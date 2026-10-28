Premio VISA-LA NACION a la innovación 2026: se distinguió a los más innovadores del mundo de los negocios

Para las empresas, innovar ya no es una opción; es una necesidad que les permite adaptarse, crecer, seguir siendo competitivas y proyectarse hacia adelante. Pero innovar también requiere creatividad, aprendizaje y resiliencia. En la Argentina, son muchas las organizaciones e individuos que se animan a desafiar lo establecido, buscar nuevas respuestas y encontrar soluciones aún en contextos complejos.

Innovar va más allá de ‘incorporar tecnología’, también implica cambiar la manera de hacer las cosas, aprender del error, asumir riesgos y convertir una idea en un impacto concreto. El Premio VISA-LA NACION a la innovación busca reconocer a quienes, con talento, perseverancia y una mirada diferente, transforman esos desafíos en oportunidades y ayudan a construir el futuro desde nuestro país. Una distinción que, además de celebrar los logros, busca visibilizar a aquellos que inspiran a otros a animarse al cambio.

En el marco de una nueva edición, un grupo selecto de expertos tuvo la tarea de otorgar los premios y distinciones en cinco categorías específicas:

Emprendimientos innovadores (startups)

Innovación al servicio de la comunidad

Innovación en nuevas tecnologías

Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad

Reinvención del negocio

Este año, también se volvió a reconocer la labor de los CEOs y los actores sociales innovadores; además de distinguir al Empresario innovador, Empresario del año y la Empresa del año.

El jurado de esta sexta entrega estuvo integrado por Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; Marina Let Brown, VP de Estrategia para Cono Sur en Visa; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC.

Gabriela Renaudo, en un mano a mano con José Del Río, dijo que es importante innovar porque, en un mundo donde el cambio es permanente y la incertidumbre es muy alta, la innovación es uno de los pilares fundamentales para mantenerse a la vanguardia y ser competitivo. Innovar no siempre significa crear algo nuevo, sino también cambiar en distintos aspectos.

“Este premio fue pensado para dar reconocimiento a todo el talento y la creatividad que hay en el país. No existe en todo el mundo: es una decisión local, apoyada a nivel global. Pero es difícil dejar de sorprenderse. Para mí, es realmente un orgullo poder ser parte de este jurado y entregar, junto a LA NACION, este premio al talento argentino”, dijo.

Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur Fabián Malavolta

“Nadie va a innovar sin equivocarse y sin fracasar, pero, como líder, tenés que preparar a la organización para que no tenga miedo y, cuando se equivoque, tenga la confianza de decirlo y que eso no sea un problema. Es difícil, pero las organizaciones requieren crear espacios de comodidad, donde equivocarse sea parte del proceso”, agregó.

“Lo que necesitás son experiencias diferentes que conecten y toquen la emoción. No podemos dejar de ofrecerle al consumidor aquello que lo conecte emocionalmente con algo: una energía diferente en un recital, en el deporte, en una cena o al disfrutar de un buen vino. Ahí es donde desarrollamos experiencias para nuestros consumidores, que no tienen que ver con el hecho de pagar. En un contexto de tanta tecnología, necesitamos reconectar con aquello que nos hace bien”, cerró.

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Los ganadores, categoría por categoría

1. Innovación en nuevas tecnologías

Esta terna busca distinguir a las empresas que se destacaron en la introducción o implementación de herramientas tecnológicas de avanzada, sobre todo, aquellas que están aprovechando al máximo la inteligencia artificial como aliada estratégica para potenciar sus negocios.

Nicolás Pimentel estuvo a cargo de entregar el galardón a Juan Cenzon, CEO fundador de Drops Agro, una AgTech oriunda de Marcos Juárez, Córdoba, dedicada al desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad, eficiencia y sustentabilidad de las pulverizaciones agrícolas. ¿Su principal desarrollo? El primer sistema de monitoreo en tiempo real capaz de medir la calidad de aplicación directamente en la salida de cada boquilla de una pulverizadora, transformando un proceso históricamente basado en estimaciones en uno sustentado por datos objetivos. Esta innovación utiliza sensores electromagnéticos ubicados en cada uno de los picos de la pulverizadora para realizar una lectura directa del caudal, tamaño, cantidad y distribución de las gotas que salen de cada boquilla. Esta información contribuye a eliminar el error humano y a optimizar la rentabilidad del lote. “Estamos muy orgullosos de haber creado esta tecnología, de haberla inventado y de haber innovado. Hoy estamos pudiendo empezar a exportarla al mundo, así que es un trabajo muy difícil el de innovar, pero estamos orgullosos de hacerlo y de poder mejorar la producción agrícola. También buscamos reinventar el trabajo de las aplicaciones. Así que gracias a Dios, a LA NACION y a VISA; y a Diego, que está acá con nosotros”, subrayó Cenzon al recibir el premio.

