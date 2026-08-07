Por el dólar más demandado, el Banco Central hizo la menor compra semanal del año

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy otros US$16 millones para sus reservas mediante intervenciones sobre el mercado. De este modo, al cabo de las primeras cinco ruedas de agosto acumuló compras por US$111 millones, el menor monto para una semana desde que el 5 de enero iniciara su programa de adquisiciones para fortalecer las reservas.

Con ello, ya lleva comprados US$13.438 millones en lo que va del año, equivalente al 34% de la meta mínima prevista para 2026 y al 79% de la meta máxima de hasta US$17.000 millones que se había fijado.

BCRA compró USD 16 millones, equivalente al 4% del volumen operado en el MLC y por debajo del promedio de la semana de USD 22 millones. Saldo de la semana es de USD 111 millones y el del año de USD 13.438 millones pic.twitter.com/tSetkVhB6l — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) August 7, 2026

Hasta ahora, el saldo semanal más acotado se había registrado en la última semana de enero, período en el que había adquirido US$180 millones. Luego, en la última semana de junio, se había quedado con US$197 millones.

En contrapartida, la mayor compra semanal la concretó entre el 13 y el 17 de julio, cuando adquirió US$1154 millones entre intervenciones en el mercado y compras “en bloque”.

El dato no sorprendió al mercado, que ya tomó nota de la férrea voluntad que muestra el Gobierno de evitar que el dólar mayorista supere los $1500. Con ese objetivo, a fines de julio el Tesoro Nacional sacrificó US$145 millones de los fondos que tenía reservados para afrontar próximos vencimientos de deuda, con el fin de mantener a raya la cotización.

El dólar oficial, al alza Fernanda Corbani

Además, se observó que el BCRA, que el 28 de julio reportó un saldo nulo por primera vez tras 135 ruedas consecutivas con compras, comenzó a moderar sus intervenciones en el mercado. De hecho, el lunes adquirió apenas el 3,5% de los dólares negociados en el segmento contado.

Si se cruzan los datos del volumen operado —que alcanzó US$2702 millones en la semana— con el saldo de la intervención oficial, se observa que la autoridad monetaria captó apenas el 4,11% de las divisas volcadas al mercado.

“No sorprende demasiado en una semana como esta porque está a la vista que el Gobierno viene manejando la política monetaria con un ojo puesto sobre el dólar y con el otro sobre la tasa de interés. Agosto suele ser malo en términos de estacionalidad de dólares y todo indicaría que van a tratar de mantener al mayorista en $1500. Pero yo no creo que lo logren por mucho tiempo, salvo que la liquidez del sistema se siga ajustando, las tasas en pesos suban y contengan la demanda de cobertura”, señaló Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics. No obstante, aclaró que no cree que esta dinámica ponga en riesgo la meta anual de acumulación.

“No me sorprende porque, si bien hay mayor volumen operado, el factor estacional juega un factor clave, donde hay menor liquidación del agro, mayor utilización para importación energética. A esto le agregaría que, en un contexto de creciente dolarización de carteras, hay un incremento de divisas operadas y compradas en mercado que atentan contra las adquisiciones oficiales. Y la cuestión política juega un factor clave, dado que agrega incertidumbre y la cobertura suele ir a dólar”, coincidió Federico Glustein.

Según sus proyecciones, en lo que queda del año el BCRA podría comprar entre US$1500 y 2000 millones más, sobre todo entre septiembre y noviembre, pero lo cerraría por debajo de la expectativa que tenía de llegar al techo de US$17.000 millones".

Por lo pronto, la acotada compra del día se produjo en una jornada en la que el billete volvió a iniciar la rueda con demanda, lo que llevó al dólar mayorista a tocar los $1500 en la apertura. “Fue otra rueda de muy escasa volatilidad: se movió apenas entre $1497 y $1499, antes de cerrar en $1498,50, apenas $1 por debajo del cierre anterior”, explicaron en ABC Mercado de Cambios.

USD mayorista opera en 1499, sigue testeando la zona de 1500. Mep en 1522 y Ccl en 1579. La zona de 23% para la tasa a un día y de 1500 para el USD mayorista parecieran ser los techos virtuales que fija, por ahora, BCRA. Habrá que ver como sigue la pulseada. pic.twitter.com/CpEsvZ5lXN — Target 🎯 (@TargetDeMercado) August 7, 2026

De este modo, el dólar registró la primera baja de la semana, aunque en el balance semanal acumuló un alza de $13,50 respecto del viernes anterior, apuntó el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Aun así, para algunos operadores el dato más relevante de la jornada fue el bajo volumen negociado. “Se operaron US$395 millones, el menor monto de la semana y con una fuerte caída respecto de los US$692 millones negociados ayer”, destacó el operador Nicolás Merino.

La duda que quedó planteada es si esa baja respondió a un recorte de la oferta, en línea con la decisión oficial de contener la suba del dólar, o si simplemente se trató de una jornada atípica de operaciones.