Karina Milei inauguró en Salta una planta de litio, la estrella minera del año

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, viajó hoy a Salta junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios nacionales para inaugurar una nueva planta de litio, el mineral al que en la industria llaman “oro blanco”. Allí los esperaban los gobernadores de Salta y Catamarca, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, las dos provincias donde opera el proyecto. La anfitriona fue la surcoreana Posco, que ya invirtió más de US$2000 millones en el país.

La visita llega en el mejor momento de la historia exportadora del litio argentino. Según los últimos datos de la Secretaría de Minería, entre enero y agosto las ventas al exterior del mineral sumaron US$1467 millones, un 190,5% más que en el mismo período de 2025 y el mejor registro histórico para esos meses. Con ese salto, el litio pasó de explicar el 14% de las exportaciones mineras a representar el 24%.

A diferencia del oro y la plata, su crecimiento no se explica solo por los precios. Las cantidades exportadas de litio subieron 56,8% en lo que va del año, mientras que las de oro cayeron 24,9% y las de plata, 1,3%. Los metales preciosos facturan más porque cotizan en niveles récord. La onza de oro cerró la semana pasada en US$4187, contra un promedio de US$3214 en 2025.

Karina Milei, junto a Diego Santilli y los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, en la inauguración de la planta de Posco Presidencia

El precio también empujó al litio. El carbonato de grado batería cotiza en torno a US$16.850 por tonelada, frente a un promedio de US$9147 en los primeros meses de 2025. En agosto, las exportaciones del mineral llegaron a US$157 millones, un 134,2% más que un año atrás y un récord para ese mes, aunque por debajo de los valores de junio y julio. En las últimas semanas, además, el precio volvió a ceder.

El fenómeno tiene un mapa claro. En las provincias del NOA —Catamarca, Jujuy y Salta—, las exportaciones mineras crecieron 113% en ocho meses, hasta US$2281 millones, y el litio explica el 64,3% de esos envíos. La minería ya representa el 79% de todo lo que venden al exterior esas tres provincias. También cambió el destino de los embarques. China pasó de concentrar el 17% de las exportaciones mineras argentinas en 2025 al 26% este año, con compras por US$1546 millones, un 180% más.

El litio es parte de un año récord para toda la actividad. Las exportaciones mineras sumaron US$6059 millones entre enero y agosto, un 65,7% más que en igual período de 2025 y casi lo mismo que se vendió en todo el año pasado, US$6074 millones. El sector ya explica el 9,2% de las exportaciones totales del país y dejó un superávit comercial de US$5062 millones en ocho meses. El oro sigue siendo el principal producto, con US$3623 millones, y Santa Cruz la principal provincia exportadora. El cobre, la gran apuesta a futuro, todavía tiene un peso marginal, con el 0,8% de lo exportado en agosto.

Boom de “oro blanco”

La Planta II de Sal de Oro producirá 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio con tecnología convencional. El proyecto cuenta con un financiamiento de hasta US$700 millones liderado por BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarollo (BID), y la segunda etapa fue aprobada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Durante el acto, Salta, Catamarca y la compañía firmaron un memorándum de entendimiento para acompañar las etapas III y IV, con el objetivo de llegar a una capacidad de 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

“Estamos evaluando en profundidad inversiones adicionales como la próxima etapa de crecimiento”, dijo In Hwa Chang, CEO de Posco Holdings.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participaron de la inauguración de la, en el Salar del Hombre Muerto, junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil

La foto con Sáenz y Jalil también tiene una lectura política. La semana pasada, durante la Argentina Week en París, Milei se reunió con 13 gobernadores en un encuentro que el Gobierno describió como de “camaradería y cercanía”. Además de los mandatarios de Salta y Catamarca, estuvieron los de las principales provincias con litio, cobre, oro, plata, petróleo y gas, como el jujeño Carlos Sadir, el sanjuanino Marcelo Orrego, el santacruceño Claudio Vidal, el neuquino Rolando Figueroa y el mendocino Alfredo Cornejo. El acercamiento se da en un contexto en el que el RIGI permitió acelerar varias inversiones en esos territorios. Según el Ministerio de Economía, el régimen ya tiene 23 proyectos aprobados por unos US$49.700 millones, concentrados casi por completo en energía y minería.

Santilli, por su parte, ubicó a la minería detrás del petróleo y el gas como “el tercer motor de la República Argentina”.