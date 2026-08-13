Lamelas asegura que Huawei espía para el Partido Comunista Chino y podría afectar a Vaca Muerta

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a tensar la disputa diplomática con China por la tecnología que se instalará en Vaca Muerta. Esta mañana, ante un auditorio empresarial en el summit de AmCham Energía, el diplomático insistió en que la empresa Huawei —la tecnológica china que la cooperativa neuquina CALF negocia contratar para levantar un data center en la cuenca— espía para el Partido Comunista Chino, apenas un día después de reunirse con la conducción de la empresa en un intento de destender el conflicto.

La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), la mayor distribuidora eléctrica de la Patagonia, quedó en el centro de la disputa después de que trascendieran mensajes de WhatsApp en los que un funcionario de la embajada estadounidense le pidió a un gerente de la cooperativa dar de baja esa negociación, y le advirtió sobre eventuales restricciones de visado para los directivos que avanzaran con la tecnológica china. CALF calificó el episodio como una presión indebida y elevó el reclamo a la Cancillería.

“La seguridad energética de los datos es la seguridad nacional de ambos países”, dijo Lamelas, y sostuvo que las empresas estadounidenses y del mundo que quieren invertir en la Argentina “quieren garantías de que sus datos están protegidos, en redes de confianza”.

El embajador estadounidense, Peter Lamelas, destacó la producción récord de petróleo y el superávit comercial energético del país Mariana Nedelcu/AFS

Acto seguido, apuntó directamente contra el gobierno chino: “China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA). Todo está controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale, y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”.

El embajador redobló la apuesta con una pregunta retórica dirigida a los presentes: “¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, los Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?”. Y agregó que las empresas estadounidenses “son líderes globales de seguridad y transparencia” y que, por eso mismo, no utilizan tecnología china considerada crítica.

La embajada china había respondido con dureza apenas trascendieron las advertencias. En un comunicado, la representación diplomática acusó a la embajada estadounidense de haber “avivado deliberadamente la teoría de la amenaza china” y de haber “impedido de forma descarada” que una empresa argentina coopere con Huawei, en una conducta que calificó de “arrogancia” y de “grave falta de respeto hacia la soberanía” de terceros países.

Después de que Lamelas ratificara por escrito que las advertencias sobre los visados reflejaban la política oficial de Washington, la embajada china volvió a la carga apelando a un proverbio: “Si se quiere acusar a alguien, siempre habrá pretextos”, planteó, y agregó que “exagerar y generalizar deliberadamente el concepto de seguridad nacional no convierte las mentiras en realidad”. La Argentina, sostuvo, “como Estado soberano, tiene todo derecho a decidir de forma autónoma con quién colabora, sin necesidad de que otros le digan qué empresas y proveedores son fiables y seguros, y mucho menos de que otros le ‘ayuden’ revocando visados”.

“Cocodrilo que se duerme, es cartera”

Con esa cita popular, Lamelas buscó sacudir a los empresarios presentes e instalar la idea de que la Argentina atraviesa un momento de negocios que no debería desperdiciarse. “No se duerman. Cocodrilo que se duerme, es cartera, hay un dicho”, lanzó, en una de las frases más comentadas de la jornada.

El mensaje central del embajador fue una invitación directa a invertir. “Conocen el mercado, saben que funciona: es ahora el momento de actuar para transformar la economía”, sostuvo, y remarcó que Estados Unidos es “un socio confiable” para ese proceso. “Las reglas de juego han cambiado”, enfatizó, en una síntesis del diagnóstico que la embajada viene repitiendo desde el cambio de gestión en la Casa Rosada.

Para graficar ese giro, apeló a los números de la producción de petróleo, que llegó a un récord de 850.000 barriles diarios, y al superávit comercial energético, que el Gobierno proyecta en US$11.000 millones para este año, contra los US$8000 millones de 2025. Para 2027, según las estimaciones oficiales, ese saldo positivo treparía a US$16.000 millones. “Vaca Muerta es el verdadero motor del éxito económico actual”, indicó.

Peter Lamelas volvió a advertir sobre los riesgos de la tecnología china en Vaca Muerta Mariana Nedelcu/AFS

En el plano del financiamiento, Lamelas confirmó la firma de un acuerdo comercial bilateral que involucra a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y al Eximbank, los organismos de crédito y garantías del Gobierno estadounidense. “Estamos trabajando a todo con estas dos organizaciones para destrabar todos los financiamientos públicos y privados. Seguimos muy de cerca cada proyecto”, dijo, y anticipó que en los próximos meses habrá anuncios concretos vinculados a esa línea de cooperación.

El embajador también enumeró otros frentes de la relación bilateral: la cooperación en petróleo, gasoductos e hidroeléctricas, la ciberseguridad, la elección de la Argentina como “socio clave” y proveedor confiable de minerales críticos, y el trabajo conjunto para el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR). En esa línea, vinculó el crecimiento energético con la demanda que genera la inteligencia artificial y mencionó proyectos de transmisión eléctrica como la licitación AMBA I.

“La verdadera pregunta ya no es si la Argentina se va a convertir en una potencia energética. La pregunta es quién va a ser parte de esta transformación”, planteó Lamelas, quien cerró su discurso con una convocatoria explícita a capital, tecnología y talento: “Si están en el sector tecnológico, traigan soluciones ahora. Si tienen capital, es el momento de invertir. Y si necesitan el respaldo de la Embajada, avísennos”.