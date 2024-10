Podría seguir el rally financiero, pero algunos analistas tienen dudas

El viernes pasado el índice de riesgo país perforó los 1000 puntos básicos (cerró en 967 unidades), la brecha cambiaria se redujo a 17,7%, la Bolsa porteña subió 1,2% y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) también se tiñeron de verde. De esta forma, el Gobierno cerró otra buena semana en los mercados por el avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las crecientes versiones de un préstamo repo con los bancos y los desembolsos que anunciaron organismos internacionales.

Esta racha podría extenderse mañana y por unas semanas, de acuerdo con analistas privados, aunque algunos también señalan que si no hay novedades de peso en el horizonte inmediato el mercado se puede tomar un respiro con una mini toma de ganancias.

Según Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, los papeles locales retomaron la euforia luego de los anuncios de apoyo financiero de organismos internacionales, las versiones sobre negociaciones de líneas de repos con bancos y un eventual nuevo programa con el FMI que incluya fondos frescos, lo que alejaría las chances de incumplimiento o reestructuración de la deuda y daría impulso a la renta fija y variable local. “No está claro si el envión de estas noticias se terminó o no, pero me animo a plantear dos escenarios. Si no hay más novedades positivas, más pronto que tarde podemos ver al mercado tomando ganancias y moviéndose más al compás del resto del mundo. En cambio, si hay más avances positivos en materia de reservas, inflación, FMI, crecimiento, etc., el rally puede continuar”, planteó.

En tanto, el economista Gustavo Ber consideró que, tras la muy positiva evolución, de extenderse la firmeza desde Wall Street, podría continuar la escalada de los bonos –más allá de efímeros respiros en el camino– a partir de las sostenidas apuestas de los inversores.

“La fuerte contracción del riesgo país se originaría principalmente por el entusiasmo que despierta la decidida estrategia en marcha de ordenamiento de la economía, con el ancla fiscal y la desinflación en el centro de la escena, acompañada también por el mayor apetito por riesgo global”, continuó.

Por su parte, Fernando Marull, socio de FMyA, dijo en su último informe que los mercados siguieron optimistas como las últimas semanas y demandaron Lecap, bonos y acciones argentinas, con la brecha cambiaria estable. “El flujo del blanqueo se complementó con mayor optimismo del inversor extranjero. El contexto global y mayor credibilidad de la parte económica ayudaron”, agregó.

Hacia adelante, sin embargo, las elecciones en Estados Unidos y la baja del efecto blanqueo pueden impactar negativamente, pero señaló que esto sería transitorio si el mercado confía más en el plan económico.

Horizontes

Juan Pablo Ronderos, socio de la consultora MAP, dijo que es difícil predecir qué podría pasar mañana, pero deslizó que, si el mundo sigue positivo con los países emergentes, la buena racha continuaría, aunque una toma de ganancias también sería lógica. Más allá de esto, juzgó que lo que les está pasando a los activos argentinos no es coyuntural, sino que el mercado festeja el ajuste fiscal y el ajuste monetario. “El Gobierno se ganó esto porque ha hecho una buena tarea sobre la ecuación de que no iban a sobrar pesos y diciendo además que iban a hacer todo lo posible para pagar los bonos el año que viene. Para nosotros, eso solo ya explica lo que fue pasando en las últimas semanas, y la buena noticia de la última semana es que el Gobierno empezó a hablar de la otra ecuación, que es la de los dólares. Lo de los pesos está bien, pero también tenés que tener los dólares para pagar, para que la economía funcione y para salir del cepo. Ahí aparece la conversación con el Fondo y el Presidente diciendo que si consigue los dólares sale enseguida del cepo. Es lo que le faltaba escuchar al mercado”, opinó.

En este sentido, dijo que esto que se ganó el Gobierno “es un montón, pero que los bonos tengan un riesgo de 900 puntos no es aún donde necesitamos estar. Si el Gobierno empieza a mostrar que está buscando los dólares para salir del cepo de acá a marzo puede acelerar y profundizar el buen momento de los activos argentinos”, cerró.

Por último, la consultora Facimex puso en su informe semanal que el riesgo país seguirá ajustándose en la recta final de año sujeto a que el escenario global acompañe. “Esperamos que los avances del programa en materia fiscal y cambiaria permitan una compresión del riesgo país a la zona de 800 puntos básicos hacia fin de año y a la zona de 650 para mediados de 2025, cuando creemos que la Argentina estará en condiciones de volver al mercado. No obstante, habrá que monitorear el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 5 de noviembre y la decisión de tasas de la Fed del 7 de noviembre, con énfasis en el discurso del presidente de la Fed Jerome Powell”, apuntaron.

María Julieta Rumi Por