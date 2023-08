escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, lanzaron hoy en Entre Ríos la quinta edición del PreViaje, el programa que reintegra en forma de crédito la mitad de lo que se gasta en turismo de cabotaje.

Según se informó, en esta oportunidad, se podrá viajar por el país entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre, es decir que estará incluido el último fin de semana largo del año (del 13 al 16/10, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Sin embargo, para acceder al beneficio, los interesados tendrán que comprar hospedajes, traslados y demás servicios entre el 1 y el 7 de septiembre (o hasta que se alcance el presupuesto) con prestadores adheridos al programa. Los comprobantes deberán ser cargados hasta el 8 de septiembre.

En esta edición el tope de devolución ascenderá a $100.000 (en la última edición el máximo había sido $70.000). Dicho crédito podrá ser gastado a partir de la fecha del viaje y hasta el 31 de octubre de 2023.

En cuanto al porcentaje de reintegro, será el mismo que en las ediciones anteriores: se reintegrará el 50% en el caso del público general y, para personas afiliadas de PAMI, la devolución será del 70%.

PreViaje es para utilizar en servicios turísticos (agencias de viajes y excursiones, alojamientos, alquiler de autos y equipamiento, gastronomía, transporte aéreo de cabotaje, terrestre de larga distancia y turístico) y en consumos culturales (artesanías, cine, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros), en todos los destinos del país.

Según dijo Lammens en el acto, el PreViaje fue usado por 7 millones de argentinos y no se gastó “una millonada en consultoría, sino que se puso a trabajar al Estado”. “La entrega de las tarjetas con el crédito la hizo el Correo Argentino, las tarjetas son del Banco Nación y quienes diseñaron el programa son empleados del Ministerio. Hoy hay una discusión falaz a la que nos quieren llevar, pero la gente no quiere que no haya Estado, sino que quiere un mejor Estado, un Estado que administre eficientemente”, afirmó.

Por su parte, Massa destacó que el turismo emplea a 648.000 argentinos y es uno de los sectores que viene creciendo en puestos de trabajo desde la salida de la pandemia. “El PreViaje es una decisión del Estado de invertir en una política para promover una actividad económica y, si seguimos adelante y somos electos, va a haber PreViaje 6, 7, 8, 9 y 10. Hay algunos que dicen que es un gasto y que tiene que viajar el que pueda, pero como no somos el país de mierda que dicen, sino uno de una belleza imponente, queremos que cada argentino tenga la oportunidad de conocer y recorrer con qué tenemos para salir adelante”, cerró.

Los detalles del PreViaje 5

Se podrá viajar entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre

Hay que comprar hospedajes, traslados y demás servicios entre el 1 y el 7 de septiembre (o hasta que se alcance el presupuesto)

Los comprobantes deberán ser cargados hasta el 8 de septiembre

El tope de devolución ascenderá a $100.000

El crédito podrá ser gastado a partir de la fecha del viaje y hasta el 31 de octubre de 2023

El porcentaje de reintegro será el mismo que en las ediciones anteriores: se reintegrará el 50% en el caso del público general y, para personas afiliadas de PAMI, la devolución será del 70%

