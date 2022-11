Precios Justos: el acuerdo entre Comercio y las empresas podría cerrarse en los próximos días

escuchar

Si bien quedan algunas reuniones pendientes, fuentes de la Secretaría de Comercio afirmaron que en los “próximos días” podría cerrarse el acuerdo de Precios Justos con supermercados y empresas, por el cual unos 1000 productos de consumo masivo mantendrán sus precios durante cuatro meses. Sin embargo, fuentes del sector privado fueron incluso más lejos que las oficiales y dijeron que las negociaciones avanzan muy rápido y podrían concluir esta semana.

“El ministro (Sergio Massa) nos pidió que el acuerdo estuviera cerrado en noviembre y estamos cerca de lograr la canasta de 1000 productos con precios fijos que incluirá productos de Precios Cuidados”, explicaron a LA NACION fuentes de la Secretaría a cargo de Matías Tombolini.

Es decir que a partir del 1 de diciembre los consumidores no verían dos canastas distintas sino que todo sería Precios Justos por 120 días, con la posibilidad de que se agreguen más productos.

Sin embargo, el acuerdo implica no solo la canasta fija, sino que las empresas participantes se comprometerán a que los productos que quedan por fuera tendrán un tope de actualización mensual del 4% mientras dure Precios Justos para aportar previsibilidad.

Representantes de las empresas de consumo masivo consultados por este diario confirmaron que lo que se está conversando es “congelar Precios Cuidados y agregar algunos otros productos más por cuatro meses y que, lo que queda afuera, no suba más de 4%”. Por otro lado, dijeron que desde la semana pasada las conversaciones están avanzando “rápido y bien” y que el Gobierno quiere dejar cerrada la canasta ahora, si bien el programa arrancaría el 1° de diciembre. “Ya estamos en la última etapa de la negociación, apuntando a cerrar esta semana”, agregó otro referente del sector.

En cuanto al controvertido punto de colocar el precio en el packaging, eso ya quedó totalmente descartado, según fuentes de la Secretaría, que dijeron que un equipo del Ministerio desarrolló la aplicación que permitirá controlar los precios a través de un lector de código QR y denunciar sobreprecios y faltantes ante Defensa de los Consumidores.

Otro agregado del acuerdo de Precio Justos que no figura en los borradores tiene que ver con el acceso a dólares, una posibilidad que se les abriría a las empresas. Según explicaron, el esquema sería el de adelantamiento de divisas para que luego las compañías no puedan decir que incumplen con el programa porque no cuentan con determinado insumo.

De esta forma parece que los escollos se han ido removiendo, incluido el malestar que generaron las declaraciones de Sergio Massa la semana pasada cuando habló de un congelamiento en lugar de un acuerdo de precios.