Juan Cenzon, CEO fundador de Drops Agro Fabián Malavolta

Satellites on Fire también fue destacada en esta categoría. En esta oportunidad, Pimentel entregó el reconocimiento a Franco Rodríguez Viau, CEO y cofundador de esta plataforma de detección temprana de incendios forestales que utiliza imágenes térmicas satelitales, con una frecuencia de actualización de pocos minutos, además de cámaras instaladas en terreno, datos meteorológicos e imágenes de drones para alimentar un modelo propio de inteligencia artificial. Mediante la detección temprana de focos de calor y el seguimiento de su propagación, la plataforma envía alertas en tiempo real por WhatsApp, SMS y correo electrónico cuando los incendios todavía son controlables. Hoy monitorea 92 millones de hectáreas en 21 países y cuenta con más de 70.000 usuarios. “Gracias a VISA y a LA NACION por poner la innovación en el centro. Fue algo clave para nosotros, que comenzamos con este proyecto en la secundaria, a los 16 años, y hoy logramos convertirlo en una empresa que opera en 21 países. Innovar, pensar distinto, salir de la caja, buscar nuevas soluciones y encontrarle la vuelta a los problemas fue fundamental para ayudar a organizaciones, bomberos y gobiernos de tantos países. Para nosotros, innovar significa ayudar y salvar vidas, proteger la biodiversidad y cuidar casas. Así que muchas gracias”, agradeció Rodríguez Viau.

Franco Rodríguez Viau, CEO y cofundador de Satellites on Fire Fabián Malavolta

Kuvia se quedó con la mención especial en este rubro; una startup que surgió mientras las bioingenieras Ana Gorodisch y Martina Belluomini se encontraban desarrollando su tesis. Hoy trabajan junto al Hospital Garrahan para la creación de una herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar la mutación BRAF V600E en cánceres pediátricos, haciendo posible una detección de biomarcadores más rápida y accesible, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes. Belluomini, Directora de Tecnología de Kuvia, recibió el reconocimiento de manos de Pimentel y resaltó: “Muchas gracias por este premio. Es un reconocimiento que nos sigue acercando a nuestra misión, que es generar diagnósticos más accesibles y rápidos para que los pacientes oncológicos puedan recibir tratamientos más precisos. Quiero agradecerle al equipo, a nuestras familias y amigos, que nos acompañan todos los días, y a mi socia Ana, que no pudo estar presente hoy, pero sin quien nada de esto sería posible”.

Martina Belluomini, Directora de Tecnología de Kuvia Fabián Malavolta

2. Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad

Esta mención se enfoca en aquellas empresas que se encaminaron a desarrollar tecnología en el área de los servicios financieros. Entre ellos, cambios en hábitos de consumo y formas de pago, mejoras en términos de ciberseguridad y en los medios digitales de intercambio, como es el caso de crypto.

Este año, la empresa galardonada fue Brubank, banco digital que, desde su lanzamiento en 2019, trabaja para transformar la relación de las personas con su dinero a través de una sola plataforma. El banco desarrolló una alternativa que permite ampliar el acceso al crédito de forma responsable, utilizando tecnologías que reemplazan los procesos burocráticos tradicionales y ofrecen una experiencia 100% digital, simple y transparente; favoreciendo un modelo más sostenible, tanto para las personas como para la entidad financiera. Juan Bruchou, CEO y cofundador de la compañía, recibió la distinción por parte de Silvana Antoniazzi, VP de Marketing para Cono Sur en Visa: “Gracias a VISA y a LA NACION por estos premios. Es un orgullo para nosotros. Creo que, para que al país le vaya bien, al sistema financiero también le tiene que ir bien. Y el crecimiento del crédito es una de las formas de medir el desarrollo del sistema financiero. En nuestro país hay muchas personas independientes, adultos mayores y estudiantes que no tienen historial crediticio y que, por ese motivo, muchas veces no pueden acceder al crédito. Nuestro objetivo es poder otorgarles la mayor cantidad de crédito posible y, lo más importante, hacerlo en condiciones favorables y con tasas convenientes. Para eso, creamos la tarjeta de crédito Open, que permite depositar dólares en la cuenta con un solo clic y obtener una tarjeta de crédito de manera inmediata, sin necesidad de contar con historial crediticio. Gracias a esta solución, ya entregamos casi 100.000 tarjetas de crédito. Muchas gracias nuevamente”, resaltó.

Juan Bruchou, CEO y cofundador de Brubank Fabián Malavolta

Gurpi, fintech fundada por los hermanos Juan Manuel y Tomás Manfroni, también se destacó en esta categoría. La empresa, que combina una parte financiera con una operación de retail propia, busca financiar motos y autos para ‘riders’ y conductores de aplicaciones, utilizando tecnología aplicada al dato y un modelo de riesgo alternativo centrado en el desempeño laboral y la capacidad futura de generación de ingresos. Juan Manuel, cofundador y CEO de Gurpi recibió el galardón por parte de Antoniazzi y desatacó: “Muchas gracias por esta distinción de VISA y LA NACION. Dos cosas muy breves: nuestros clientes trabajan seis días por semana bajo la lluvia, con calor y con frío. Sin embargo, tres de cada cinco nunca habían tenido un producto financiero. La innovación y la tecnología nos permitieron ver este segmento desde otra perspectiva y generar oportunidades donde no las había. Lo segundo es que quiero hacer un agradecimiento especial a VISA porque, cuando empezamos como empresa, sufrimos lo mismo que nuestros clientes: no teníamos acceso al crédito. Entonces, con mi hermano, sacamos diez tarjetas de crédito personales cada uno, financiamos motos en cuotas y las fuimos colocando a medida que conseguíamos clientes. Muchas gracias a todos”.

