PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en julio de 2026, con el aumento confirmado

Los titulares de las PNC (Pensiones no Contributivas) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), pueden conocer el valor exacto de la prestación en julio de 2026.

Las PNC se ajustan en un 2,15% Shutterstock - Shutterstock

En julio, los pensionados tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en julio de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $411.989,33 $70.000 $481.989,33 Jubilación máxima $2.772.298,07 - $2.772.298,07 PUAM $329.591,46 $70.000 $399.591,46 PNC (Invalidez/Vejez) $288.392,53 $70.000 $358.392,53

Por qué los titulares de PNC cobran la totalidad del bono

Es importante señalar que, aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $481.989,33.

La PNC se cobra con el bono completo Pixabay

Quiénes cobran las PNC

De acuerdo a la información oficial que está disponible en el sitio de Casa Rosada, las Pensiones No Contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.

Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Pensión No Contributiva por Vejez

Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)

Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.