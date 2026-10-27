Productores regalarán mil pares de zapatos en Plaza de Mayo para protestar por la crisis del sector

Este martes por la tarde, los fabricantes de calzado realizarán un “zapatazo solidario” en Plaza de Mayo en reclamo por la crisis que denunciaron que desde hace meses sufre el sector productivo. La medida de fuerza consistirá en entregar mil pares de zapatos de forma gratuita.

A partir de las 14 de este martes, los miembros de la agrupación Zapateros Unidos realizarán el “zapatazo”, una conferencia de prensa junto con representantes sindicales y una movilización para presentar un petitorio ante las autoridades.

Según denunciaron desde la agrupación que reúne a pequeños y medianos fabricantes de calzado en la Argentina, la medida se enmarca en la crisis provocada por la caída del consumo que afecta las ventas y la producción; el aumento de costos; la baja en la producción y, por ende, de los puestos de trabajo; y el ingreso de calzado importado que aumenta la presión sobre los productores nacionales.

Zapatazo solidario

Acompañados por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), los productores realizarán la primera medida de fuerza de este estilo durante la jornada de hoy.

Lito Albano, fabricante y dueño de la marca de calzados Luna Chiara, detalló: “Con los dueños de Nazaria y de Be Sexy Calzados nos juntamos para ver qué podíamos hacer porque no le encontrábamos la vuelta. La situación cada vez estaba peor y pensamos en citar a otros 20 fabricantes de calzado. Cuando hicimos la primera reunión nos dimos cuenta que todos estábamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones, y con todo el contrabando que está viniendo del norte que es increíble... No estábamos vendiendo nada y decidimos movilizarnos”.

Albano contó que formaron un grupo de casi 700 personas que se encontraban en la misma situación. Más tarde se sumó a ellos la UTICRA, debido a que los empleados de las fábricas que conforman Zapateros Unidos “los acompañaban”.

“Recibimos también el respaldo de la diputada nacional Luciana Potenza (del Partido Justicialista), que el miércoles va a presentar una ley a favor del sector, y del diputado provincial Facundo Tignanelli (de Unión por la Patria), que redactó una ley a favor del calzado y en contra de la ley antidumping que vence el 14 de diciembre”, añadió el empresario.

“Estamos haciendo de todo. Nosotros no somos un partido político ni nada que se le parezca, sino que somos fabricantes que estamos pidiendo poder vender. A su vez, tenemos que estar dentro de nuestra fábrica y todo nos cuesta el doble. Hacemos un sacrificio enorme, pero creo que vale la pena”, cerró Albano.