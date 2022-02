Polémica por el proyecto de una empresa nacional de alimentos

El durísimo número de inflación de enero (3,9%) y las proyecciones de precios para este año sirvieron de catalizador para que facciones del Frente de Todos comenzaran a desempolvar viejas ideas en la búsqueda de frenar –con mayor intervención estatal– los valores de los alimentos, la mayor preocupación oficial.

La necesidad de mostrar una veloz capacidad de reacción ante una imparable inercia inflacionaria volvió a sobredimensionar “remedios” heterodoxos para solucionar un flagelo que, incluso desde buena parte del oficialismo, reconocen que responde a cuestiones macroeconómicas. Tales fórmulas, por ahora, carecen de unanimidad y de peso político en el Gobierno para implementarse.

Una de ellas es la creación de una empresa nacional de alimentos (ENA). El que puso la idea en la mesa –no es una novedad, sino un viejo anhelo de los movimientos sociales– fue Rafael Klejzer, funcionario de cuarta línea del Ministerio de Desarrollo. “Es clave para activar el rol del Estado en la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos de manera no monopólica y no dejar el mercado en manos de las grandes corporaciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su propuesta llegó el mismo día que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, afimó en declaraciones radiales que para contener el aumento del precio de los alimentos, los grandes culpables de la inflación, se necesita una mayor intervención del Estado con herramientas que regulen el mercado y generen valores de referencia.

La argumentación de Klejzer no se quedó ahí. “También es preciso cambiar la vieja lógica neoliberal y no pensar al Estado como cliente de las grandes corporaciones sino como asociado directo de los productores con capacidad de planificar a largo plazo y realizar un estudio profundo de los costos”, agregó.

Para sumar más desinformación, una respuesta de la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, ante una pregunta que se le formuló ayer en su conferencia habitual, fue interpretada por muchos como una confirmación de que efectivamente crearía una empresa nacional de alimentos. Pero, en rigor, la respuesta de la funcionaria estuvo vinculada a otra idea oficial: el fondo que Feletti quiere crear junto con el Mercado Central para comprar producción y tratar de fijar un precio de referencia para los frescos.

“La posibilidad de una empresa de alimentos tiene que ver con ayudar a los productores pequeños y medianos en la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos y que saben que nosotros compramos a las diferentes cooperativas, a la UTEP, a los diferentes productores que llegan de las quintas... Hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más barata y económica a los diferentes hogares”, fue lo que dijo Cerruti en la rueda de prensa mencionada.

Otro ingrediente sumó sospechas. Días atrás Klejzer se había reunido con Feletti. Entonces, el secretario de Comercio Interior tuiteó: “Estamos trabajando en un conjunto de mecanismos que faciliten el contacto directo entre productores y consumidores de alimentos, con todos los beneficios que eso conlleva en materia de abaratamiento de costos y precios, impulso a la producción local y cuidado del ambiente”.

Sin embargo, fuentes cercanas a Feletti remarcaron que el proyecto de la empresa nacional de alimentos no es una idea suya y que tampoco está en su agenda. “Él está focalizado en trabajar junto con el Mercado Central para la creación de un fondo para intervenir sobre todo en papa, tomate y cebolla, en un esquema de compra anticipada de determinada cantidad de toneladas para amortiguar el impacto de la estacionalidad en el precio de esos productos”, contaron.

Está claro que la sola mención de algo no implica que esto se plasme en la realidad, más en un Gobierno en el que lo que no sobra es criterio unificado. En ese sentido, en el gabinete económico contaron a la nacion que la idea de una empresa estatal de alimentos no es algo que se discute seriamente entre los ministros del Gobierno. “En tiempos del conflicto de Vicentín, la idea de una gran empresa que pudiera marcar una referencia de precios vinculada al trading se pensó, pero en el marco de YPF Agro”, dijeron. “No se pensaba en hacer fideos”, agregaron.

Se remarcó además que lo de Cerrutti en la conferencia de prensa sumó confusión. Por la fuerte presencia de movimientos sociales, en el Ministerio de Desarrollo Social la idea de crear una empresa estatal de alimentos revolotea hace mucho tiempo, pero sin un esqueleto serio avalado por el poder político. Una fuente oficial ironizó ayer: “Hoy no hay nada, pero eso no implica que mañana Alberto la anuncie”.

La creación de una empresa nacional de alimentos es algo que los movimientos sociales plantean hace años, pero por el momento fue solo Klejzer, perteneciente al “Movimiento de la Dignidad” –que está dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)– el que la volvió a poner sobre la mesa. Klejzer no responde a Juan Grabois. Por ahora, aunque las palabras de Cerrutti hayan abierto la puerta a especulaciones, es poco el aval que existe en el Gobierno.

De todos modos, Klejzer insistió ayer en la defensa de su proyecto. “Podríamos además generar precio de referencia en los productos de consumo masivo y eso implicaría ponerle freno a la avaricia de las empresas capitalistas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social. Eso también es construir soberanía”, escribió en de Twitter.

Cerca de Feletti dijeron que no tienen detalles del proyecto, pero no descartaron respaldar esa idea en el futuro. Anteayer dijo: “Todos los países desarrollados tienen intervenciones estatales en el tema alimentos. Brasil y México tienen empresas comercializadoras y fideicomisos de intervención. Acá es como que el Estado se retiró del mercado de alimentos y es lo que hay que volver a armar.