Premio VISA-LA NACION a la innovación: ¿cómo se lidera el crecimiento y la expansión de una compañía?

Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION; Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur e Ignacio Bartolomé, CEO de Grupo Don Mario, en el Premio VISA - LA NACION a la Innovación. FABIAN MALAVOLTA

“Creo que una distinción como esta es muy buena, ya que marca un tipo de perfil de empresario que se quiere valorar; empresas y empresarios competitivos que buscan mejorar sus productos y servicios ofreciéndole valor al cliente, y a través de ese crecimiento contribuyen al desarrollo económico y social para las personas de la empresa y, por ende, la comunidad y el país”, remarca Ignacio Bartolomé, CEO de GDM (Grupo Don Mario), distinguido como Empresario del año, una nueva mención que sumó el Premio VISA-LA NACION a la innovación en el año 2025.

“Fue un orgullo recibir el premio, no me lo esperaba”, agrega el ejecutivo, destinatario de este galardón que reconoce a ese referente del mundo de los negocios que se ha destacado por liderar el crecimiento y expansión de su compañía. Bajó la gestión de Bartolomé, Grupo Don Mario –una de las principales empresas argentinas de genética de semillas– adquirió el 100% de AgReliant Genetics, consolidándose como el cuarto proveedor mundial de genética de maíz. Esta operación estratégica no solo amplió su portfolio de productos, sino que fortaleció su presencia en América del Norte; demostrando la capacidad para combinar visión internacional, innovación tecnológica y crecimiento sostenible en la agroindustria.

Pero, ¿qué características definen hoy a un ‘Empresario destacado’ en un contexto de transformación permanente y nuevos desafíos para los negocios? “Capacidad para adaptarse a esos entornos cambiantes y poder llevar esa adaptación a las empresas y equipos de los cuales forma parte, manteniendo el foco en el negocio”, asegura Bartolomé, quien dirige esta empresa familiar impulsado por la innovación, la sostenibilidad y la colaboración: “No es solamente poder adaptarse uno y el modelo de negocio, sino poder transmitirlo rápidamente a la organización y poder ejecutar esos cambios sin perder de vista el negocio y la construcción de valor para los clientes”.

Ignacio Bartolomé, CEO de Grupo Don Mario y Carla Quiroga, prosecretaria de redacción de LA NACION, en el Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025. FABIAN MALAVOLTA

Como adelanto de una nueva entrega del Premio VISA-LA NACION a la innovación, le preguntamos a este ganador: ¿Cómo se combina la visión de largo plazo con la capacidad de adaptarse rápidamente a los desafíos del presente?

Ignacio Bartolomé: Creo que son dos piezas del mismo rompecabezas. La visión de largo plazo es necesaria para marcar el rumbo y la dirección de la compañía; con una visión de largo plazo, clara y bien comunicada, es más fácil darles autonomía a los equipos para la toma de decisiones en el día a día, lo que va a generar más capacidad de adaptación y reacción en la operación diaria.

- Liderar el crecimiento de una compañía implica tomar decisiones difíciles. ¿Cuál es la principal responsabilidad de un empresario en momentos de cambio?

IB: Tener claro porque se está llevando adelante el cambio que sea, y poder transmitirlo al equipo de forma clara y concreta para poder ejecutar en la dirección correcta. Dentro de esta responsabilidad, cada vez es más importante, también poder acompañar desde el punto de vista humano esos cambios y entender que somos todos personas que tenemos una vida más allá del trabajo, que impacta directamente en cómo podemos performar.

- Detrás de toda empresa exitosa hay un liderazgo que inspira. ¿Qué rol juegan las personas y la cultura organizacional en ese proceso de crecimiento?

IB: Me parece más importante la cultura que un liderazgo inspirador. Creo que, al final, lo más “inspirador” es liderar con el ejemplo y estar dispuesto a hacer lo que le pedimos a los equipos que hagan en su trabajo, y esto genera cultura.

- ¿Qué legado le gustaría dejar como empresario de cara al futuro?

IB: Que las personas que trabajen en nuestras empresas estén orgullosas de hacerlo, y lograr compañías que compitan a nivel internacional con las mejores del mundo, mostrando la capacidad profesional e inventiva que tenemos los argentinos.

En 2025, Ignacio Bartolomé inauguró la mención Empresario del año, uno de los tantos reconocimientos que volverá a hacerse presente en la sexta edición del Premio VISA-LA NACION a la innovación; un espacio para distinguir a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro. El evento se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en https://premioalainnovacion.lanacion.com.ar.

José del Rio, director de contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella y Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur, jurado del Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025. FABIAN MALAVOLTA

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de cinco reconocimientos: Actores sociales innovadores, CEOs innovadores, Empresario innovador, Empresario del año y Empresa del año.