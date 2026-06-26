Premio VISA-LA NACION a la innovación: “Una distinción para reconocer a quienes se animan a pensar diferente, a salir de la zona de confort y a transformar una idea en impacto real”

Ganadores Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025. Ph. Fabián Malavolta

Innovar va mucho más allá de la tecnología. “La tecnología habilita, potencia y permite escalar, pero la innovación ocurre cuando una organización cambia su forma de pensar, operar, colaborar y crear valor”, asegura Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; uno de los jurados e impulsores del Premio VISA-LA NACION a la innovación: un reconocimiento que busca destacar a empresas y personas que construyen el futuro hoy. “Las empresas más innovadoras del mundo no se destacan solo porque tienen acceso a mejores herramientas. Se destacan porque tienen culturas que aprenden rápido, toman decisiones con datos, escuchan al cliente, promueven la experimentación, aprenden del error y se animan a desafiar sus propios modelos de negocio”, agrega.

Hoy, la tecnología es una herramienta fundamental en el centro de la estrategia de negocios y el camino hacia la transformación de cualquier compañía, pero no es suficiente. No alcanza con desarrollar procesos de automatización, adoptar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el uso de datos o plataformas digitales si se mantiene un mindset más tradicional o estructuras rígidas que se niegan a adaptarse. “Por eso, innovar también implica cambiar modelos mentales, simplificar procesos, construir equipos diversos, redefinir experiencias, crear nuevos ecosistemas de colaboración, desarrollar talento, tomar riesgos responsables y medir el impacto real”, suma Renaudo.

Gabriela Renaudo, José del Rio y Adolfo Cambiaso. Fabián Malavolta

La innovación en la era de la inteligencia artificial

“En la era de la inteligencia artificial, la innovación se redefine como la capacidad de reinventar modelos de negocio, experiencias y decisiones combinando datos, tecnología, creatividad humana y confianza. La IA generativa no es simplemente una nueva herramienta digital: marca un cambio de era. Es una tecnología transversal, capaz de aplicarse a casi todos los ámbitos de la vida y de los negocios, y de transformar la manera en que trabajamos, compramos, aprendemos y tomamos decisiones”, explica la número uno de Visa sobre esta plataforma que también está rediseñando cómo las personas interactúan con la información, las marcas y el comercio.

Con esto en mente, innovar ya no es solo lanzar nuevos productos, sino transformar la manera en que las organizaciones aprenden, deciden y crean valor. “La pregunta no es únicamente qué tecnología incorporamos, sino qué problema queremos resolver, qué experiencia queremos mejorar, qué capacidades humanas queremos potenciar y como construimos confianza con nuestros equipos, clientes y el consumidor”.

Visa, por ejemplo, utiliza inteligencia artificial desde hace décadas para prevenir fraudes, gestionar riesgo, mejorar la seguridad y hacer más eficiente el ecosistema de pagos. La IA generativa agrega una nueva dimensión, productividad, mayor personalización, desarrollo de soluciones y, sobre todo, la llegada del comercio agéntico: agentes de inteligencia artificial que puedan buscar, comparar, recomendar e incluso iniciar compras y pagar en nombre del consumidor, siempre con consentimiento, control, seguridad y trazabilidad. “Hasta ahora, el consumidor entraba a una página, buscaba un producto, comparaba, elegía y pagaba. En el futuro cercano, muchas de esas tareas podrán ser realizadas por agentes de inteligencia artificial que actúen bajo instrucciones, permisos y límites definidos por la persona”, anticipa Renaudo.

Como en todo cambio de paradigma, tecnologías como la inteligencia artificial traen aparejados sus propios retos. Para la Group Country Manager de Visa para el Cono Sur, el desafío no es solo técnico, también es cultural, organizacional y de liderazgo: “La IA generativa trae una revolución muy profunda, posiblemente incluso más transformadora que la Internet en muchas industrias, porque cambia cómo trabajamos, decidimos, aprendemos, compramos y nos relacionamos con las empresas. Esto nos obliga a revisar cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos el talento, cómo aprendemos y cómo administramos riesgos. La IA puede implementarse como una herramienta aislada, pero su verdadero impacto aparece cuando transforma la manera de trabajar”.

Según Renaudo, los desafíos son varios: acelerar la velocidad de aprendizaje de los equipos, construir confianza, comunicar con claridad para qué se usa la IA y bajo qué reglas, rediseñar flujos de trabajo y fortalecer la gobernanza sobre datos, privacidad, seguridad y supervisión humana. “También tenemos que cambiar la conversación. No se trata solamente de automatizar, sino de aumentar las capacidades humanas, liberar tiempo para tareas de mayor valor y potenciar la creatividad, el trabajo en equipo y la colaboración y el pensamiento crítico”.

En este escenario, el rol del líder también se transforma porque ya no es necesario tener todas las respuestas. Acá, la clave es “saber guiar a los colaboradores con mejores preguntas, ayudar a los equipos a pensar distinto y crear condiciones para que puedan experimentar, aprender y adaptarse”.

