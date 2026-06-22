PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en julio de 2026, con el aumento confirmado
Los haberes se ajustan en un 2,15%, de acuerdo al último registro de inflación; cuáles son los valores con el bono previsional
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Los titulares de las PNC (Pensiones no Contributivas) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), pueden conocer el valor exacto de la prestación en julio de 2026.
En julio, los pensionados tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.
Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en julio de 2026
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$411.989,33
$70.000
$481.989,33
Jubilación máxima
$2.772.298,07
-
$2.772.298,07
PUAM
$329.591,46
$70.000
$399.591,46
PNC (Invalidez/Vejez)
$288.392,53
$70.000
$358.392,53
Por qué los titulares de PNC cobran la totalidad del bono
Es importante señalar que, aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.
El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $481.989,33.
Quiénes cobran las PNC
De acuerdo a la información oficial que está disponible en el sitio de Casa Rosada, las Pensiones No Contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.
Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:
- Pensión No Contributiva por Invalidez
- Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos
- Pensión No Contributiva por Vejez
- Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)
Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.
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