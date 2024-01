escuchar

WASHINGTON.- El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, arrancó hoy en Washington una visita de dos días en la cual se reunirá con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden y verá a la número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, un día antes de que el board del Fondo se reúna para aprobar los cambios en la política económica que impulsó el gobierno de Javier Milei y liberar un nuevo giro por US$4700 millones para la Argentina, clave para arraigar el plan de estabilización de la economía.

Posse llegó a Washington con la misión de “fortalecer la relación bilateral” con Estados Unidos y el gobierno de Biden en reuniones que, según indicaron desde la Jefatura de Gabinete, estaban previamente pautados y se afianzaron desde el Foro Económico Mundial en Davos, del cual participó Milei. La agenda de Posse tiene dos ejes definidos: el acuerdo con el Fondo y el avance del programa económico del gobierno de Milei, y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad nacional e inteligencia.

Posse tiene previsto ver este martes al secretario Adjunto del Tesoro, Michael Kaplan, y al subsecretario de Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh, los dos colaboradores de la Secretaria Janet Yellen más involucrados con la Argentina. Posse ya había pasado por el Tesoro durante su última visita a Washington, durante la transición con el gobierno de Alberto Fernández, y los funcionarios norteamericanos visitaron luego Buenos Aires en medio de las negociaciones con el Fondo.

El respaldo del Tesoro y de la Casa Blanca es decisivo para conseguir la aprobación de un programa en el board del Fondo, donde Estados Unidos es el principal accionista y el único país del G7 que cuenta con poder de veto. El directorio suele tomar sus decisiones por consenso. El gobierno de Joe Biden ya ha brindado varias señales amistosas al gobierno de Milei y ha expresado su voluntad de ayudar a la Argentina a navegar la salida de la crisis.

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, posa para una fotografía en las escaleras del edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca después de una reunión con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Evan Vucci - AP

Una de las últimas señales de Estados Unidos al país la brindó el embajador norteamericano en Buenos Aires, Marc Stanley, quien dijo en una entrevista con LN+ que el respaldo de Washington no depende de qué partido está en la Casa Blanca. “Creo que los embajadores americanos somos los más afortunados de todos, porque no hay diferencia entre la visión republicana y demócrata sobre la Argentina”, dijo Stanley. Y remarco: “Todos piensan lo mismo, todos están en el mismo bando para aliarse con la Argentina para ayudar a alimentar y proveer energía al mundo. La Argentina no es un tema político para nuestros dos partidos. Peleamos por muchas cosas, pero no por la Argentina”.

Posse también será recibido por la primera subdirectora gerente del Fondo, Gita Gopinath, muy involucrada en el programa de la Argentina. El Gobierno y el Fondo alcanzaron un nuevo acuerdo técnico a principios de enero para reflotar el programa firmado durante la administración de Alberto Fernández y despejar el camino para liberar el nuevo giro y apuntalar el plan del presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, para comenzar a estabilizar la economía. El directorio ejecutivo del Fondo se reunirá mañana para deliberar sobre el último acuerdo técnico y liberar un giro por alrededor de US$4700 millones para la Argentina.

La segunda parte del viaje de Posse a Washington estará ligado a la agenda de cooperación internacional en seguridad e inteligencia. Posse viajó junto con el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sivori. Ambos participarán de un encuentro en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, según sus siglas en inglés), donde serán recibidos por el director, William J. Burns, “con el fin de afianzar las relaciones bilaterales en la materia y volver a posicionar a nuestra agencia en el mundo”, indicó la Jefatura de Gabinete.

Temas Política