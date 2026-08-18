Premio VISA-LA NACION a la innovación: una distinción para aquellas empresas que evolucionan y siempre piensan en el próximo paso

Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur, junto a Maximiliano Westen, vicepresidente de estrategia y nuevos negocios de YPF en el Premio VISA-LA NACION a la Innovación 2025. FABIAN MALAVOLTA

“Para mí es un gran orgullo ser parte de la compañía y de un equipo de trabajo que comparte un propósito y valores que hablan de cómo hacemos las cosas”, destacó Maximiliano Westen, vicepresidente de estrategia y nuevos negocios de YPF, al recibir el Premio VISA-LA NACION a la innovación 2025, en la categoría Reinvención del negocio: una terna que pone el acento en aquellas empresas que supieron transformarse y adaptarse a la nueva realidad del mercado, logrando generar modelos de negocios basados en la innovación de productos y servicios.

En 2025, YPF selló un acuerdo con Globant para transformar su cadena de suministro mediante el uso de inteligencia artificial; estrategia por la que fueron reconocidos en esta categoría. Con el objetivo de ganar eficiencia y competitividad, la alianza busca optimizar la gestión de unos 5000 proveedores y más de 100.000 productos y servicios; un pilar estratégico para la compañía. Enmarcado dentro del Plan 4x4 de la empresa, este nuevo modelo operativo permitirá tomar decisiones complejas, reducir fricciones operativas y escalar capacidades a lo largo de toda la cadena de valor.

“Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Este cambio de gestión es muy importante: el cambio tecnológico, el cambio de mindset, la forma de trabajar. La gente está muy contenta por los resultados que estamos obteniendo, y todos estamos orgullosos de los proyectos que estamos llevando adelante”, agregó Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, durante la ceremonia de premiación del año pasado.

La categoría entregó un segundo galardón, esta vez a Lucciano’s, empresa que nació en el año 2011 de la mano de Daniel Otero y Christian Otero, padre e hijo que desarrollaron un modelo innovador en la elaboración y venta de helados artesanales. “Como bien dice la categoría, Lucciano’s no vino a inventar nada, sino a reinnovar un rubro centenario en pilares basados como la tecnología, la innovación y la experiencia. Desde Mar del Plata, intentamos seguir llevando banderas argentinas al mundo”, expresó Christian acerca de la distinción.

Gabriela Renaudo (VISA); Christian Otero, fundador de Lucciano´s; Daniel Otero, fundador de Lucciano´s y Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION en Premio VISA-LA NACION a la Innovación. Fabian Malavolta,Fabián Malavolta

La cadena de heladerías apostó por el pistacho cuando todavía no era tendencia y, con el tiempo, expandió su universo a chocolates, alfajores, obleas, dots y retailers. En 2024, la firma continuó su expansión local, además sumar nuevos desembarcos en Marruecos, Emiratos Árabes, Paraguay y Chile. “Cuando arrancamos entendíamos que había una oportunidad de hacer algo diferente, que la experiencia del cliente tenía que ser protagonista. Por eso, todos nuestros locales son diferentes, si bien tenemos algo que conecta. Hay mucho trabajo de marketing, de arquitectura”, contó Christian Otero en una entrevista junto a José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION.

“Nuestro sueño es transformar a Lucciano’s en la heladería artesanal más importante del mundo. Para eso no nos podemos quedar de brazos cruzados, sino seguir trabajando todos los días como el primero. Para nosotros, es un orgullo poder generar empleo e inversión en el país”, concluye este empresario innovador que siempre busca tomar decisiones audaces, seguir apostando y ver hacia dónde los lleva el siguiente paso.

YPF y Lucciano’s supieron evolucionar y adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del mercado, destacándose en la categoría Reinvención del negocio, uno de los tantos reconocimientos que volverá a hacerse presente en la sexta edición del Premio VISA-LA NACION a la innovación; un espacio para distinguir a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro. El evento se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en premioalainnovacion.com.ar/.

José del Rio, Martina Rua, Andrés Hatum y Gabriela Renaudo, jurados del Premio VISA - LA NACION a la Innovación Fabian Malavolta

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de cinco reconocimientos: Actores sociales innovadores, CEOs innovadores, Empresario innovador, Empresario del año y Empresa del año.