Juan Manuel Manfroni, cofundador y CEO de Gurpi Fabián Malavolta

3. Reinvención del negocio

Esta categoría pone el acento en aquellas empresas que supieron transformarse y adaptarse a la nueva realidad del mercado, logrando generar modelos de negocios basados en la innovación de productos y servicios.

En apenas cinco años, Ganga Home pasó de operar como un pequeño e-commerce con base en Los Polvorines a inaugurar, en 2025, su mega tienda de 2000 m2 en el shopping DOT, ocupando el lugar que dejó vacante Falabella. Jonatan Feit y Araceli Arriola son los dueños de una de las marcas más exitosas de las redes; en medio del consumo estancado sus ventas aumentaron un 800%, y ahora buscan competir en los grandes centros comerciales con una propuesta que definen como “lujo al alcance de todos”.

Andrés Hatum le entregó el premio a Diego Hernán Perez, Director Financiero de Ganga Home, quien aceptó la distinción en nombre de los fundadores. “En primer lugar, gracias a VISA y a LA NACION por este reconocimiento. Los chicos están en China, pero quiero agradecer en nombre de todos los que hacemos Ganga e intentamos acercar el lujo a cada hogar argentino, no solo a través de nuestras tiendas físicas, sino también de manera virtual. Muchas gracias a todos”.

Diego Hernán Perez, Director Financiero de Ganga Home Fabián Malavolta

Hatum también entregó un segundo galardón a Grupo Georgalos, compañía que en los últimos años adquirió diversas marcas de cacao y chocolates. En 2022, concretó la recompra de Mantecol y otras golosinas clásicas como Bazooka y Palitos de la Selva que, de esta manera, volvieron a manos de la familia fundadora original. Hoy tienen siete plantas en el grupo: cuatro de marcas de alimentos, dos de agro y una de packaging que también abastece a terceros. “Primero, quiero agradecer por este reconocimiento y, en segundo lugar, felicitar a todos los premiados en este evento tan importante para el sector. Como recién se mencionó, es difícil lograr un reconocimiento si no hay un equipo de trabajo detrás. Por eso, quiero agradecer a nuestra gente y a toda la estructura que logró posicionar a la empresa en un lugar protagónico, así como también a las familias accionistas, porque sin ellas difícilmente habríamos llegado hasta donde estamos. Estamos contentos por dos motivos. El primero es ocupar un lugar protagónico en el mercado. Cuando mi abuelo imaginó este proyecto, soñó con una empresa que tuviera siempre un papel activo en la vida de los consumidores. El segundo es el camino recorrido por las distintas generaciones: mi tío, en una etapa de mucha reconversión, y hoy la tercera generación, que logró consolidar una etapa de profesionalización de la empresa. Y por muchos proyectos más”, destacó Miguel Zonnaras, Presidente del Directorio y accionista de la compañía, al recibir este premio, junto a Constantino Gounaridis, Vicepresidente de Grupo y a Guillermo Rimoldi, CEO del grupo.

Reinvención del negocio: grupo Georgalos Fabián Malavolta

La mención especial de esta categoría quedó en manos de Prodeman, empresa familiar fundada en 1984 en General Cabrera, Córdoba, líder en la producción, industrialización y exportación de maní. La compañía continúa ampliando sus horizontes con la construcción de una nueva planta destinada al procesamiento de maíz y producción de sémolas y harinas a partir de molienda propia. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de crecimiento que busca incorporar nuevas clases de productos, fortalecer su presencia en la industria alimenticia y seguir generando valor agregado a partir de la producción agroindustrial. Hatum también fue el encargado de entregar el premio a Ivana Cavigliasso, Miembro del Directorio de Prodeman, quien subrayó: “Gracias a VISA y a LA NACION. Es un orgullo para mí recibir este premio en nombre de mi familia y de todo lo que hacemos. Es lindo mostrar lo que se hace en el interior del interior. Yo digo que las empresas no crecen solamente por la inversión o la tecnología, sino también por las personas que forman parte de ellas, por las ganas de transformarse, que no es fácil, y por el trabajo en equipo. Siempre digo que no nos olvidemos de dónde venimos. Para nosotros, los valores son muy importantes como empresa familiar. Así que muchas gracias”.

Ivana Cavigliasso, Miembro del Directorio de Prodeman Fabián Malavolta

4. Innovación al servicio de la comunidad

En esta oportunidad se reconoció a las empresas que desarrollaron acciones, productos o servicios con un impacto social positivo en el bienestar de las personas y sus comunidades. El foco estuvo puesto en organizaciones que trabajan sobre el valor social y la sustentabilidad.

