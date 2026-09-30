Vacunos: oferta muy moderada y precios con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 2284 vacunos que fueron descargados de 68 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto.

El Índice General bajó un 2,99% al pasar de $4042,323 a $3921,170, mientras que el Índice Novillo no llego al mínimo de 300 cabezas para su cálculo. Los novillos, con 207 cabezas, representaron el 9,07% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 449 kg, y $4500 con 488 y con 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $3800 con 443 kg, y $3700 con 463 y con 486kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5100 con 302 y con 303 kg, y $4800 con 372 y con 417 kg, y en vaquillonas, $5050 con 264 kg, y $4900 con 289 y con 302 kg. El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3921,170, mientras que el peso promedio general resultó de 409 kilos. Detalle de venta: 207 novillos; 380 novillitos; 1038 vaquillonas; 533 vacas; 31 conservas, y 93 toros. Base 10 cabezas.

El detalle de venta fue 207 novillos; 380 novillitos; 1038 vaquillonas; 533 vacas; 31 conservas, y 93 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (32) Gómez Videla vq. 14, 384 kg a $3100; 14, 406 a 3400. Balcarce y Cía. SRL: (35) Transporte Don Sebastián v. 10, 474 a 2800; 10, 463 a 2900. Blanco Daniel y Cía. SA: (77) Casadei nt. 11, 340 a 5000; Marinovic n. 10, 449 a 4700; Montanari v. 22, 478 a 3550. Casa Usandizaga SA: (47) Belich v. 10, 511 a 3600. Colombo y Magliano SA: (407) Bravo vq. 31, 303 a 4000; 12, 461 a 4050; 20, 326 a 4700; 17, 295 a 4800; Cacciagro vq. 14, 398 a 4100; El Recado vq. 18, 290 a 4200; 20, 333 a 4650; 17, 303 a 4800; 20, 284 a 4900; Fabre vq. 15, 401 a 4100; Icreva nt. 15, 340 a 4300; 18, 302 a 5100; vq. 22, 298 a 4000; La Estelita vq. 24, 289 a 4400; 29, 288 a 4500; 20, 289 a 4900; 17, 284 a 5000; Rodríguez vq. 12, 403 a 4050; 13, 348 a 4600.

Consignataria Melicurá SA: (32) Bassi n. 16, 462 a 4000; nt. 14, 424 a 4150. Consignataria Nieva y Cía. SA: (36) Ajg Tambo Doble “A” v. 16, 431 a 2900; 10, 522 a 3100. Crespo y Rodríguez SA: (85) Drabble v. 19, 612 a 3200; vq. 10, 495 a 3000; Santa Amalia n. 50, 523 a 4500. Gahan y Cía. SA: (182) Rosieri n. 54, 476 a 4200; vq. 64, 463 a 3700; 56, 443 a 3800. Gananor Pujol SA: (104) Desiervi Cereales nt. 32, 396 a 4800; Wisner nt. 14, 543 a 3300; n. 12, 472 a 4000. Goenaga Biaus SRL: (122) Explot. San Carlos Pringles tr. 17, 703 a 3000; Laguna del Doce vq. 46, 347 a 4200; 39, 308 a 4400; 11, 316 a 4500.

Gogorza y Cía. SRL: (33) Lugones v. 11, 558 a 3750. Harrington y Lafuente SA: (68) Castells nt. 33, 383 a 4400; 20, 355 a 4500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (102) El Carpincho v. 10, 442 a 3650; 10, 486 a 3700; Macri v. 12, 514 a 3500; Tambo Los Gauchos v. 11, 484 a 2800. Iriarte Villanueva Enrique SA: (88) Butynski vq. 22, 323 a 4150; Cazaux nt. 44, 354 a 4500; Miramontes n. 12, 488 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (109) Empresa Sposito v. 13, 461 a 3400; Mugnaga vq. 25, 290 a 4800; Simone Campos y Hacienda tr. 17, 737 a 2800. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (28) Est. Agrop. Don Raúl v. 16, 475 a 3600. Lartirigoyen & Oromí SA: (32) Ponzio vq. 10, 450 a 3400; 14, 401 a 3800.

Monasterio Tattersall SA: (234) Adm. Agrop. La Entrerriana vq. 39, 318 a 4800; Camafer nt. 10, 402 a 4000; vq. 14, 321 a 4650; 14, 297 a 4850; Mónaco nt. 16, 303 a 5100; vq. 11, 302 a 4900; 26, 264 a 5050; Tattersall Argentino vq. 33, 372 a 4400; 17, 348 a 4500. Pedro Genta y Cía. SA: (100) El Mate Ameghino nt. 10, 344 a 5000; vq. 14, 326 a 4700; 16, 315 a 4750; Nard vq. 28, 301 a 4850; 27, 284 a 5000. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (67) Tecnova v. 24, 534 a 3250. Wallace Hermanos SA: (45) Agroganad. La Atrevida nt. 33, 403 a 4250; 10, 368 a 4400.

Otras consignaciones: Ferias Agroazul SA (13); Madelan SA (29); Santamarina e Hijos SA (11)