ''Argentina Week'', an event aimed at promoting investment and business opportunities, in Paris, Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) Teresa Suarez - AP

Pluspetrol está enfocado en el desarrollo estratégico de activos no convencionales que se encuentran en Neuquén: La Calera y Bajo del Choique – La Invernada dentro de Vaca Muerta. En el primero, la firma produce 28.000 bb/d de condensado y 13,5 MMm3/d de gas, y busca alcanzar una capacidad de 45.000 bb/d de condensado y 17 MMm3/d de gas para 2028. En Bajo del Choique - La Invernada está en 27.000 bb/d de condensado y 1,3 MMm3/d de gas.

Además, forma parte como accionista de proyectos para la industria, tales como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Oldelval, iniciativas clave para logística y evacuación. “Estamos focalizados en continuar con nuestra estrategia de crecimiento, priorizando siempre la seguridad y la eficiencia operativa, y promoviendo un desarrollo productivo sostenible para la compañía”, dijeron desde la empresa.

El anuncio se hace en el marco de la Argentina Week que se realiza en París, donde la plana mayor de funcionarios del Gobierno viajó con más de una decena de gobernadores y empresarios. Ayer, TotalEnergies anunció que tiene inversiones en marcha por US$10.000 millones y que aplicará a un RIGI en Neuquén por US$5000 millones para un proyecto llamado San Roque. Por otra parte, Pan American Energy informó que busca ingresar al RIGI con una inversión de US$1200 millones para revitalizar Cerro Dragón.