EmpeSares (una palabra inventada que une empezar con pesar) es un proyecto que acompaña a personas que perdieron a un ser querido por suicidio. La organización civil comenzó como el ‘diario íntimo de Jess Browne hecho público’, donde compartía lo que vivía una mamá que pierde a su hijo; un ámbito que pronto resonó con miles de personas que se sentían identificadas. La organización crea espacios grupales y gratuitos de escucha y apoyo emocional

para sobrevivientes, guiados por profesionales de la salud mental; además de brindar charlas, talleres y campañas sobre salud mental y prevención con el objetivo de romper el silencio en torno a esta problemática. Marina Let Brown entregó el premio a Jesica Browne, Fundadora de EmpeSares, y a Cintya Castañeda, Directora del proyecto, quienes destacaron: “Bueno, gracias a LA NACION por ser el medio que nos acompaña desde el primer minuto y nos ayuda a visibilizar un tema tan difícil, y a VISA por el premio. Estamos muy orgullosas de recibirlo porque el área en la que nos tocó trabajar, la salud mental, sobre todo cuando hablamos de suicidio, es muy difícil. Quiero agradecer al equipo de psicólogas que, desde el día uno, se puso al hombro esta tarea y nos ayudó a armar estos grupos de contención para quienes perdieron familiares por suicidio”.

“Nunca hubiese querido ganar este premio, pero siento que, con él, Ignacio y su memoria siguen vivos. Yo empecé compartiendo mi duelo y eso terminó generando algo que hoy salva vidas y nos permite hablar de un tema del que era importante hablar. Me quedo con esa parte y los invito a todos a seguir atentos”, agregó Browne.

Marina Let Brown entregó el premio a Jesica Browne, Fundadora de EmpeSares, y a Cintya Castañeda, Directora del proyecto Fabián Malavolta

Ford Argentina SCA fue otra de las empresas distinguidas dentro de la misma categoría. Let Brown le otorgó el premio a Sebastián Trotta, Director Comercial de Ford Argentina, destacada por el programa regional que lleva adelante junto a Fundación Forge y Ford Philanthropy, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años de contextos socioeconómicos vulnerables que terminaron el secundario, pero quedaron excluidos del sistema educativo y laboral. El programa ofrece una formación 100% online y gratuita en habilidades técnicas de alta demanda combinada con el desarrollo de habilidades blandas, acompañamiento pedagógico personalizado y, en su etapa final, mentoreo directo de ejecutivos de Ford para facilitar la inserción laboral real. “Es un placer poder estar de vuelta por este motivo. Para nosotros, es importante innovar para llegar con los mejores productos y servicios a los clientes, así como para mantener una cultura que siempre busque mejorar. En el caso del proyecto del que hablamos, innovar es fundamental para lograr el mayor impacto posible en nuestro objetivo: promover la educación. El proyecto ENTER busca fomentar la educación en tecnología entre personas que no tienen acceso a este tipo de formación y brindarles herramientas para facilitar su inserción laboral. Es uno de los proyectos que impulsamos en todos los países de la región. Por otro lado, también tenemos otro en el que construimos y donamos 41 escuelas rurales. A eso le sumamos una escuela técnica dentro de nuestro centro industrial, me gusta ir y participar”, destacó Martín Galdeano, Presidente de Ford Argentina y Sudamérica, en una entrevista grabada con José Del Rio.

Marina Let Brown le otorgó el premio a Sebastián Trotta, Director Comercial de Ford Argentina Fabián Malavolta

Por su parte, la mención especial fue para Roche y Fundación Garrahan, organización sin fines de lucro fundada en 1988 que trabaja para fortalecer la salud infantil en todo el país. Entre sus múltiples contribuciones, se destaca el programa Transformar Salud, creado junto al Laboratorio Roche con el fin de impulsar la innovación desde el interior del sistema público de salud, fortaleciendo las capacidades de quienes conocen de primera mano sus principales desafíos. El programa combina financiamiento, capacitación, conceptualización, mentoría especializada y acompañamiento para desarrollar nuevas herramientas y generar capacidades concretas, promoviendo soluciones con potencial de impacto más allá de la institución donde fueron creadas. Diego Branca, Director de Digital healt, Business insights, CX & Omnichannel de Roche, y Silvia Kassab, Presidenta de Fundación Garrahan, recibieron el premio de parte de Marina: “Muchísimas gracias a LA NACION y a VISA. Realmente, es una gran oportunidad poder visibilizar parte de nuestras acciones y nuestro trabajo, que también buscan dejar instalada, a través de estos procesos de innovación, una capacitación y una formación que ayuden a las entidades públicas de salud a crecer y a dar ese salto de calidad en beneficio de sus comunidades, de los pacientes y de sus propios espacios de trabajo. Mi agradecimiento es para todos aquellos que se presentaron en las tres ediciones y que hicieron posible que nosotros también pudiéramos aportar a este proceso, y, por supuesto, para el equipo que acompañó y coordinó el trabajo, y que de alguna manera hace posible esta formación y capacitación. Muchísimas gracias”.

