Ganadores del Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025. Fabian Malavolta,Fabián Malavolta

“Ganar este premio fue un orgullo enorme porque reconoce algo que para nosotros es estructural: la innovación está en nuestro ADN, es el centro de todo lo que hacemos y el motor de crecimiento. Es un reconocimiento a una forma de construir negocio, donde equipos, ciencia, tecnología y creatividad se combinan para generar propuestas de valor realmente superadoras”, destaca Laura Barnator, Gerente General de Unilever Cono Sur y Home Care LATAM, distinguida en 2025 con el premio a la innovación que organizan VISA y LA NACION, en la categoría CEO Innovador de empresa multinacional.

Con la intención de resaltar la labor de esos ejecutivos que se animan a romper los moldes y apuestan a la creatividad, asumiendo que el error puede ser parte del camino para crecer, desde el año 2024 se sumó esta nueva mención especial para destacar a esos ‘número uno’ que salen del statu quo y entienden que el mundo de los negocios exige mentes ágiles y flexibles.

Barnator se licenció en ciencias de la computación en la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció la docencia. Hace más de tres décadas ingresó a Unilever como joven profesional en el área de IT, y se fue desarrollando en diferentes cargos y proyectos hasta alcanzar la gerencia en el año 2020, siendo la primera CEO mujer de la compañía en la Argentina. “Innovar desde el liderazgo es poner a la innovación en el centro de las decisiones. Es impulsar propuestas de valor que nazcan del conocimiento profundo del consumidor y que estén apalancadas en la ciencia y la tecnología. Pero, sobre todo, es crear un entorno donde esas ideas puedan escalar y convertirse en soluciones concretas”, agrega este líder que apuesta por la innovación como motor de crecimiento.

Carla Quiroga junto a Laura Barnator, ganadora de la categoría CEO Innovador del Premio VISA - LA NACION a la Innovación. Fabián Malavolta

Fabián Kon, actual CEO de Grupo Financiero Galicia, fue el segundo líder reconocido en 2025 con la mención CEO innovador de grupo argentino. ¿Qué representó para él ganar este galardón? “Todos estos reconocimientos nos dan orgullo y nos muestran que el esfuerzo y enfoque de Grupo Galicia en estos años es validado por el mercado.

Kon recién comenzaba a cursar la carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires cuando arrancó su recorrido laboral como cadete en una empresa de servicios. En el año 2000 se unió al Grupo Galicia para dirigir Tradecom, y luego de su paso por Galicia Seguros, ingresó al Banco Galicia donde fue desarrollándose hasta convertirse en Gerente General (CEO) en 2016. En 2025, tras la fusión con HSBC, asumió exclusivamente el rol de CEO de Grupo Financiero Galicia, desde donde lidera el holding que controla Banco Galicia, Naranja X, Galicia Seguros, Galicia Asset Management e Inviu. A lo largo de su carrera profesional contribuyó a lograr las metas de la compañía y a crear excelentes climas de trabajo. Para él, “motivar desde el liderazgo es estimular a los equipos para que mejoren el día a día de los clientes. Además, es darles la formación y los recursos para que lo puedan concretar”.

Gabriela Renaudo junto a Fabián Kon, ganador del Premio VISA - LA NACION a la Innovación en la categoría CEO Innovador. Fabian Malavolta

Como antesala a una nueva entrega del premio VISA-LA NACION a la innovación les preguntamos a estos ganadores: ¿Qué los caracteriza como un CEO innovador?

Laura Barnator: Creo que tiene que ver con combinar una mirada de largo plazo con la capacidad de adaptación constante. En una compañía con nuestra historia, el desafío es no quedarte en el pasado, sino usar esa base para construir lo que sigue.

Fabián Kon: Admiro a las empresas que cambian la realidad de los usuarios, la mejoran, los sorprenden. Tanto sea para invertir, ahorrar y pagar; tal es nuestro caso, como para cualquier otra necesidad humana, como la salud o el entretenimiento.

- ¿Qué rol debe tener un CEO al momento de impulsar el cambio en su empresa y motivar a sus colaboradores?

LB: El CEO tiene que ser quien marca esa visión. Impulsa la innovación y hace que atraviese toda la organización independientemente del área. Eso implica integrar tecnología, talento y cultura en una misma visión.

FK: Lo más importante es la dirección del cambio, hacia donde vamos. Una vez definido, es convencer a todos los equipos, motivarlos, entusiasmarlos y acompañarlos durante el camino.

- ¿Es posible innovar de verdad sin desafiar las reglas establecidas?

LB: No, porque innovar implica construir algo mejor que lo existente. Y eso requiere cuestionar, simplificar y repensar cómo hacemos las cosas. Especialmente en compañías con historia, el desafío es no naturalizar lo que ya funciona, sino preguntarse constantemente cómo hacerlo mejor.

FK: Hay reglas legales o regulatorias que todos respetamos. Más allá de eso, toda innovación es válida para mejorar el día a día de los clientes.

- ¿La tecnología va de la mano de un buen liderazgo?

LB: Totalmente. Hoy, la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, no es el futuro: es el presente. En nuestro caso, la usamos para transformar cada rincón del negocio, desde cómo operamos en planta hasta cómo entendemos y nos conectamos con los consumidores. Pero lo que marca la diferencia es cómo se combina con creatividad: la tecnología escala, pero es la mirada humana la que genera valor real.

FK: La tecnología ha sido, en el mundo financiero, el centro del cambio. Me refiero a la digitalización que ya es realidad y que hoy se sigue mejorando con herramientas de inteligencia artificial para hacerlo más poderoso y, a la vez, simple y seguro.

- ¿La innovación se ‘aprende’ o es una actitud que forma parte de la personalidad de ciertos líderes?

LB: Se aprende, pero también se construye como cultura. En nuestro caso, innovar también es acompañar a las personas en su desarrollo: invertir en formación y adquirir nuevas habilidades. Sin ese foco en el talento, la innovación no es sostenible.

FK: La innovación es parte de una cultura que es necesario crear. Por supuesto, hay individuos más proclives al cambio que otros, pero cuando es un mandato cultural, todos van en esa dirección.

- ¿Cómo creen que serán los líderes innovadores del mañana?

LB: Van a ser líderes capaces de integrar tecnología, talento y propósito en una misma visión. Personas que entiendan que la creatividad es el diferencial que convierte las capacidades técnicas en soluciones relevantes. Y que vean el futuro no como una amenaza, sino como una oportunidad para evolucionar.

FK: Los líderes serán cada vez más flexibles, inspiradores y buenos comunicadores.

En 2025, Laura Barnator y Fabián Kon se destacaron en la categoría CEOs innovadores, uno de los tantos reconocimientos especiales que volverá a hacerse presente en la sexta edición del premio a la innovación que organizan VISA y LA NACION; un espacio para distinguir a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro.

El evento se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en premioalainnovacion.lanacion.com.ar

José del Rio, Martina Rua, Andrés Hatum y Gabriela Renaudo, jurados del Premio VISA - LA NACION a la Innovación Fabian Malavolta

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de cinco reconocimientos: Actores sociales innovadores, CEOs innovadores, Empresario innovador, Empresario del año y Empresa del año.