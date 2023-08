escuchar

Si bien la Secretaría de Comercio publicó ayer una lista con los nombres de 345 empresas de diferentes rubros que acompañarían el programa de Precios Justos, distintos representantes de compañías de consumo masivo dicen que no les quedó más opción que suscribir a la pauta del 5% mensual, si bien es insuficiente, y que no estarían firmando el compromiso como quiere el Gobierno porque no están dadas las condiciones.

En diálogo con LA NACION, fuentes de una alimenticia de peso dijeron que a la fecha no fueron convocados por la Secretaría, pero que están en contacto permanente con sus colegas y todos comentan que, si bien tuvieron diálogos con Comercio, “nadie firmó el famoso acuerdo de 5% más 6% en contribuciones patronales”.

En tanto, desde otra compañía que comercializa productos alimenticios, entre otros, sumaron que “nadie está dispuesto a aumentar solo un 5%, pero no tienen opción”. Más allá de esto, señalaron que no están dadas las condiciones para firmar nada, ya que “el Gobierno no cumple con su parte” y, por otro lado, los “alivios fiscales” que plantean no están instrumentados y no son aceptados por los departamentos legales de las firmas.

“Ellos (por el Gobierno) generaron mucha confusión diciendo que, porque retrotrajimos al 5%, firmamos o renovamos el acuerdo que no es tal. Es una imposición”, afirmaron.

Por último, una tercera empresa dijo que a los efectos prácticos bajaron los precios al 5%, pero no fueron contactados para la rúbrica.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la Secretaría de Comercio confirmaron alguna resistencia por parte de las compañías a formalizar el acuerdo, pero dijeron que eso forma parte de las negociaciones y que son tensiones lógicas, si bien confían en que todos finalmente van a estar participando del programa.

Tal como publicó LA NACION la semana pasada, el Gobierno les bajó a las principales empresas de consumo masivo la fórmula (“no negociable”) de tres aumentos del 5% mensual cada uno para los próximos 90 días y un beneficio impositivo que aporte otro 6%. Pero, hasta el momento, no salió el decreto por el tema impositivo.

Lo que sí salió en el Boletín Oficial el pasado 17 de agosto pasado fue la resolución 1182 que creó la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios, cuya coordinación general está a cargo de Guillermo Michel, titular de Aduana.

Integrada también por el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; y el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto, la conformación de la Unidad respondió a la necesidad de acumular poder para negociar con las empresas para parar el traslado de la devaluación del dólar oficial mayorista. Después de que el lunes 14 de agosto, post PASO, el Gobierno devaluará el tipo de cambio cerca de un 20%, los supermercados empezaron a recibir listas con aumentos de entre el 15% y el 20%.

Finalmente, sobre el final de la semana, con resignación y en forma parcial, algunas empresas empezaron a acatar la propuesta oficial del tope del 5% mensual en los precios de los alimentos y el resto de los productos de la canasta básica que se venden en grandes superficies.

Temas Comunidad de Negocios