Por su parte, Branca agregó: “De mi lado, también es un placer representar a la fundación. Es una alegría para nosotros ver cómo avanza el programa. Estamos por lanzar la cuarta edición y quiero agradecer a todo el equipo de la fundación, así como a todos los equipos que año a año participan y se suman, y que ponen su impulso para lograr la adopción tecnológica en el ámbito de la salud”.

Diego Branca, Director de Digital healt, Business insights, CX & Omnichannel de Roche, y Silvia Kassab, Presidenta de Fundación Garrahan Fabián Malavolta

5. Emprendimientos innovadores (startups)

Esta categoría pone el acento en esos nuevos proyectos que se desarrollaron en los últimos cinco años y siguen creciendo de forma sostenida. Con esta premisa se buscó ponderar a las startups de alto potencial que, en el último año, fueron capaces de revolucionar la industria y que se destacaron por su creatividad y apuesta tecnológica.

El primer reconocimiento fue para Humand, compañía fundada en 2021 por Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero que aborda uno de los principales desafíos de las organizaciones con alta proporción de trabajadores operativos: la desconexión digital y la dispersión de su fuerza laboral. Desde Latinoamérica hacia el mundo, HR Tech encontró una oportunidad al conectar a todas las personas dentro de una compañía, incluidos estos ‘deskless workers’ que suelen quedar relegados de los canales tradicionales de comunicación interna. La plataforma ya la utilizan más de 1,6 millones de personas en más de 1500 empresas de 51 países, entre ellas Swiss Medical, Farmacity, River Plate y Lemon.

Manuela Fuertes, Gerente de Ventas Multiplataforma de LA NACION, le entregó el premio a Nicolás Benenzon, CEO y cofundador de Humand, quien destacó al recibir la distinción: “Gracias a todo el equipo de Humand, que hace posible que más de 2000 clientes tengan al alcance de la mano un sistema sencillo para gestionar las vacaciones, controlar la asistencia, realizar el onboarding, mejorar la comunicación interna y resolver todos los procesos que involucra una empresa en el día a día. Queremos que la burocracia de las empresas desaparezca y se transforme en experiencias simples y amigables desde el celular. Gracias a nuestros clientes —LA NACION también es cliente de Humand— y a nuestros inversores, que siguen apostando por nosotros por tercera vez o más y nos permitieron levantar recientemente una ronda de US$66 millones, la más grande hasta el momento, para seguir apostando por la innovación. Muchas gracias”.

Nicolás Benenzon, CEO y cofundador de Humand Fabián Malavolta

En la misma categoría, también se reconoció el trabajo de Shorta, la primera plataforma de streaming argentina de microseries en formato vertical. También es una incubadora digital, creada con el propósito de promover, alentar, producir y difundir historias pensadas específicamente para verse en las pantallas de los teléfonos celulares. Armando Bo, Tomás Escobar y Ariel Arrieta son los impulsores de este proyecto donde la industria del entretenimiento se cruza con la tecnología para explorar el potencial que ofrece el mercado de las ficciones de bajo costo y, de paso, poder convertirse en una usina y espacio de estímulo para nuevos talentos. “Gracias a VISA y a LA NACION por este reconocimiento. Gracias a mi esposa, a mi familia y a mis socios. También quiero agradecer al equipo que trabaja todos los días para que esto crezca, y a los actores, actrices y productores que apuestan por este nuevo formato y deciden innovar en la industria, tanto en la manera de producir contenido, utilizando inteligencia artificial, como en el desarrollo de series cortas con un nuevo lenguaje audiovisual y una forma diferente de distribuirlas para su consumo en el celular. Con estas innovaciones, estamos desarrollando una nueva industria para una comunidad que hoy consume ficción en formato vertical. Desde la Argentina, podemos transformar la industria en toda la región y contar historias de una manera nueva”, comentó Arrieta, CEO y cofundador, al aceptar este galardón.

Ariel Arrieta, CEO y cofundador de Shorta Fabián Malavolta

La mención especial en este rubro fue para Autonomy. La propuesta lanzada en 2022 por José Nicanor Trusso Krause Mayol y Leandro Cuccioli les da a los conductores de aplicaciones de la Argentina acceso a un vehículo mediante alquiler o alquiler con opción a compra, evaluando a cada persona no por su historial crediticio sino por su comportamiento en las plataformas donde ya trabajan. La firma comenzó con este modelo innovador –Rent to Own– en el año 2023, con apenas diez autos y cinco personas. Hoy cuenta con una flota de más de 1500 vehículos con los que buscan revolucionar la movilidad en América Latina; derribando las barreras financieras, promoviendo la inclusión social y el desarrollo de oportunidades laborales. Trusso Krause Mayol, Fundador y CEO, recibió el reconocimiento de parte de Fuertes y agradeció: “Gracias por el premio. Es un orgullo recibirlo y agradecemos que difundan lo que hacemos y el impacto que generamos. Le agradezco al equipo que pone el cuerpo, a los inversores que asumen riesgos, a nuestros partners y bancos que nos acompañan, y a nuestros clientes, que le dan sentido a nuestro propósito. Muchas gracias”.

