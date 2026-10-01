Ponen fecha a la firma del megaproyecto de US$51.000 millones que busca convertir a la Argentina en exportadora de GNL

Después de años de memorandos, acuerdos preliminares y negociaciones, el proyecto de gas natural licuado (GNL) más ambicioso de la Argentina ya tiene fecha para su paso decisivo. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, confirmó desde París que el próximo 26 de noviembre la petrolera firmará junto a sus socios, la italiana Eni y la emiratí XRG —el brazo internacional de inversiones de Adnoc, la petrolera estatal de Abu Dabi—, la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) de Argentina LNG.

El anuncio se hizo durante un panel en el marco del Argentina Week, en la capital francesa, donde el ejecutivo compartió escenario con representantes de las dos compañías. “Argentina LNG es uno de los proyectos más importantes de la historia energética de nuestro país”, escribió Marín en su cuenta de X, donde detalló que la iniciativa contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, con la posibilidad de escalar hasta 18 millones, equivalente al 60% de la producción de gas del país en invierno.

La FID es el momento en que las empresas se comprometen formalmente a desembolsar el capital y poner en marcha la construcción. Hasta ahora, buena parte de los contratos del proyecto —desde la obra civil del gasoducto hasta el financiamiento— estaban sujetos a esa firma. El GNL es gas natural enfriado a más de 160 grados bajo cero, lo que reduce 600 veces su volumen y permite transportarlo en buques hacia los mercados de Europa y Asia.

El proyecto contempla dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro

La primera fase prevé dos unidades flotantes de licuefacción de 6 MTPA cada una frente a las costas de Río Negro, que transformarán en líquido el equivalente a 27 millones de metros cúbicos diarios de gas, el 18% de la producción actual del país. El inicio de operaciones está proyectado para 2031. Hasta entonces, los socios estiman invertir US$29.000 millones, mientras que la inversión acumulada para toda la vida del proyecto asciende a US$51.000 millones, la mayor inversión privada anunciada para la Argentina. Una vez en operación, las exportaciones rondarían los US$10.000 millones anuales. Para la etapa de 12 MTPA, Argentina LNG ya solicitó formalmente su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Una licitación gigante

El otro hito previo es la licitación de los caños para los ductos que conectarán Vaca Muerta con Río Negro, que se realizará el 20 de octubre bajo la metodología de subasta inversa. “Como un remate, pero a la baja”, explicó Marín, quien aclaró que no hay una cláusula anti-China. El resultado se conocerá una semana después, ya que debe ser aprobado por el comité de dirección del proyecto, que integran YPF, Eni y XRG.

“Es gigante”, dijo el CEO de YPF. “Son casi las mismas toneladas de acero que se consumen en la Argentina en un año”, agregó. La licitación promete generar repercusiones en la industria, como ocurrió cuando la india Welspun le ganó al Grupo Techint la provisión de caños para el consorcio Southern Energy (SESA).

Los caños serán para los dos ductos que unirán la Meseta Buena Esperanza, en Vaca Muerta, con Sierra Grande, en Río Negro, donde se emplazará la terminal de exportación. Correrán en paralelo a lo largo de 527 kilómetros. Uno será un gasoducto de 48 pulgadas, el de mayor diámetro de la historia del país, y el otro, un ducto de líquidos de 24 pulgadas. La obra civil fue adjudicada en julio al consorcio integrado por la estadounidense Pumpco (del dueño del Inter de Miami), la italiana Bonatti y la local Contreras Hermanos, por más de US$1000 millones, sujeta a la FID.

El financiamiento también empieza a tomar forma. La semana pasada, en el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó a Argentina LNG una propuesta de financiamiento por hasta US$6000 millones, aunque todavía es indicativa y no vinculante.

Eni y XRG, además, ya no son socias únicamente en la etapa de licuefacción. En junio, ambas firmaron acuerdos para quedarse cada una con el 32% de la sociedad titular de los bloques de Vaca Muerta que abastecerán al proyecto, mientras que YPF conservará el 36% restante.

Consultado por el riesgo que podrían representar las elecciones del año próximo, Marín consideró que es difícil que cambien las reglas de juego. En el caso de YPF y Vaca Muerta, señaló, ya hay contratos de largo plazo firmados, además del RIGI y de un megaproyecto en marcha.

Argentina LNG no es la única apuesta exportadora. SESA, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, prevé su primer embarque para 2027, con un buque de 2,45 MTPA. “Hoy ya no estamos hablando solamente de potencial. Estamos haciendo que los proyectos sucedan”, cerró Marín.