Prat-Gay: “Si era funcionario de Milei, hubiese sacado el cepo el primer día”

“Le tengo miedo a los triunfalismos”, dijo este miércoles Alfonso Prat-Gay, expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda y Finanzas, al analizar el plan económico que lleva adelante el Gobierno.

Pese a la desaceleración de la inflación, el economista se mostró “preocupado” de que el Ejecutivo se haya focalizado únicamente en este objetivo y dejado de lado el impacto de la actividad económica, al tiempo que agregó que si hubiese sido un funcionario de Javier Milei “hubiera sacado el cepo el primer día”.

“La semana pasada estuve una semana en Ucrania, donde la inflación anual es del 5%. Entonces, me preocupa que festejemos un 4% mensual de inflación. Y también me preocupa que en los últimos meses la inflación subyacente está demostrando señales de estabilidad, no de que se va cayendo, cuando todavía quedan muchos ajustes por hacer. Creo que va a ser una batalla larga. Hoy, evidentemente, es un aliciente para el Gobierno poder mostrar que hay un riesgo de inflación mucho más bajo de lo que había un año atrás. La pregunta es: una vez que se gane esta batalla, ¿qué viene después? Porque la sociedad reclama más”, dijo, durante un evento organizado por IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral.

En ese sentido, el economista explicó que su “preocupación” es que el programa económico sea unidimensional, con el único objetivo de bajar la inflación. Y aunque agregó que Milei asumió el mandato presidencial con ese fin, aclaró que “el riesgo es que el Gobierno piense que sin inflación se come, se educa, se cura y se crece”. “Pero lógicamente estamos en una primera etapa muy preliminar, donde el punto de partida era muy, muy complejo”, agregó.

Prat-Gay advirtió que la salida del cepo generará un "sobresalto" en la inflación

“Ahí tenés el gran tema: en qué momento se recupera la economía. El Gobierno en estos momentos necesita que haya una recuperación para que se extienda el período de paciencia. Y diría también para empezar a ver una reasignación del ajuste fiscal, que haya una recuperación de los ingresos para poder ir orientando mejor algunos de los capítulos del gasto que quedaron absolutamente hachados”, señaló.

El cepo cambiario también fue tema de debate durante una charla moderada por el economista Santiago Bulat. Prat-Gay recordó que durante la administración de Mauricio Macri tuvieron que sacar el cepo en una semana. “Había que tener coraje, apretar los dientes y meterle”, graficó, al recordar que en ese entonces había reservas negativas, un déficit comercial “complejo”, aunque los pesos “no estaban tan atrapados como ahora”.

“Siempre hay un sobresalto cuando salís del cepo. Y me parece que el Gobierno todavía no terminó de definir qué quiere hacer con eso. Lo voy a poner de otra manera: si yo hubiera sido ministro de Milei y me decía ‘vamos a hacer un ajuste fiscal sostenible en el tiempo’, yo hubiera levantado el cepo el primer día. Porque tenías toda la garantía de que eso no se iba a trasladar a precios, pero se quedaron a mitad de camino. Un poco pasó lo mismo con el gobierno de [Mauricio] Macri, tuvimos shock en lo cambiario y monetario, pero gradualismo en lo fiscal. Acá es lo opuesto. Tenés shock fiscal, que uno puede decir que es más difícil de conseguir desde el punto de vista político y social, pero eligieron el camino del gradualismo monetario y cambiario, del cual va a ser difícil salir. Porque cuando salgan del cepo va a haber un pequeño sobresalto, y eso hoy no es políticamente dirigible para un gobierno que promete todos los días una inflación más baja para mañana”, completó.