José Nicanor Trusso Krause Mayol, Fundador y CEO de Autonomy Fabián Malavolta

6. Actores sociales innovadores

Por tercer año consecutivo, con esta mención especial se reconoció a esos referentes que llevan adelante iniciativas que contribuyen a mejorar el planeta. Son líderes que, en forma desinteresada, crean y ejecutan acciones que van desde lo ambiental hasta lo social, en pos de un mundo más sostenible y justo. Son resilientes y miran el largo plazo.

Como Javier Zanetti. Mucho más que un ídolo deportivo en la Argentina y en Milán, ‘el Pupi’ logró trasladar su liderazgo e integridad más allá del campo de juego, convirtiéndose en un actor social innovador a escala global. Su impacto humanitario ha alcanzado a más de 1200 familias, gracias a la creación, junto a su esposa Paula de la Fuente, de la Fundación P.U.P.I. Desde el año 2001, la organización trabaja sin descanso en la protección integral de los derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la Argentina, ofreciendo apoyo en nutrición, salud, educación y desarrollo social. Andrés de la Fuente, Presidente de la Fundación PUPI, recibió el reconocimiento por parte de Lucila Maldonado, Directora Senior de Comunicaciones para Cono Sur en Visa: “Ante todo, gracias por este reconocimiento. No soy Javier Zanetti, sino que estoy aquí en su representación. Quiero decir, simplemente, que para nosotros innovar es una necesidad: frente a nuevas demandas, debemos dar nuevas respuestas. Las demandas sociales cambian día a día. Llevamos 25 años intentando dar respuestas y siempre aparecen nuevas necesidades y nuevas intervenciones innovadoras que buscan generar soluciones y mejorar la calidad de vida. Esa es nuestra tarea. Zanetti ha sido una figura fundamental en la construcción de nuestra organización, a partir del reconocimiento que tiene tanto en Italia como en la Argentina. Gracias por el reconocimiento que nos permite generar impacto y seguir impulsando oportunidades”, agradeció.

Andrés de la Fuente, Presidente de la Fundación PUPI Fabián Malavolta

“La verdad es que estoy acá, en la sede de la fundación en Milán, y estoy feliz por este premio. Para nosotros, que venimos trabajando desde hace 25 años, recibir este reconocimiento es muy importante. La idea surgió porque, muchas veces, cuando vivíamos acá, en Italia, volvíamos a la Argentina para las fiestas y siempre queríamos hacer algo con Paula, con la familia y con amigos. Veíamos que la situación en nuestro país no era buena, sobre todo para los jóvenes y las familias que necesitaban una alternativa mejor de vida y un futuro mejor. Por eso, asumimos esa responsabilidad allá por 2001. Lo medimos a través de la felicidad de los chicos y de lo que nos cuentan quienes trabajan con ellos, de los progresos que hacen y de las ganas que tienen de ir por un futuro mejor. Eso es lo más importante y siempre le digo a los jóvenes que nunca dejen de soñar”, desatacó Zanetti en conversación grabada con José del Rio.

Javier Zanetti en el evento Fabián Malavolta

El segundo reconocimiento fue para Roberto Souviron, uno de los emprendedores tecnológicos más influyentes de la región; creador de Despegar en 1999, donde se desempeñó como CEO durante 18 años. En 2012 decidió darle un giro a su carrera profesional y fundó Active Learning, una red de escuelas privadas de bajo costo, premiadas a nivel internacional, que buscan ofrecer educación de calidad en sectores vulnerables. Roberto ideó este proyecto con el objetivo de ofrecer una alternativa pedagógica innovadora que fuera accesible para distintos sectores de la sociedad, apalancándose en la tecnología y la eficiencia de gestión que lo caracteriza.

“Son muchos años de estar trabajando y haciendo cosas que realmente me divierten y que agregan valor a la sociedad que es lo que me motiva”, resaltó Souviron durante una entrevista con Carla Quiroga, Prosecretaria de Redacción de LA NACION.

A su vez, agregó: “Cuando trabajábamos en Despegar, me acuerdo de que, en un momento, tenía en mi oficina a más de 1500 desarrolladores de software en el equipo. Yo decía: ‘Estos chicos saben más que yo de desarrollo de software’. Y me preguntaba de dónde salían, qué suerte tenía de poder contar con tanto talento para contratar. Ahí me di cuenta de que no hay empresas si no hay talento humano, y que alguien tiene que haber formado a esas personas. Entonces, pensé que, si podía aportar mi granito de arena, quería hacerlo en educación”.