José del Rio, Martina Rua, Andrés Hatum y Garbiela Renaudo en Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025 Fabián Malavolta

Las habilidades del futuro

El avance de la inteligencia artificial también requiere del desarrollo de habilidades específicas y la creación de nuevos roles, lo que nos lleva a preguntarnos si los talentos están a la altura de estas exigencias. “Creo que cuando hablamos de habilidades humanas relevantes –como la creatividad, la empatía, la capacidad de colaborar, la resiliencia o el pensamiento crítico–, sin dudas en nuestro país existe muchísimo talento que puede estar a la altura de estos desafíos. Ahora bien, ese talento va a estar realmente a la altura si las empresas, los líderes, los sistemas educativos y cada uno de nosotros como seres humanos entendemos que la formación ya no es una etapa puntual de la vida, sino una práctica permanente”.

Sin dudas, la inteligencia artificial ya está cambiando el tipo de talento y habilidades que necesitan las organizaciones, pero el aprendizaje no solo pasa por la expertice, sino en cómo se utilicen estas herramientas de IA para ser más productivos, más creativos y más estratégicos. “Desde mi rol, creo que el desafío no es solamente contratar nuevo talento, sino también reentrenar y potenciar el talento existente. Las mejores organizaciones no van a ser necesariamente las que tengan más especialistas en IA, sino aquellas que logren que toda su gente pueda trabajar mejor con IA”.

Entonces, ¿qué habilidades serán excluyentes a futuro? Para Renaudo, serán una combinación de capacidades técnicas y habilidades humanas como el pensamiento crítico, la curiosidad, la adaptabilidad, el coraje, la resiliencia y las habilidades sociales. “No creo que unas reemplacen a las otras. Vamos a necesitar cada vez más personas que entiendan de tecnología, datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, producto, procesos y negocios digitales. Pero esas capacidades evolucionan muy rápido: lo que hoy es una herramienta de vanguardia, mañana puede cambiar o ser reemplazado”, asegura.

“La IA generativa puede ayudarnos a encontrar respuestas, pero antes necesitamos curiosidad, pensamiento crítico y responsabilidad para saber qué preguntar, cómo interpretar la información y cómo usarla bien”. Por lo tanto, en este contexto, las habilidades blandas ganan relevancia porque son las responsables de convertir la tecnología en impacto real: “Trabajar en equipo, enfocarse en el cliente, animarse a levantar la voz cuando algo puede mejorar, manejar la frustración y ejecutar con excelencia y responsabilidad”.

Un premio que reconoce a los que piensan diferente

“En un mundo donde la inteligencia artificial, la digitalización y las nuevas formas de comercio avanzan tan rápido, el verdadero diferencial competitivo va a estar en cómo las organizaciones usan estas nuevas tecnologías, con qué propósito, con qué velocidad de aprendizaje y con qué capacidad de ejecución; y, al mismo tiempo, en cómo creamos conexión emocional y confianza con nuestros equipos, clientes y consumidores”, afirma la directiva de Visa.

El futuro requiere de un mindset profundamente colaborativo, donde líderes y talentos estén predispuestos a escuchar, intercambiar ideas y construir en conjunto. “Ninguna idea nace sola. La innovación necesita equipos diversos, foco y conexión con el cliente, excelencia en la ejecución y líderes que no pretendan tener todas las respuestas, sino que ayuden a sus equipos a pensar distinto y actuar con responsabilidad en la era de la IA generativa”.

Daniel Otero (Lucciano´s), Fernando Storchi (Megatlon) y Christian Otero (Lucciano´s), ganadores en Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025. Fabián Malavolta

Así, el principal objetivo del premio VISA-LA NACION a la innovación es destacar el trabajo y el empuje de quienes ayudan a construir el futuro desde nuestro país. “La Argentina, muchas veces, tiende a mirar lo que le falta, pero tiene un enorme diferencial: su talento. Vemos empresas, emprendedores y líderes sociales con creatividad, resiliencia y capacidad para encontrar soluciones nuevas, incluso en contextos complejos”, resalta Renaudo.

“Este premio busca reconocer a quienes se animan a pensar diferente, a salir de la zona de confort y a transformar una idea en impacto real. Al darles visibilidad, no solo celebramos sus logros: también inspiramos a otros a animarse, a aprender del error y a apostar por el cambio. Desde Visa creemos que la innovación se potencia cuando se conecta talento, tecnología, confianza y propósito. Por eso, esta distinción es una plataforma para reconocer a quienes vencieron el miedo, fueron por más y contagian esa energía transformadora que nuestro país necesita”, concluye la ejecutiva.

Para subrayar la gestión innovadora y su impacto en distintas industrias argentinas, por sexto año consecutivo, VISA y LA NACION presentan el premio a la innovación, un reconocimiento para aquellos emprendimientos que construyen el futuro. La distinción se llevará a cabo el próximo 28 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en https://premioalainnovacion.lanacion.com.ar.

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Renaudo; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de cinco reconocimientos: Actores sociales innovadores, CEOs innovadores, Empresario innovador, Empresario del año y Empresa del año.