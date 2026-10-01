Por la crisis en Medio Oriente, el Gobierno anunció que mantendrá los subsidios a la energía

El Gobierno anunció que adoptó medidas “excepcionales” y aseguró que sostendrá y ampliará el esquema de subsidios a los usuarios residenciales de electricidad y de gas. La decisión se tomó por la disparada de los precios en el contexto internacional, en el marco de la guerra en Medio Oriente, y fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En tanto, a partir de octubre, las tarifas de gas van a aumentar 2,24%, mientras que en cuanto a la electricidad, para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), subirán 1,64%, lo que desde el Gobierno calificaron como un incremento “moderado” y “en línea con la inflación”, que fue de 1,7% en agosto, según el último índice del Indec.

Además, en energía eléctrica, el Gobierno comunicó que se sostendrá el consumo base bonificable en 200 kWh mensuales. “Esta medida continúa la decisión adoptada el mes pasado, cuando se elevó el tope de 150 a 200 kWh”, explicaron. Por otro lado, respecto al gas natural, se extendió por un mes más la bonificación del 50%, que según el cronograma original del esquema de subsidios energéticos focalizados (SEF) debía ser de 0% en octubre.

El comunicado del Gobierno sobre los aumentos

En paralelo, anunció que también se mantendrá la bonificación extraordinaria en 25% para electricidad y en 24,25% para gas natural y gas propano por redes. “De esta forma, los usuarios que cumplan los requisitos para recibir bonificaciones recibirán un 75% de descuento sobre la energía”, señalaron.

Por último, el Gobierno aclaró que las medidas se tomaron para avanzar en el proceso de normalización tarifaria, pero sin resignar las metas fiscales, que se concentran en el déficit cero.

Otros aumentos

Además de las subas en gas y luz, en octubre se producirán aumentos en otros servicios. Uno de ellos es el agua, que se estima que se incremente un 2,17% para los usuarios del AMBA. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) publicó que el coeficiente de modificación K ―fórmula polinómica de actualización periódica utilizada para calcular y ajustar las tarifas del servicio de agua potable y desagües―pasa de 2.326,1757 a 2.376,5912.

A su vez, también se registrarán actualizaciones en las tarifas de colectivos, el subte y los peajes en la ciudad de Buenos Aires, que subirán un 3,7%. Este número surge del esquema de actualización mensual que toma la inflación medida por el Indec y le suma un ajuste de dos puntos porcentuales más para los costos operativos de las empresas.

El transporte público también registrará subas

Para los usuarios que viajan en la ciudad de Buenos Aires en las 31 líneas exclusivas de la Capital Federal, el boleto mínimo saltará de $887,99 a $920,48, mientras que el segundo tramo de viaje se reubicará en las planillas en los $1022,81. En las de jurisdicción provincial, por su parte, se aplicará un ajuste similar: se incrementa la tarifa mínima con tarjeta SUBE registrada hasta los $1206,39 y el tramo intermedio de 3 a 6 kilómetros a los $1357,18.

En esta línea, el boleto del subte pasará de $1753 a $1817, aunque la red mantendrá vigentes las bonificaciones decrecientes para los pasajeros frecuentes que hagan más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

Los peajes de las autopistas porteñas registrarán una suba del 3,7%, que contempla el IPC de agosto más dos puntos. En la 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares pasarán a abonar una tarifa básica de $4787,85 durante el horario normal y de $6785,16 en la hora pico, mientras que en la Illia y se concentrarán en $1994,73 en la franja convencional y $2820,85 en la de mayor demanda.

Por último, también se prevén subas en el mercado inmobiliario: para aquellos que tienen actualización trimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento acumulado entre junio y agosto ―los últimos datos publicados por el Indec― es del 5,79%. Es decir, un alquiler que costaba $700.000 pasará a costar $740.530 en octubre después de aplicar el ajuste.