Roberto Souviron, uno de los emprendedores tecnológicos más influyentes de la región Fabián Malavolta

“El proyecto busca seguir escalando para llegar a más colegios y continuar trabajando con esta metodología, que llamamos Active Class. Lo que hacemos es potenciar a los educadores y darles herramientas para que tengan las clases de los 12 años educativos preparadas y listas para implementar. Por último, quiero agradecer a mi familia que es cofundadora de todos estos proyectos y también agradecerle a todos los docentes que he tenido a lo largo de mi carrera, yo tuve necesidades especiales a lo largo de mi trayectoria escolar y muchos directores y maestras me acompañaron y lograron lo que esperamos lograr con nuestros estudiantes. Cada uno tiene talentos distintos”, cerró.

7. CEO innovador

En esta entrega también se buscó destacar a los ejecutivos que lideran compañías y que se animan a ‘romper’ con los moldes del sector al que pertenece la empresa que dirigen. Osados, entienden a la perfección que el mundo de los negocios exige mentes ágiles y flexibles que apuestan a la creatividad, asumiendo que el error puede ser parte del camino para crecer.

Quiroga también tuvo la tarea de entregar el reconocimiento a Alan Aurich, quien lleva más de dos décadas en Havanna, la empresa que lidera como CEO desde el año 2008. Bajo su gestión innovadora, la emblemática marca de origen marplatense logró expandir fuertemente su presencia internacional, llegando a mercados como Brasil, España, Taiwán y Estados Unidos. También es el principal responsable del modelo de franquicias de la cadena, de la estratégica diversificación de sus productos y la introducción de nuevas propuestas que responden a las últimas tendencias y a las necesidades de consumo de un mercado cada vez más competitivo.

Alan Aurich, CEO de Havanna Fabián Malavolta

“En primer lugar, es un orgullo tremendo y estoy muy agradecido a quienes otorgan este premio. También quiero agradecerles a mis padres, a mi familia y a todo el equipo de Havanna. Ponen este premio en mi persona, pero es un reconocimiento merecido por todo el equipo, desde los accionistas hasta los chicos que atienden en los locales. Hay mucha gente talentosa que lleva a la compañía al lugar en el que está”, reflexionó Aurich en conversación con José.

Aurich agregó: “Creo que hicimos el diagnóstico alrededor de 2015, cuando empezamos a pensar qué querían los consumidores y qué miraban los clientes. Entonces, dijimos: ‘Bueno, nos adaptamos a eso’. Hicimos una encuesta para conocer los hábitos alimentarios de la gente y nos encontramos con que estaban dejando de consumir algunos alimentos, como el azúcar y la harina, que son la base de nuestro negocio. Nos dimos cuenta de que, si no salíamos de ahí, íbamos a tener problemas. A partir de eso, desarrollamos una estrategia de innovación con productos para personas con diabetes, celíacas y para quienes eligen ser veganos. Ahora se viene una línea con proteínas. Nos adaptamos constantemente a lo que buscan los consumidores”.

“Ahora se lanzan dos alfajores nuevos todas las semanas y hay dos o tres nuevos en este mercado. El desafío es cómo volvemos a posicionarnos por encima del resto y cómo nos diferenciamos. Ese es el desafío y, en ese camino, se vienen muchas novedades”, cerró.

8. Empresario del año

De manos de José del Rio y Gabriela Renaudo, Federico Lauria, fundador y CEO de Dale Play, fue distinguido como Empresario del año, una mención que reconoce a ese referente del mundo de los negocios que se ha destacado en 2026 por liderar el crecimiento y expansión de su compañía.

La productora y sello discográfico que impulsó a niveles internacionales la carrera musical de Bizarrap, Duki y Nicki Nicole, entre otros, produjo más de 423 shows en 2025, en unas 87 ciudades. Hoy lidera a más de 100 artistas, tiene 1000 canciones, opera en 18 países y sus talentos lograron acumular más de 30.000 millones de views en streaming.

“Parece que pasó muy rápido y, desde que empecé en 2001, ya pasaron 25 años. En aquel momento, teníamos más deudas que entradas vendidas. En el medio, conocí a esta generación de artistas, que marcó un quiebre y tendió un puente generacional con artistas de otras generaciones”, resaltó este oriundo de Banfield que empezó solo, promoviendo los shows de sus artistas en discotecas, en conversación con José del Rio.

Federico Lauria, fundador y CEO de Dale Play Fabián Malavolta

“Me crié escuchando a Facundo Cabral y Silvio Rodríguez, así que crecí en los teatros. Empiezo a relacionar todo esto con la retroalimentación que está pasando. Estamos haciendo un festival de folclore y Milo J tiene muchísimo que ver, porque nos ha enseñado que el folclore necesitaba un espacio propio, con un gran festival donde pueda seguir expandiéndose esa raíz. En esos 25 años está todo muy conectado con los artistas. Y en el medio la colaboración de cuánto que aprender de esta generación, de pensar más en el bien común que en el individual”, dijo.

