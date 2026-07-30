Promociones y ofertas de Cuenta DNI en agosto 2026: todos los beneficios para hacer compras con descuentos

En agosto, los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, tienen nuevos beneficios para sus compras y topes de reintegro semanales.

Este mes, el descuento en carnicerías se otorga el día sábado Santiago Filipuzzi

La entidad bancaria, al inicio de cada mes, difunde las promociones para quienes utilicen Cuenta DNI en sus compras habituales y detalla los porcentajes de descuento en cada rubro.

En el octavo mes del año, la novedad radica en que, en el marco de su nueva campaña de comunicación “el mejor amigo del bonaerense”, la billetera digital suma un beneficio especial: 40% de descuento en pet shops y veterinarias, con tope semanal de $4000 por persona.

“Estará vigente todos los días de agosto en pet shops y veterinarias adheridas, tanto de la provincia como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este mes también continúan el beneficio en gastronomía y todos los descuentos vigentes en julio, pero con nuevos topes que permiten un mayor ahorro por persona“, indica el comunicado oficial de la entidad bancaria.

Cuenta DNI tiene varios descuentos para aprovechar en agosto Banco Provincia

Todos los beneficios de Cuenta DNI en agosto 2026

Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.

Rubro Descuento Días Tope de reintegro Comercios de cercanía 20% Lunes a viernes $6000 por persona Carnicerías, granjas y pescaderías 35% Sábados $6000 por persona Pet shops y veterinarias 40% Todos los días $4000 por semana, por persona Garrafas 40% Todos los días $4500 por persona, por mes Gastronomía 30% Sábados y domingos $5.000 por semana, por persona Ferias y Mercados 40% Todos los días $6000 por semana Universidades 40% Todos los días $4000 por semana Carga en transporte y celulares Jóvenes de 13 a 17 años $3000 por persona, por mes Supermercados 25% Lunes 12 y martes 13 de agosto $5000

Cómo descargar Cuenta DNI en el celular

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.