“Más allá de que se ve lo genuino de la relación entre dos amigos, Colapinto y Bizarrap, todo lo que está pasando con Franco es muy genuino. Empezó con el sueño de un chico de 14 años que emigró en busca de su objetivo y hoy parece que normalizamos que corra en la Fórmula 1, entre los 22 pilotos elegidos. Lo mismo podemos decir de un montón de emprendedores y empresarios que sueñan y demuestran que desde la Argentina se puede”, cerró.

9. Empresario innovador

En esta sexta edición, el Premio a la innovación volvió a tener un lugar destacado para las nuevas menciones especiales introducidas en 2025, como la de Empresario innovador, que destaca a esa personalidad reconocida por su talento para crear oportunidades de negocios impensados, apelando a la disrupción y a la creatividad sin temerle a la equivocación.

Leticia Fenoglio, CEO y cofundadora de Franuí – Rapanui, recibió la distinción de parte de Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION, y Gabriela Renaudo. Lo que comenzó como una idea en un campo de frambuesas y una fábrica de Bariloche se convirtió en uno de los fenómenos de consumo más exitosos que surgió en la Argentina en los últimos años. Leticia, parte de la tercera generación de una familia que lleva más de siete décadas vinculada al chocolate, es la mujer detrás de la expansión internacional de Franuí, producto que hoy se vende en más de 60 países y aspira a llegar a un total de 190. Fenoglio fue elegida por su osadía, sus logros, su tenacidad, su intuición y su ADN emprendedor, mismas características que le permitieron conquistar el mundo con una propuesta única.

“Cuando mi padre inventó Franui, recuerdo hasta el primer día que lo probé, cuando lo trajo de la fábrica. En ese momento, en 2013, éramos 60 personas trabajando en la empresa. Cuando lo probamos, supimos que iba a ser un éxito rotundo: todos tuvimos esa cara de asombro y pensamos: ‘Este producto va a ser un éxito’. Pero no nos habíamos dado cuenta de que habíamos creado una nueva categoría de producto”, destacó en una charla con Quiroga.

Leticia Fenoglio, CEO y cofundadora de Franuí Fabián Malavolta

“Luego, empezamos a abrir locales en Buenos Aires, donde hoy tenemos 17. Pasamos de ser 60 personas a tener 1600 empleados en la Argentina y 400 en Europa. Franui creció con nosotros y empezó a darse a conocer en la Capital Federal. Por eso, justo antes de lanzarlo, pensamos qué nombre ponerle para hacerlo propio. Así surgió Franui: ‘Fra’, de frambuesa, y ‘nui’, de Rapanui”, agregó.

“En 2018 empezamos con la construcción de la planta en Valencia, con la idea de llevar Franui a toda Europa. Antes de lanzarlo al mundo, todavía no habíamos vendido ni un pote de Franui. De hecho, hicimos una inversión de 3,5 millones de euros. Estábamos seguros de que teníamos un caballito ganador y ya estamos en 72 países”.

Para cerrar, Fenoglio dijo : “Gracias a VISA y a LA NACION por el reconocimiento. No lo siento como algo propio, porque hay un equipo enorme detrás. Tengo a mi familia en la empresa y quiero agradecer también a mi pareja y a mi hijo, que me bancan en tantos viajes, y a todo el equipo de Rapanui y Franui, que la verdad es increíble”.

10. Empresa del año

Para terminar, Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION, y Renaudo entregaron el último premio de esta edición, correspondiente a la Empresa del año: un momento muy especial para reconocer a la compañía que se destacó durante 2026 por su estrategia para crecer y ganar mercado más allá de la coyuntura macroeconómica.

Federico Lauria, fundador y CEO de Dale Play Fabián Malavolta

Una vez más, Federico Lauria, fundador y CEO de Dale Play, fue reconocido por su visión, inteligencia, tenacidad y creatividad; el descubridor de una nueva camada de estrellas, admirador de la nueva generación, quien reconoce que todo lo que pasó en el movimiento artístico con los nuevos cantantes fue gracias a la colaboración. “Muchísimas gracias. Realmente, no lo esperaba. ¿Qué decir? Primero, agradecer a quienes tuvieron la generosidad de reconocer a mi compañía, a mis equipos y todo lo que hicimos durante estos años. Veo a una Nicki chiquitita y recuerdo que pasaron casi nueve años desde que estuvo con Jimmy Fallon, un hito que marcó el comienzo de la trascendencia global de todo esto. Nada de esto sería posible, por supuesto, sin el talento, sin los artistas, sin los deportistas y sin todo el equipo que hay detrás. Me vienen un montón de cosas a la cabeza y, a veces, me pregunto cómo pasó todo esto. Pasaron 25 años desde que aquel chico, en 2001, se subió por primera vez a una combi para soñar y vender shows en alguna provincia, pueblo o ciudad. Ver todo lo que pasó en este tiempo me emociona y me da mucho orgullo. Empecé terapia y me decían que tenía que reconocer y agradecer, así que gracias. No tengo mucho más que decir. Una vez más, la Argentina es un país increíble. Hoy nuestros talentos son una referencia en el mundo y hay una oportunidad muy grande para seguir abriendo mercados a través de ellos”.